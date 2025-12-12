Mini Cooper S Convertible: स्टाइल, स्वैग और स्पीड का तड़का! लॉन्च हुई सबसे सस्ती कन्वर्टिबल कार

कई कारें आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो सिर्फ मशीन नहीं, बल्कि चलती-फिरती इमोशन बन जाती हैं. Mini India ने ऐसी ही एक कार पेश की है, Cooper S Convertible. ओपन रूफ, स्टाइलिश डिजाइन और दमदार परफॉर्मेंस का बेजोड़ मिक्सचर इसे भारत की सबसे किफायती कन्वर्टिबल कार बना देता है. कंपनी ने इसे 58.50 लाख रुपये की शुरुआती कीमत में लॉन्च किया है.

खुली छत के साथ क्लासिक Mini का तड़का

Mini Cooper S Convertible अपने दो-दरवाज़ों वाले डिजाइन के साथ खुली छत की आज़ादी और Mini की पहचान को बेहतरीन तरीके से जोड़ती है. इसमें फोल्डिंग रूफ के साथ ट्रेडिशनल यूनियन जैक टेल-लाइट्स मिलती हैं, जो इसे स्टैंडर्ड Cooper S से अलग बनाती हैं. इसका टेलगेट नीचे की ओर खुलता है और 80 किलो तक वज़न झेल सकता है, जिसे आप एक अस्थायी सीट की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं.

मिनी ने इस कार में 18-इंच अलॉय व्हील्स दिए हैं. Photo: Auto Today

कार में सिग्नेचर सर्कुलर हैडलाइट्स, डे टाइम रनिंग लाइट्स (DRLs), रेड ‘S’ बैजिंग, ऑक्टागन शेप फ्रंट ग्रिल और ऑल-राउंड प्लास्टिक क्लैडिंग भी दी गई है. नई कन्वर्टिबल में 18-इंच अलॉय व्हील्स स्टैंडर्ड मिलते हैं.

कार की साइज

लंबाई 3,879 मिमी चौड़ाई 1,744 मिमी ऊंचाई 1,431 मिमी व्हीलबेस 2,495 मिमी बूट स्पेस 215 लीटर

मिनी के इस कन्वर्टिबल में दो दरवाजे दिए गए हैं. Photo: mini.in

इंजन और परफॉर्मेंस

इस कार में कंपनी ने 2.0-लीटर, 4-सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल किया है. जो 204 बीएचपी की पावर और 300 न्यूटन मीटर (Nm) का टॉर्क जनरेट करता है. यह इंजन 7-स्पीड ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स से जुड़ा है, जो फ्रंट व्हील्स को पावर भेजता है.

कंपनी का दावा है कि ये कार केवल 6.9 सेकंड में 0 से 100kmph की रफ्तार पकड़ लेती है, जो स्टैंडर्ड हैचबैक से 0.3 सेकंड धीमी है. इसकी टॉप स्पीड 237 किमी प्रतिघंटा है. कंपनी का यह भी दावा है कि यह कार 16.82 किमी प्रतिलीटर का माइलेज देती है. खास बात यह है कि यह Mini की आखिरी ICE-पावर्ड कन्वर्टिबल भी हो सकती है, क्योंकि ब्रांड जल्द ही फुल-इलेक्ट्रिक होने की ओर बढ़ रहा है.

इसमें 9.4-इंच का सर्कुलर OLED टचस्क्रीन मिलता है. Photo: Auto Today

केबिन और फीचर्स

कैबिन में नई निटेड ब्लैक-एंड-बीज डैशबोर्ड स्कीम दी गई है, जबकि बाकी एलिमेंट्स Mini के कॉन्वेंशनल डिज़ाइन से मेल खाते हैं. इसमें 9.4-इंच का सर्कुलर OLED टचस्क्रीन मिलता है, जो वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले सपोर्ट करता है. अन्य फीचर्स में पावर्ड फ्रंट सीट्स, ड्राइवर मसाज फंक्शन, हेड-अप डिस्प्ले, Harman Kardon का शानदार साउंड सिस्टम, वायरलेस चार्जर, एम्बिएंट लाइट प्रोजेक्शन और रियर-व्यू कैमरा शामिल हैं.

कन्वर्टिबल रूफ और प्रैक्टिकलिटी

इसमें इलेक्ट्रिक फैब्रिक रूफ दिया गया है, जिसको लेकर कंपनी का दावा है कि ये रूफ केवल 18 सेकंड में खुलता है और 15 सेकंड में बंद होता है. इस इलेक्ट्रिक रूफ को कार चलाते वक्त अधिकतम 30 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार पर भी ऑपरेट किया जा सकता है. यानी यदि कार सड़क पर दौड़ भी रही हो तो आप कार की पूरी छत को खोल सकते हैं. बशर्ते स्पीड सीमित हो. इसके अलावा कंपनी ने इसमें ‘सनरूफ मोड’ को भी शामिल किया है, जिसमें आप छत को आधा स्लाइड कर सकते हैं. इसके बूट की क्षमता 215 लीटर है, जो रूफ खुलने पर 160 लीटर रह जाती है.

