Mahindra ने भी चल दिया अपना दांव... लॉन्च की नई SUV, 10 लाख से कम है कीमत

महिंद्रा ने अपनी कॉम्पैक्ट एसयूवी Mahindra XUV 3XO को एक्सपैंड कर दिया है. कंपनी ने इस कार का रेवएक्स एज (RevX Edge) वेरिएंट लॉन्च किया है. इस वेरिएंट में हायर ट्रिम के फीचर्स को दिया है. यानी कंज्यूमर्स अफोर्डेबल प्राइस पर ज्यादा फीचर वाला वेरिएंट चुन सकेंगे. कंपनी ने रेवएक्स रेंज में पावरट्रेन लाइनअप को एक्सपैंड किया है.

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अब ये वेरिएंट 1.2 लीटर के पेट्रोल ऑटोमेटिक के साथ डीजल इंजन में भी मिलेगा. कुल मिलाकर कंपनी ने इस ऑप्शन के जरिए कंज्यूमर्स को मल्टीपल ऑप्शन दे दिए हैं, जो अफोर्डेबल प्राइस पर ज्यादा फीचर्स के साथ आएंगे. आइए जानते हैं महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ रेवएक्स रेंज की खास बातें.

कितनी है कीमत?

महिंद्रा ने एक्सयूवी 3एक्सओ रेवएक्स एज (Mahindra XUV 3XO RevX Edge) को 9.39 लाख रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है. ये कीमत पेट्रोल-मैन्युअल वेरिएंट की है. वहीं कार का पेट्रोल ऑटोमेटिक वेरिएंट 10.59 लाख रुपये में आता है, जबकि डीजल मैन्युअल की कीमत 10.59 लाख रुपये एक्स शोरूम है.

Mahindra XUV 3XO RevX की कीमत Petrol-MT Petrol-AT Diesel-MT Diesel-AMT RevX M(O) 9.99 लाख RevX Edge 9.39 लाख 10.59 लाख 10.59 लाख RevX Edge (O) 9.89 लाख 11.09 लाख 11.09 लाख 11.91 लाख

*कीमतें एक्स शोरूम

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क्या है इस कार में खास?

नई 3एक्सओ रेवएक्स एज और रेवएक्स एज (ओ) को कंपनी ने पहले लॉन्च हुई रेवएक्स एम और रेवएक्स एम (ओ) ट्रिम के ऊपर लॉन्च किया है. ओवरऑल रेवएक्स एज ट्रिम कार के लाइनअप में बीच में आती है. अब ये कार कुल 11 ट्रिम- एमएक्स 1, एमएक्स 2, रेवएक्स एम, रेवएक्स एम (ओ), रेवएक्स एज, रेवएक्स एज (ओ), एएक्स 5, रेवएक्स ए, एएक्स5एल, एएक्स7 और एएक्स7एल में आती है.

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रेवएक्स एज में निचले वर्जन के मुकाबले 10.25 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जो वायरलेस ऐपल कार प्ले और एंड्रॉयड ऑटो के साथ आता है. ये वेरिएंट रियर व्यू कैमरा, टाइप-सी यूएसबी पोर्ट और क्रूज कंट्रोल के साथ आता है. रेवएक्स एज (ओ) में पैनोरोमिक सनरूफ, रूफ रेल्स, इलेक्ट्रिक फोल्डेबल ओआरवीएम्स, ऑटो हेडलैम्प्स और वाइपर, रिमोट एंट्री के साथ पुश बटन स्टार्ट फीचर्स मिलते हैं.

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पिछले साल कार को 111 एचपी की पावर वाले 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल और 131 एचपी पावर वाले 1.2 लीटर टीजीडीआई टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ कंपनी ने लॉन्च किया था. महिंद्रा ने रेवएक्स ट्रिम में अब डीजल इंजन को भी जोड़ दिया है. यानी कंज्यूमर्स को 117 एचपी की पावर वाला 1.5 लीटर का डीजल इंजन मिलेगा. वहीं 131 एचपी वाला टीजीडीआई टर्बो पेट्रोल इंजन अब नहीं मिलेगा.

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