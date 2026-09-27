scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

तेज प्रताप यादव ने स्वरा भास्कर को कहा 'मोटी', एक्ट्रेस बोलीं- लालू यादव से मिलवाओ

राइज एंड फॉल के पहले एपिसोड में बॉलीवुड अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने मोटी ब्लाउज पहनकर बॉडी शेमिंग और ट्रोलिंग पर खुलकर बात की. तेज प्रताप और शहजादा पूनवाला के साथ उनकी नोकझोक और मस्ती ने शो के प्रीमियर को मजेदार बना दिया.

Advertisement
X
तेज प्रताप और स्वरा की मस्ती (Photo: Screengrab)
तेज प्रताप और स्वरा की मस्ती (Photo: Screengrab)

राइज एंड फॉल में बॉलीवुड डीवा स्वरा भास्कर की एंट्री हो चुकी है. शो के पहले एपिसोड में स्वरा के जबरदस्त तेवर देखने को मिले. उन्होंने ना सिर्फ शहजादा पूनवाला को जवाब दिया, बल्कि बॉडी शेमिंग और ट्रोलिंग पर भी बात की. स्वरा ने एक डिजाइनर साड़ी और ब्लाउज पहन शो में एंट्री ली. उन्होंने जो ब्लाउज पहना था, उस पर 'मोटी' लिखा हुआ था. एक्ट्रेस के ब्लाउज पर लिखे 'मोटी' शब्द ने हर किसी का ध्यान खींचा. 

स्वरा ने खास तरह के डिजाइन किए हुए ब्लाउज पहनने की वजह बताई. एक्ट्रेस ने कहा कि पोस्ट डिलीवरी उनका वजन काफी बढ़ गया था. इसलिए उन्होंने हेटर्स को जवाब देने के लिए 'मोटी' टैगलाइन वाला डिजाइनर ब्लाउज पहना. 

तेज प्रताप ने की मस्ती
शो में एंट्री लेने के बाद सभी कंटेस्टेंट आराम से बैठकर बात कर रहे थे. तेज प्रताप की नजर स्वरा के ब्लाउज पर पड़ी. उन्होंने कहा कि मोटी. इस पर मनीष कश्यप कहते हैं कि आप ये नहीं बोल सकते. पर स्वरा कहती हैं कि नहीं, आप सच बोल सकते हैं. तेज प्रताप कहते हैं कि फिर सच नहीं बोलना है और वो हंस पड़ते हैं. 

स्वरा और तेज प्रताप की मस्ती यहीं नहीं रुकी. स्वरा ने कहा कि इस शो में कुछ हो ना हो, लेकिन आपको मुझे लालू जी से मिलवाना है. तेज प्रताप कहते हैं कि वादा है मिलवाऊंगा. इसके बाद वो बाकी लोगों के साथ मिलकर जय सनातन और राधे राधे का नारा लगाने लगते हैं. सोशल मीडिया पर तेज प्रताप और स्वरा की ये क्लिप काफी वायरल हो रही है. 

Advertisement

फैन्स का कहना है कि तेज प्रताप ने शहजाद पूनावाला के साथ मिलकर स्वरा को रोस्ट कर दिया है. क्योंकि पहले ही एपिसोड में स्वरा और पूनावाला की नोकझोक देखने को मिली. शो का पहला एपिसोड एंटरटेनिंग रहा. बाकी देखते हैं कि आगे क्या होता है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    तेज प्रताप यादव ने स्वरा भास्कर को कहा 'मोटी', एक्ट्रेस बोलीं- लालू यादव से मिलवाओ |
    'साहिल को न्याय मिलने तक लड़ूंगा', IIT बॉम्बे छात्र के पिता का ऐलान, आजाद मैदान में कल से करेंगे अनशन |
    21वीं सदी का यूटोपिया... गोर्की की 'मदर' से कितना अलग है टेक्सास का यह 'कंपनी टाउन'? |
    किराए का घर खाली कर रहे हैं? चाबी देने से पहले जरूर करें ये काम |
    कांग्रेस सांसद राकेश राठौर को दुष्कर्म के मामले में बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने किया बरी |
    Lauki Oats Chilla Recipe: नाश्ते में लौकी और ओट्स से बनाएं क्रिस्पी चीला, बच्चे हों या बड़े सबको आएगा पसंद |
    UP से हिमाचल तक बारिश का तांडव! कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात, फसलें-मकान बर्बाद |
    'AI में चीन से बहुत आगे हैं...', शी जिनपिंग से बातचीत के बाद बोले ट्रंप- चीन के साथ 'इंटीग्रेट' नहीं करेंगे |
    KBC 18: अमिताभ बच्चन से मिलने आया था आतंकी कसाब? Big B का फूटा गुस्सा, बोले- गोली मार देता |
    Asian Games 2026 Day 8 Live: स्क्वैश मेें आज आएगा डबल गोल्ड, एथेलिटक्स में भी बड़ी उम्मीदें
    Advertisement