तेज प्रताप यादव ने स्वरा भास्कर को कहा 'मोटी', एक्ट्रेस बोलीं- लालू यादव से मिलवाओ

राइज एंड फॉल में बॉलीवुड डीवा स्वरा भास्कर की एंट्री हो चुकी है. शो के पहले एपिसोड में स्वरा के जबरदस्त तेवर देखने को मिले. उन्होंने ना सिर्फ शहजादा पूनवाला को जवाब दिया, बल्कि बॉडी शेमिंग और ट्रोलिंग पर भी बात की. स्वरा ने एक डिजाइनर साड़ी और ब्लाउज पहन शो में एंट्री ली. उन्होंने जो ब्लाउज पहना था, उस पर 'मोटी' लिखा हुआ था. एक्ट्रेस के ब्लाउज पर लिखे 'मोटी' शब्द ने हर किसी का ध्यान खींचा.

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स्वरा ने खास तरह के डिजाइन किए हुए ब्लाउज पहनने की वजह बताई. एक्ट्रेस ने कहा कि पोस्ट डिलीवरी उनका वजन काफी बढ़ गया था. इसलिए उन्होंने हेटर्स को जवाब देने के लिए 'मोटी' टैगलाइन वाला डिजाइनर ब्लाउज पहना.

तेज प्रताप ने की मस्ती

शो में एंट्री लेने के बाद सभी कंटेस्टेंट आराम से बैठकर बात कर रहे थे. तेज प्रताप की नजर स्वरा के ब्लाउज पर पड़ी. उन्होंने कहा कि मोटी. इस पर मनीष कश्यप कहते हैं कि आप ये नहीं बोल सकते. पर स्वरा कहती हैं कि नहीं, आप सच बोल सकते हैं. तेज प्रताप कहते हैं कि फिर सच नहीं बोलना है और वो हंस पड़ते हैं.

स्वरा और तेज प्रताप की मस्ती यहीं नहीं रुकी. स्वरा ने कहा कि इस शो में कुछ हो ना हो, लेकिन आपको मुझे लालू जी से मिलवाना है. तेज प्रताप कहते हैं कि वादा है मिलवाऊंगा. इसके बाद वो बाकी लोगों के साथ मिलकर जय सनातन और राधे राधे का नारा लगाने लगते हैं. सोशल मीडिया पर तेज प्रताप और स्वरा की ये क्लिप काफी वायरल हो रही है.

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फैन्स का कहना है कि तेज प्रताप ने शहजाद पूनावाला के साथ मिलकर स्वरा को रोस्ट कर दिया है. क्योंकि पहले ही एपिसोड में स्वरा और पूनावाला की नोकझोक देखने को मिली. शो का पहला एपिसोड एंटरटेनिंग रहा. बाकी देखते हैं कि आगे क्या होता है.

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