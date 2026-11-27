भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक कारों की मांग बढ़ रही है. अक्टूबर महीने में सेगमेंट ने 75 परसेंट की ईयर-ऑन-ईयर ग्रोथ हासिल की है. ऑटो पंडित्ज के मुताबिक, तमाम कंपनियों ने इस महीने कुल 39,170 गाड़ियां बेची हैं. इसमें सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल टाटा पंच ईवी है. पंच ईवी देश की बेस्ट सेलिंग इलेक्ट्रिक कार है.

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ये भारत की पहली इलेक्ट्रिक कार है, जिसने 5000 मंथली यूनिट्स की बिक्री का आंकड़ा पार किया है. अक्टूबर का महीना कई कारों के लिए अच्छा रहा है, जिनकी बिक्री चार डिजिट के नंबर्स में पहुंच गई है. आइए समझते हैं टाटा पंच ईवी कैसे सबसे आगे निकल गई.

टाटा पंच ईवी की सेल्स

पंच ईवी टाटा के पोर्टफोलियो की दूसरी सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार है. इस एसयूवी की 5,060 यूनिट्स अक्टूबर 2026 में बिकी हैं. पिछले साल यानी अक्टूबर 2025 में इस कार की 1,353 यूनिट्स बिकी थीं. टॉप सेलिंग कारों की लिस्ट में उस वक्त ये कार काफी नीचे थी.

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अब सवाल है कि टाटा ने ऐसा क्या किया कि इस साल पंच ईवी (Tata Punch EV) की बिक्री 274 परसेंट ईयर-ऑन-ईयर अक्टूबर में बढ़ गई. पंच की सेल्स में तेजी सिर्फ अक्टूबर में नहीं आई है, बल्कि इस साल पंच फेसलिफ्ट के लॉन्च होने के बाद से ही ये तेजी देखने को मिल रही है.

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पंच ईवी में क्या है खास?

टाटा पंच ईवी की कीमत 9.79 लाख रुपये एक्स शोरूम से शुरू होती है. अगर बीएएएस (BaaS) के तहत इसे खरीदा जाए, तो कार की कीमत 6.59 लाख रुपये से शुरू होती है. साथ ही बैटरी के लिए 2.6 रुपये प्रति किलोमीटर का चार्ज अलग से देना होता है. इस कीमत पर पंच एक अच्छा विकल्प बन जाती है.

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खासकर उन लोगों के लिए जो शहरों में ड्राइविंग के लिए एक ऑटोमेटिक कार चाहते हैं. टाटा पंच ईवी के बेस मॉडल में भी आपको वो तमाम फीचर्स मिल जाएंगे, जो जरूरत के हैं. ये कार दो बैटरी ऑप्शन- 30kWh और 40kWh में आती है, जिनकी क्लेम्ड रेंज 365 से 375 किलोमीटर और 468 किलोमीटर क्रमशः है.

बात करें बेस वेरिएंट्स के फीचर्स की, तो कार में मल्टी-मोड रिजनरेटिव ब्रेकिंग, 2 ड्राइविंग मोड्स, 10.16 सेंटीमीटर का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, स्मार्टवॉच कनेक्टिविटी, हिल होल्ड असिस्ट, आई-हाई बीम अलर्ट, फ्रंट पावर विंडोज, इंडिकेटर के साथ आने वाले ओआरवीएम्स, टीपीएमएस, रियर सीट में एडजस्टेबल हेडरेस्ट, 6 एयरबैग, रियर पार्किंग सेंसर, ईएसपी, एबीएस-ईबीडी, इलेक्ट्रिक टेलगेट और दूसरे फीचर्स मिलते हैं. इन सभी फीचर्स के साथ ये कार एक बेहतरीन विकल्प बन जाती है.

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