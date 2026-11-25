सुजुकी के पोर्टफोलियो पर नजर डालेंगे, तो ब्रांड का सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट एक्सेस है. ये कंपनी के पोर्टफोलियो में शामिल ऐसा स्कूटर है, जिसकी हजारों यूनिट्स हर महीने बिकती हैं. ये देश के सबसे ज्यादा बिकने वाले टॉप-3 स्कूटर्स की लिस्ट में शामिल है. सुजुकी ने अपने पॉपुलर स्कूटर एक्सेस के लाइनअप में बदलाव किया है.

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रिपोर्ट्स की मानें, तो कंपनी ने इस स्कूटर के पहले रेंज-टॉपिंग मॉडल रहे राइड कनेक्ट टीएफटी वेरिएंट को बंद कर दिया है. हालांकि, कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर ये वेरिएंट अभी भी 93,877 रुपये की कीमत पर लिस्टेड है.

सुजुकी ने इस साल अपने टॉप दो वेरिएंट में सिंगल-चैनल एबीएस दिया है. फरवरी 2026 से राइड कनेक्ट और राइड कनेक्ट टीएफटी वेरिएंट में एबीएस की सुविधा मिल रही है. अब नए बदलाव के बाद ये स्कूटर पांच वेरिएंट्स और 6 कलर ऑप्शन में आता है.

क्या है स्कूटर में खास?

सुजुकी ने राइड कनेक्ट टीएफटी वेरिएंट को मई 2025 में लॉन्च किया था. ये फेसलिफ्ट एक्सेस के आने के करीब चार महीने बाद बाजार में आया था. फिलहाल स्कूटर का राइड कनेक्ट वेरिएंट 91,627 रुपये और राइड कनेक्ट एबीएस 98,432 रुपये में मिल रहा है. वहीं ज्यादा फीचर चाहने वाले कंज्यूमर्स राइड कनेक्ट टीएफटी एबीएस वाला वेरिएंट चुन सकते हैं, जो 1.04 लाख रुपये का है.

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सुजुकी एक्सेस में 125सीसी का इंजन मिलता है. इसमें 12 इंच के फ्रंट और 10 इंच के रियर व्हील्स का सेटअप मिलता है. इसके अलावा स्कूटर में 24.4 लीटर का अंडरसीट स्टोरेज मिलता है. मुख्य रूप से स्कूटर में नया कलर ऑप्शन ही जोड़ा गया है.

कितनी होती है बिक्री?

कंपनी के अक्टूबर महीने के सेल्स के आंकड़ों पर नजर डालें, तो एक्सेस की 83,684 यूनिट्स बिकी हैं. ऑटो पंडित्ज की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने इस महीने कुल 1,24,599 गाड़ियां बेची हैं. इसमें एक्सेस सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल है.

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दूसरे नंबर पर कंपनी का दूसरा स्कूटर बर्गमैन आता है, जिसकी अक्टूबर में 31,856 यूनिट्स बिकी हैं. यानी एक्सेस और बर्गमैन की सेल्स में लगभग 50 हजार यूनिट्स का अंतर है. दोनों ही मॉडल्स की ईयर-ऑन-ईयर और मंथ-ऑन-मंथ सेल्स बढ़ी हैं.

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