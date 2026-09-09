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Xiaomi SkyNomad: सिंगल चार्ज में 1700KM, सीट्स बन जाती हैं बेड... धांसू 7-सीटर SUV लॉन्च

Xiaomi ने अपने घरेलू मार्केट में नई कार को लॉन्च कर दिया है. ये कार शाओमी की स्काईनोमाड सीरीज का हिस्सा हैं. कंपनी ने दो रेंज- एन70 और एन90 को लॉन्च किया है. ये दोनों ही एसयूवी दमदार फीचर्स और जबरदस्त रेंज के साथ आती है. शाओमी की ये गाड़ियां रेंज एक्सटेंडर इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं. आइए जानते हैं इन कारों की खास बातें.

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Xiaomi SkyNomad N90 Max में 1705KM की क्लेम्ड रेंज मिलती है. (Photo: mi.com)
Xiaomi SkyNomad N90 Max में 1705KM की क्लेम्ड रेंज मिलती है. (Photo: mi.com)

शाओमी (Xiaomi) का जब भी नाम आता है, तो हममें से ज्यादातर लोगों के जेहन में किसी फोन की तस्वीर आती है. मगर ये कंपनी सिर्फ फोन नहीं बल्कि कई दूसरे प्रोडक्ट्स भी बेचती है. ऐसा ही एक सेगमेंट शाओमी कार्स का है. शाओमी चीनी बाजार में कई कारें बेचती हैं. हाल में ही कंपनी ने अपने स्काईनोमाड प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया है. 

कंपनी ने आधिकारिक रूप से अपनी स्काईनोमाड (Xiaomi SkyNomad) सीरीज को लॉन्च किया है. इस रेंज में चार मॉडल्स एक्सटेंडेड रेंज इलेक्ट्रिक व्हीकल कैटेगरी के है. इसमें स्काईनोमाड एन70 (N70) और एन90 (N90) नेमप्लेट के तहत चार कॉन्फिग्रेशन आते हैं. 

कंपनी ने एन70 प्रो, एन70 मैक्स, एन90 मैक्स और एन90 मैक्स स्टूडियो को लॉन्च किया है. बता दें कि शाओमी स्काईनोमाड की एन70 एक 5-सीटर कार है, जबकि एन90 एक 7 सीटर एसयूवी है. आइए जानते हैं इनकी खास बातें. 

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बैटरी, इंजन और रेंज 

इन दोनों एसयूवी की खासियत इनका रेंज एक्सटेंडर अवतार है. सबसे पहले बात करते हैं एन70 प्रो की, जो एक फ्रंट व्हील ड्राइव कॉन्फिग्रेशन मॉडल है. इस कार में 52kWh की बैटरी मिलती है, जिसकी क्लेम्ड इलेक्ट्रिक रेंज 351 किलोमीटर है. वहीं इंजन और इलेक्ट्रिक अवतार की कंबाइन्ड रेंज 1351 किलोमीटर है. 

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यह भी पढ़ें: 9,999 रुपये EMI, टर्बो इंजन! लॉन्च हुई धांसू 7-सीटर फैमिली SUV

इसका एन70 मैक्स अवतार डुअल मोटर के साथ आता है. ऑल व्हील ड्राइव वाली इस कार में 76kWh की बैटरी मिलती है, जिसकी इलेक्ट्रिक अवतार में क्लेम्ड रेंज 505 किलोमीटर है. वहीं इसकी कंबाइन्ड रेंज (इलेक्ट्रिक + पेट्रोल) 1461 किलोमीटर है. 

Xiaomi SkyNomad N90
Xiaomi SkyNomad N90 Max Studio की सीट्स बेड में बदल सकती हैं. (Mi.com)

N90 में क्या कुछ मिलेगा

Xiaomi SkyNomad N90 Max की बात करें, तो इसमें डुअल मोटर के साथ ऑल-व्हील ड्राइव फीचर मिलता है. ये कार 76kWh की बैटरी के साथ आता है, जो क्लेम्ड इलेक्ट्रिक रेंज 464KM है. वहीं पेट्रोल और इलेक्ट्रिक की कंबाइन्ड क्लेम्ड रेंज 1705 किलोमीटर है. एसयूवी की टॉप स्पीड 190 किलोमीटर प्रति घंटे की है. 

यह भी पढ़ें: भूल जाएंगे CRETA-SIEERA... इस कंपनी ने बनाया प्लान, दिवाली से पहले लाएगी SUV

कार के मैक्स स्टूडियो वेरिएंट में इलेक्ट्रिक पॉप-अप रूफ मॉड्यूल मिलता है, जो कार की ऊंचाई को बढ़ाकर 2294 एमएम तक पहुंचा देता है. कार की दूसरी रो में मिलने वाली सीट्स को 30 सेकंड में बेड में बदला जा सकता है. ये पूरा मैकेनिज्म इलेक्ट्रिकली काम करता है. इसमें फैक्टरी फिटेड अंडरफ्लोर हीटिंग, वुड ग्रेन ऐलुमिनियम फ्लोरिंग और 30 इंच की प्रोजेक्शन स्क्रीन मिलती है. 

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Xiaomi SkyNomad N90
Xiaomi SkyNomad N90 Max में 2 + 2+ 3 सीटिंग अरेंजमेंट मिलता है. (Photo: mi.com)

स्काईनोमाड एन90 मैक्स की लंबाई 5.285 मीटर, चौड़ाई 1.998 मीटर और व्हीलबेस 3.080 मीटर है. ये कार 2 + 2+ 3 सीटिंग कॉन्फिग्रेशन में आती है. वहीं SkyNomad N70 की बात करें, तो इसकी लंबाई 4.96 मीटर, चौड़ाई 1.998 मीटर और व्हीलबेस 2.950 मीटर है.

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