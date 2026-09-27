64Kmph की रफ्तार से टकराई Mahindra XUV 7XO... ऐसा हुआ हाल, देखें VIDEO

महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ (Mahindra XUV 7XO) अपने सेगमेंट की पॉपुलर कार है. भारत एनकैप (Bharat NCAP) ने हाल में ही इस कार का क्रैश टेस्ट किया है. इस कार को एडल्ट और चाइल्ड दोनों ही ऑक्यूपेंट्स प्रोटेक्शन में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है. एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में इस कार ने 32 में से 30.76 पॉइंट स्टोर किए हैं.

और पढ़ें

वहीं चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन की बात करें, तो इस कार ने 49 में से 44.97 पॉइंट्स स्कोर किए हैं. भारत एनकैप ने इस कार का एएक्स7 डीजल ऑटोमेटिक ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट टेस्ट किया है. लेकिन 5 स्टार की ये सेफ्टी रेटिंग सभी वेरिएंट्स पर लागू होगी. आइए जानते हैं इसकी डिटेल्स.

कैसा रहा एसयूवी का परफॉर्मेंस?

फ्रंटल ऑफसेट डिफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट में ड्राइवर के सिर, गर्दन, पेल्विस, थाई और पैरों को अच्छी प्रोटेक्शन मिली है. वहीं चेस्ट और टिबिआ पर एडेक्वेट प्रोटेक्शन मिली है. को-ड्राइवर की टिबिआ को भी एडेक्वेट प्रोटेक्शन मिली है. शरीर के बाकी अहम हिस्सों को अच्छी प्रोटेक्शन मिली है. कुल मिलाकर फ्रंटल क्रैश में SUV ने ज्यादातर बॉडी पार्ट्स को अच्छी सुरक्षा दी है.

साइड से होने वाले टक्कर के टेस्ट में भी एक्सयूवी 7एक्सओ का प्रदर्शन अच्छा रहा है. साइड मूवेबल डिफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट में पैसेंजर के सिर, चेस्ट, एब्डोमेन और पेल्विस एरिया जैसे जरूरी बॉडी पार्ट्स को अच्छी प्रोटेक्शन मिली है. साइड पोल इंपैक्ट टेस्ट में भी एसयूवी की परफॉर्मेंस अच्छी रही है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: Mahindra ने पलट दिया खेल... TATA PUNCH को पछाड़ ये कार बनी टॉप सेलर

पूरी फैमिली रहेगी सेफ

बच्चों की सुरक्षा के मामले में भी इस कार ने अच्छा परफॉर्म किया है. चाइल्ड ऑक्यूपेंट टेस्ट में एसयूवी के साथ 18 महीने और 3 साल के बच्चों के डमी का इस्तेमाल किया गया था. 18 महीने वाले डमी के साथ फ्रंटल क्रैश टेस्ट में कार ने 8 में से 7.97 पॉइंट हासिल किए हैं. वहीं 3 साल वाले डमी के साथ कार को पूरे 8 पॉइंट्स मिले हैं.

महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ में 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिलते हैं. इसके अलावा कार में हील होल्ड असिस्ट, हिल डिसेंट असिस्ट, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज, ट्रैक्शन कंट्रोल और ईएससी जैसे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं. कार के हायर वेरिएंट्स में 360 डिग्री कैमरा, लेवल 2 ADAS और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी दिया गया है.

यह भी पढ़ें: Mahindra ने भी चल दिया अपना दांव... लॉन्च की नई SUV, 10 लाख से कम है कीमत

कंपनी हर महीने इस कार को अच्छी खासी संख्या में बेच रही है. अगस्त महीने की बात करें, तो कंपनी ने इस कार की 8,233 यूनिट्स को बेचा है. महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ 13.66 लाख रुपये की शुरुआती कीमत पर आती है. वहीं इसके टॉप वेरिएंट की कीमत 25.79 लाख रुपये एक्स शोरूम है.

---- समाप्त ----