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रणबीर कपूर से पहले मिस्टर बीस्ट को 'हरे राम हरे कृष्णा' सीखा चुके कार्तिक आर्यन, ब्लॉकबस्टर हुई थी फिल्म

फिल्म रामायण के प्रमोशनल इवेंट में दुनिया के सबसे मशहूर यूट्यूबर और कंटेंट क्रिएटर 'मिस्टर बीस्ट' (MrBeast) की एंट्री ने हर किसी को हैरान कर दिया.हालांकि, यह पहली बार नहीं है जब मिस्टर बीस्ट ने किसी बॉलीवुड प्रोजेक्ट में अपनी दिलचस्पी दिखाई है.

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रणबीर कपूर और कार्तिक आर्यन के साथ मिस्टर बीस्ट (Photo: ITG/T-series)
रणबीर कपूर और कार्तिक आर्यन के साथ मिस्टर बीस्ट (Photo: ITG/T-series)

रणबीर कपूर, साई पल्लवी और फिल्ममेकर नितेश तिवारी की मच अवेटेड फिल्म 'रामायण' को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त एक्साइटमेंट है. फिल्म के ग्लोबल प्रमोशन के लिए 26 सितंबर को एक स्पेशल प्रमोशनल इवेंट में मशहूर यूट्यूबर और कंटेंट क्रिएटर मिस्टर बीस्ट भी नजर आए. हालांकि ये पहली बार नहीं है, जब मिस्टर बीस्ट ने किसी हिंदी फिल्म का प्रमोशन किया.

दरअसल मिस्टर बीस्ट इससे पहले हाल ही में नेशनल अवॉर्ड जीतने वाले एक्टर कार्तिक आर्यन के साथ भी नजर आ चुके हैं. उन्होंने फेमस 'भूल भुलैया 3' का हुक स्टेप भी किया था. कार्तिक ने खुद उन्हें सिखाया था.

रामायण के ग्रैंड इवेंट में पहुंचे मिस्टर बीस्ट
26 सितंबर को आयोजित इस स्पेशल प्रमोशनल इवेंट में बॉलीवुड और डिजिटल दुनिया के कई दिग्गज एक साथ एक मंच पर नजर आए. इस दौरान रणबीर कपूर, साई पल्लवी, डायरेक्टर नितेश तिवारी, निर्माता नमित मल्होत्रा और टीवी से बॉलीवुड में कदम रखने वाले रवि दुबे के साथ मिस्टर बीस्ट भी मौजूद रहे. इस खास मौके पर रणबीर कपूर और मिस्टर बीस्ट की केमिस्ट्री लोगों को खूब पसंद आई और दोनों की तस्वीरें इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही हैं.

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'जय श्रीराम' कहकर जीता दिल
इवेंट के दौरान मिस्टर बीस्ट ने न केवल अपनी मौजूदगी से चमक बिखेरी, बल्कि भारतीय संस्कृति और परंपरा के प्रति अपना गहरा सम्मान भी जाहिर किया. उन्होंने कार्यक्रम में पूरे उत्साह और आदर के साथ 'जय श्रीराम' का नारा लगाया. उनका यह अंदाज भारतीय फैंस को काफी पसंद आया और लोग सोशल मीडिया पर उनके इस जेस्चर की जमकर तारीफ कर रहे हैं. इससे यह साफ जाहिर होता है कि फिल्म 'रामायण' को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर बड़े पैमाने पर ले जाने की तैयारी पूरी हो चुकी है.

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पहले कार्तिक आर्यन संग कर चुके प्रमोशन
बॉलीवुड फिल्मों के प्रमोशन से मिस्टर बीस्ट का यह कोई पहला जुड़ाव नहीं है. रणबीर कपूर से पहले वे नेशनल अवॉर्ड विनिंग एक्टर कार्तिक आर्यन के साथ भी प्रमोशन कर चुके हैं. फिल्म 'भूल भुलैया 3' की रिलीज के समय मिस्टर बीस्ट ने न सिर्फ कार्तिक से मुलाकात की थी, बल्कि उनके साथ एक मजेदार वीडियो भी शूट किया था. उस वीडियो में कार्तिक उन्हें अपनी फिल्म का हुक स्टेप सिखाते हुए नजर आए थे.

इस मुलाकात का एक वीडियो टी-सीरीज ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया था. वीडियो में कार्तिक आर्यन, मिस्टर बीस्ट को 'भूल भुलैया 3' के मशहूर टाइटल ट्रैक 'हरे राम, हरे राम' का हुक स्टेप सिखा रहे थे. टी-सीरीज ने इस पोस्ट के कैप्शन में लिखा था, 'जब दो बड़े स्टार्स मिलते हैं, तो मजा ही मजा होता है!' इस वीडियो को लोगों ने काफी पसंद किया था और यह जमकर वायरल भी हुआ था.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



'भूल भुलैया 3' का चला था जादू
कार्तिक आर्यन स्टारर 'भूल भुलैया 3' ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई के नए झंडे गाड़े थे. इस फिल्म ने दुनिया भर में कुल ₹423.85 करोड़ का शानदार बिजनेस किया था. घरेलू बॉक्स ऑफिस की बात करें तो भारत में फिल्म का नेट कलेक्शन ₹283.80 करोड़ (ग्रॉस ₹334.67 करोड़) रहा था. वहीं ओवरसीज यानी विदेशों में भी फिल्म ने ₹89.18 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन कर बंपर सफलता हासिल की थी.

 'रामायण' को मिलेगा बड़ा फायदा
कार्तिक के बाद अब रणबीर कपूर की 'रामायण' के साथ मिस्टर बीस्ट का जुड़ना यह दिखाता है कि मेकर्स फिल्म को वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान देना चाहते हैं. दुनिया भर में मिस्टर बीस्ट की जबरदस्त फैन फॉलोइंग है, ऐसे में उनके जरिए फिल्म का प्रचार होने से अंतरराष्ट्रीय मार्केट में फिल्म को भारी बढ़त मिलने की उम्मीद जताई जा रही है. अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि मिस्टर बीस्ट किस अनोखे अंदाज में 'रामायण' का ग्लोबल प्रमोशन करते हैं.

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