हीरो मोटोकॉर्प के लिए अक्टूबर का महीना शानदार रहा है. इस महीने कंपनी ने 7,05,084 गाड़ियां बेची हैं. ईयर-ऑन-ईयर कंपनी की सेल्स में 16.6 परसेंट की ग्रोथ हुई है. पिछले साल अक्टूबर यानी अक्टूबर 2025 में कंपनी ने 6,04,820 गाड़ियां बेची थी. कंपनी के पोर्टफोलियो में कई प्रोडक्ट्स शामिल हैं.

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पूरे आंकड़ों पर नजर डालें, तो हीरो के कुछ प्रोडक्ट्स की सेल्स बढ़ी है, जबकि कुछ की कम हुई है. ऐसा ही एक प्रोडक्ट हीरो जूम (Hero XOOM) स्कूटर है, जिसकी बिक्री लगभग दोगुनी हुई है. आइए जानते हैं इस स्कूटर की सेल्स डिटेल्स और दूसरी खास बातें.

कितनी हुई बिक्री?

ऑटो पंडित्ज की रिपोर्ट के मुताबिक, अक्टूबर महीने में हीरो जूम स्कूटर की 14,826 यूनिट्स बिकी हैं. पिछले साल अक्टूबर में इस स्कूटर की 7,581 यूनिट्स बिकी थीं. यानी ईयर-ऑन-ईयर इस स्कूटर की बिक्री में 96 परसेंट का इजाफा हुआ है. मंथली सेल्स भी इस स्कूटर की बढ़ी हैं.

सितंबर 2026 में कंपनी ने इसकी 11,307 यूनिट्स को बेचा था. मंथ-ऑन-मंथ हीरो जूम की सेल्स में 31 फीसदी का इजाफा हुआ है. ये स्कूटर दो इंजन ऑप्शन में आता है. हीरो जूम 125 और 160 सीसी के सेगमेंट में आता है. वैसे सेल्स के इन आंकड़ों में 160 सीसी वाले वेरिएंट के नंबर्स नहीं हैं.

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हीरो जूम 160 की सेल्स में 374 परसेंट का ईयर-ऑन-ईयर इजाफा हुआ है. जहां पिछले साल इस स्कूटर की 453 यूनिट्स बिकी थीं. वहीं इस साल यानी अक्टूबर 2026 में इसकी 2,148 यूनिट्स बिकी हैं.

क्या है इसमें खास?

हीरो जूम 125 की कीमत 88,150 रुपये एक्स शोरूम से शुरू होती है. ये स्कूटर सिर्फ 7.6 सेकंड में 0 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेता है. इसमें बेहतरीन कंट्रोल के लिए 14 इंच के बड़े टायर दिए गए हैं. इसमें 125सीसी का इंजन मिलता है, जो 7.3kW की पावर और 10.4 एनएम का टॉर्क प्रोड्यूस करता है.

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इसमें फ्रंट डिस्क ब्रेक और एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलता है. सिग्नेचर स्टाइलिंग के तौर पर स्कूटर में इल्यूमिनिटेड स्टार्ट स्विच, फाल्कन इंस्पायर्ड पोजिशन लाइट और दूसरे फीचर्स मिलते हैं. ये मल्टीपल कलर और फीचर्स के साथ आता है.

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