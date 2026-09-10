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How To Reuse Delivery Boxes: ₹1000 वाले ऑर्गनाइजर को टक्कर देगा 'फ्री' में आया गत्ते का डिब्बा! बिना 1 रुपया खर्च किए ऐसे करें अलमारी-दराज ऑर्गनाइज

How To Reuse Delivery Boxes: ऑनलाइन शॉपिंग के बाद बचे डिलीवरी बॉक्स को फेंकने के बजाय घर को ऑर्गनाइज करने में इस्तेमाल करें. मजबूत गत्ते के इन डिब्बों से आप बिना ज्यादा खर्च किए दराज, किचन, वार्डरोब और डेस्क को ऑर्गनाइज कर सकते हैं. आज हम आपको डिलीवरी बॉक्स को दोबारा इस्तेमाल करने के 7 आसान और स्मार्ट तरीके बताने वाले हैं.

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फ्री में आए डिलीवरी बॉक्सेज को आप घर में स्टोरेज के लिए शानदार ढंग से इस्तेमाल कर सकते हैं. (Photo: ITG)
फ्री में आए डिलीवरी बॉक्सेज को आप घर में स्टोरेज के लिए शानदार ढंग से इस्तेमाल कर सकते हैं. (Photo: ITG)

How To Reuse Delivery Boxes: आजकल बहुत से लोगों की जिंदगी इतनी ज्यादा व्यस्थ होती है कि उन्हें अपने लिए शॉपिंग पर जाने का समय भी नहीं मिल पाता है. ऐसे में ज्यादातर लोग इन दिनों ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं. घर बैठे कपड़े, जूते और यहां तक की ग्रॉसरी तक मंगाना उनकी जिंदगी को आसान बनाता है. ऑनलाइन शॉपिंग में सिर्फ मंगाई चीजें ही घर नहीं आती हैं, बल्कि उनके साथ डिलीवरी बॉक्स भी आते हैं. ऐसे में धीरे-धीरे घर में डिलीवरी बॉक्स का ढेर लग जाता है और ये बहुत ही आम बात हो गई है.

सामान निकालने के बाद ज्यादातर लोग इन गत्ते के डिब्बों को रद्दी समझकर फेंक देते हैं. लेकिन अगली बार ऐसा करने से पहले जरा रुकिए. ये मजबूत बॉक्स घर के बिखरे सामान को ऑर्गनाइज करने के बड़े काम आ सकते हैं. इन्हें थोड़ी कटिंग, टेप और डेकोरेटिव पेपर की मदद से महंगे ऑर्गनाइजर की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है. आइए जानते हैं डिलीवरी बॉक्स को दोबारा इस्तेमाल करने के 7 आसान और काम के तरीके.

1. दराज को बनाएं एकदम ऑर्गनाइज्ड: दराज में मोजे, रूमाल, बेल्ट और छोटी-छोटी चीजें अक्सर एक-दूसरे में उलझी रहती हैं. ऐसे में कार्डबोर्ड बॉक्स आपके काम आ सकते हैं. पहले दराज की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई नाप लें. इसके बाद छोटे बॉक्स को उसी हिसाब से काटकर अलग-अलग सेक्शन बना लें. किसी बॉक्स को खड़ा करके छोटी जगह के लिए इस्तेमाल करें, तो किसी को आड़ा रखकर बड़ा कंपार्टमेंट बनाया जा सकता है. चाहें तो इन्हें रंगीन पेपर या कपड़े से कवर कर दें.

2. मैगजीन और फाइल रखने का स्टाइलिश होल्डर: पुराने डिलीवरी बॉक्स से मैगजीन या फाइल रखने का होल्डर भी बनाया जा सकता है. एक मजबूत रेक्टैंगुलर बॉक्स लें और उसके एक किनारे से तिरछा काट दें, ताकि मैगजीन आसानी से अंदर रखी और निकाली जा सके. किनारों को टेप से मजबूत कर लें. बाहर से पेपर चिपकाकर इसे ऐसा लुक दें कि कोई इसे देखकर अंदाजा भी न लगा पाए कि ये पुराने डिलीवरी बॉक्स से बना है.

3. टेबल पर बिखरी चीजों को दें जगह: पेन, कैंची, चार्जर, नोटपैड और दूसरी छोटी चीजें टेबल पर बिखरी रहती हैं तो छोटे डिलीवरी बॉक्स बहुत काम आ सकते हैं. अलग-अलग शेप के बॉक्स को काटकर आप उन्हें एक साथ चिपका सकते हैं. इससे कई छोटे-बड़े सेक्शन वाला डेस्क ऑर्गनाइजर तैयार हो जाएगा. ऊपर से एक जैसा पेपर लगा दें तो यह काफी खूबसूरत भी दिखेगा.

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4. दराज के लिए बनाएं अपनी जरूरत का डिवाइडर: अगर आपको बाजार में मिलने वाले डिवाइडर अपनी जरूरत के हिसाब से सही नहीं लगते, तो कार्डबोर्ड से खुद डिवाइडर बना सकते हैं. इसके लिए कार्डबोर्ड की लंबी पट्टियां काटें और उनमें थोड़ी-थोड़ी दूरी पर कट लगाएं. अब इन पट्टियों को एक-दूसरे में फंसाकर ग्रिड जैसी शेप दें. इस तरह दराज में अलग-अलग हिस्से बन जाएंगे और जरूरत बदलने पर इन्हें आसानी से हटाया या दोबारा सेट किया जा सकता है.

5. किचन और पेंट्री को रखें ऑर्गेनाइज: चाय के पैकेट, मसाले के पाउच, स्नैक्स और छोटे पैकेट अक्सर किचन की शेल्फ पर बिखरे रहते हैं. छोटे और मजबूत डिलीवरी बॉक्स को उनकी जरूरत के हिसाब से काटकर स्टोरेज बॉक्स बनाया जा सकता है. बॉक्स के अंदर पेपर बिछा दें और बाहर से डेकोरेटिव पेपर लगा दें. इससे पेंट्री ज्यादा साफ-सुथरी और ऑर्गनाइज नजर आएगी.

6. कपड़ों को अलग रखने के लिए करें इस्तेमाल: वार्डरोब की दराज में टी-शर्ट, मोजे या स्कार्फ निकालते ही बाकी कपड़े भी अस्त-व्यस्त हो जाते हैं. ऐसे में एक ऐसा गत्ते का डिब्बा लें, जिसकी ऊंचाई कम हो. इसे अलग-अलग सेक्शन बनाने के लिए इस्तेमाल करें. सभी बॉक्स को एक ही आकार में काटकर उन पर एक जैसा पेपर लगा दें. इससे बिना पैसे खर्च किए फैब्रिक ऑर्गनाइजर जैसा सेटअप तैयार हो जाएगा.

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7. पुराने और कम इस्तेमाल होने वाले सामान की स्टोरेज: त्योहार की डेकोरेशन, पुराने दस्तावेज, अतिरिक्त चादरें या ऐसी चीजें जिन्हें रोज इस्तेमाल नहीं करते, उन्हें भी बड़े डिलीवरी बॉक्स में रखा जा सकता है. बॉक्स के नीचे एक्स्ट्रा टेप लगा दें, ताकि वजन रखने पर वो फटे नहीं. बाहर एक छोटा लेबल चिपका दें कि अंदर क्या रखा है. फिर इन्हें अलमारी के ऊपर या बेड के नीचे आसानी से रखा जा सकता है.

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