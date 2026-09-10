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सारा अली खान ने पार्टी में किया मिसबिहेव? लड़की को कुर्सी से दिया धक्का, फंसे ओरी, बोले- मैंने भुगता...

ओरी ने एक बार फिर सारा अली खान का अपने इंटरव्यू में जिक्र किया है. दोनों की दोस्ती खत्म हो चुकी है. सारा जहां ओरी के लिए कुछ नहीं कहती हैं. वहीं ओरी ने फिर से एक्ट्रेस को एक्सपोज किया है.

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ओरी ने सारा का किस्सा शेयर किया (Photos: Social Media)
ओरी ने सारा का किस्सा शेयर किया (Photos: Social Media)

ओरी और एक्ट्रेस सारा अली खान की दोस्ती के कभी चर्चे हुआ करते थे. वे साथ में घूमते फिरते थे. मस्ती करते थे. लेकिन आज उनके बीच छत्तीस का आंकड़ा है. उनकी दोस्ती खत्म हो चुकी है. सारा संग रिश्ता टूटने का जिम्मेदार ओरी एक्ट्रेस की मां अमृता सिंह को बताते हैं. अब ओरी ने सारा को लेकर नया खुलासा किया है.

ओरी ने सारा की खोली पोल
उन्होंने सारा से जुड़ी एक फनी स्टोरी शेयर करते हुए उन्हें एक्सपोज किया है. ओरी ने बताया कैसे सारा के एक मजाक का ठीकरा उनके सिर पर फोड़ा गया था. पिंकविला को दिए इंटरव्यू में ओरी ने दावा किया कि एक दफा पार्टी में सारा ने एक लड़की को कुर्सी से धक्का देकर हटा दिया था, लेकिन बाद में उस लड़की का गुस्सा सारा पर नहीं, बल्कि उन पर निकला था. क्योंकि उस वक्त सारा बड़ी स्टार थीं और उन्हें कोई नहीं जानता था. इसलिए शायद उस लड़की ने सारा से पंगा लेने के बजाय उन पर निशाना साधा. 

ओरी के मुताबिक, वो और सारा एक पार्टी में गए थे. वहां दोनों बैठने के लिए जगह ढूंढ़ रहे थे. तभी उन्हें एक कुर्सी पर एक लड़की बैठी हुई दिखी. ओरी का दावा है कि सारा ने उस लड़की को कुर्सी से हटाया और फिर दोनों वहां जाकर बैठ गए थे. लेकिन असली कहानी तब शुरू हुई जब वो लड़की अपनी सीट को लेकर सारा से नहीं बल्कि ओरी से भिड़ गई थी. उसने अपनी सीट छिनने का जिम्मेदार ओरी को ही माना. ओरी ने कहा कि इस कहानी की शुरुआत सारा ने की थी, लेकिन आखिर में वो फंस गए थे. ओरी को उस बात के लिए सफाई देनी पड़ी थी. वो कहते हैं- मैंने उस चीज के लिए झेला जो मैंने कभी किया ही नहीं था. 

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सारा-ओरी की अनबन
सारा और ओरी के बीच का झगड़ा जनवरी 2026 में सामने आया था. ओरी ने एक इंस्टाग्राम रील में सारा, अमृता और पलक को सबसे खराब बुरे नामों में काउंट किया था. इसके बाद सारा और इब्राहिम अली खान ने ओरी को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया था. हालांकि ओरी उन्हें पहले ही अनफॉलो कर चुके थे. ओरी ने सारा संग झगड़े की वजह क्लियर नहीं की है. लेकिन इतना जरूर कहा कि सारा की मां अमृता ने उनकी जिंदगी नर्क बना दी थी.  

वर्कफ्रंट पर फिलहाल वो 'खतरों के खिलाड़ी 15' में नजर आ रहे हैं.

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