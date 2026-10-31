scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Toyota ने लॉन्च की नई Innova Hycross... फीचर्स की है भरमार

भारत से पहले टोयोटा ने अपनी नई इनोवा हायक्रॉस को इंडोनेशिया में लॉन्च कर दिया है. कार के इंटीरियर में कई बदलाव किए गए हैं. अब ये कार 12.3 इंच के टचस्क्रीन सिस्टम और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ आती है. इसके अलावा डैशकैम समेत कई दूसरे फीचर्स भी जुड़े हैं. आइए जानते हैं भारत में ये कार किन फीचर्स के साथ आएगी.

Advertisement
X
Toyota Innova Hycross का अपडेटेड वर्जन इंडोनेशिया में लॉन्च हुआ है. (Photo: toyota.astra.co.id)
Toyota Innova Hycross का अपडेटेड वर्जन इंडोनेशिया में लॉन्च हुआ है. (Photo: toyota.astra.co.id)

भारतीय बाजार में टोयोटा जल्द ही अपनी नई इनोवा हायक्रॉस को लॉन्च करने वाली है. कंपनी ने इसकी तारीख भी तय कर दी है. हालांकि, भारत से पहले ये कार इंडोनेशिया में लॉन्च हुई है. जहां टोयोटा इस कार को किजांग इनोवा जेनिक्स नाम से बेचती है. इस एमपीवी में कई बदलाव किए गए हैं, जो भारत वाले वेरिएंट में भी आ सकते हैं. 

कार के हाइब्रिड वेरिएंट में 12.3 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है. वहीं वी हाइब्रिड ग्रेड में 12.3 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जोड़ा गया है. इस कार की कीमतें इंडोनेशिया में 47.54 करोड़ इंडोनेशियाई रूपिया (लगभग 24.87 लाख रुपये) है. 

क्या नए फीचर्स मिलेंगे?

वी हाइब्रिड वेरिएंट की कीमत 51.7 करोड़ आईडीआर है. कार में सबसे बड़ा बदलाव इंटीरियर में हुआ है. कार के नॉन-हाइब्रिड वर्जन में 7 इंच का टीएफटी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है. वहीं 12.3 इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलती है. ये स्क्रीन इन-कार वाईफाई सपोर्ट के साथ आती है. इंडोनेशिया में ये कार 360 डिग्री कैमरा के साथ आती है. 

सम्बंधित ख़बरें

Toyota Innova HyCross Flex Fuel
नए अवतार में आ रही लोगों को पसंदीदा कार, इस दिन होगी लॉन्च
Toyota Glanza
आ रही है भारत की सबसे सस्ती Toyota... मिलेगा 30KM का माइलेज
Toyota Hilux durability
Toyota के ऊपर गिरी 760KG की वैन, ऐसा हुआ हाल, देखें VIDEO
2026 Toyota Fortuner Leader Edition
लॉन्च हुई नई Toyota Fortuner Leader... इतने रुपये है कीमत
Toyota Hilux
शुरू हुई Toyota Hilux की डिलीवरी... मैरी कॉम बनी पहली खरीदार

यह भी पढ़ें: आ रही नई Toyota Fortuner... इस तारीख को होगी ग्रैंड एंट्री

दूसरे फीचर्स की बात करें, तो कंपनी ने इसमें इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ड्राइवर सीट्स, डुअल चैनल डैशकैम, पावर फोल्डिंग ओआरवीएम्स, अपडेटेड टेलीमैटिक्स और दूसरे फीचर्स दिए हैं. कंपनी ने कुछ फीचर्स को हटाया भी है, जिसमें रियर सीट का एंटरटेनमेंट और वायरलेस चार्जर है. 

Advertisement

इंजन में नहीं हुआ कोई बदलाव

एक्सटीरियर की बात करें, तो कार में फैंसी फ्रंट स्प्लिटर, साइड बॉडी क्लैडिंग, साइड स्टेप्स दिए गए हैं. कार के इंजन में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसमें पहले की तरह ही 2.0 लीटर का 4 सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है, जो सेल्फ चार्जिंग हाइब्रिड सिस्टम के साथ आता है. 

यह भी पढ़ें: Toyota Glanza Facelift: त्योहारों के बीच टोयोटा का धमाका! लॉन्च की सबसे सस्ती कार, कीमत है इतनी

कार में अब निकल बेस्ड लिथियम आयन बैटरी मिलती है. भारत में भी कार इन्हीं फीचर्स के साथ आ सकती है. हालांकि, एक चर्चा कार के फ्लेक्स फ्यूल वर्जन को लेकर भी है, जिसे टोयोटा 26 नवंबर को लॉन्च कर सकता है.

भारत में ये कार 12.3 इंच के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 12.3 इंच के इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ आ सकती है. इसके अलावा इन कार वाईफाई, डैशकैम और दूसरे फीचर्स भी मिलेंगे, जो इंडोनेशिया वाले वर्जन में दिए गए हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

संबंधित ख़बरें

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Toyota ने लॉन्च की नई Innova Hycross... फीचर्स की है भरमार |
    फैक्ट चेक: ट्रेनों में भीड़ के पुराने वीडियो इंडिया ब्लॉक की ‘चलो दिल्ली’ रैली में जाते लोगों का बताकर वायरल |
    84 हजार या पुणे में 1.25 लाख की सैलरी? आखिर क्यों दोस्त ने दी नौकरी न बदलने की सलाह ?  |
    बैठक में नहीं पहुंचे बृजभूषण, लेकिन BJP ने दिया सम्मान, प्रदेश कार्यसमिति में मिली जगह |
    Ahoi Ashtami 2026: 1 नवंबर को अहोई अष्टमी, जानें पूजा विधि, व्रत कथा और चंद्रोदय का समय |
    पंजाब में AAP ने जारी की 40 उम्मीदवारों की लिस्ट, देखें किसे कहां से मिला टिकट |
    पति ने चुराए पत्नी के घड़ी, गहने... वाइफ ने बदले में मांगे 120 करोड़, कोर्ट ने सुनाई ये सजा! |
    चीन को AI चिप्स की स्मगलिंग... अमेरिका की रडार पर Nvidia CEO और उनकी करीबी एलिस |
    लॉरेंस बिश्नोई को साबरमती जेल से क्यों नहीं हिला सकता? देखें वारदात |
    हैलोवीन पर कद्दू में क्यों बनाते हैं डरावना चेहरा? खुद भी बन जाते हैं जॉम्बी-भूत!
    Advertisement