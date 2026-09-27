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2027 चुनाव से पहले उत्तराखंड सपा में बड़ा फेरबदल, मतीन सिद्दीकी बने नए प्रदेश अध्यक्ष

2027 उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने अपनी उत्तराखंड यूनिट में बड़ा फेरबदल करते हुए मतीन सिद्दीकी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है. पार्टी ने सोनम बगवाड़ी और आभा बड़थ्वाल को चुनाव के लिए प्रभारी भी नियुक्त किया है.

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सपा ने उत्तराखंड यूनिट में किया बड़ा फेरबदल.
सपा ने उत्तराखंड यूनिट में किया बड़ा फेरबदल.

2027 उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी की उत्तराखंड यूनिट में बड़ा फेरबदल किया गया है. समाजवादी पार्टी ने नेता मतीन सिद्दीकी को समाजवादी उत्तराखंड का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है. इसके साथ ही पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए दो प्रभारियों की भी घोषणा की है. सोनम बगवाड़ी और आभा बड़थ्वाल को उत्तराखंड का प्रभारी बनाया गया है.

वहीं, भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड यूनिट में भी 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं. बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक में राज्य की एकमात्र राज्यसभा सीट के लिए संभावित उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई. इस सीट के लिए चुनाव 16 अक्टूबर को होना है. मौजूदा राज्यसभा सांसद नरेश बंसल का कार्यकाल खत्म होने के बाद यह सीट खाली होगी.

बीजेपी की प्रदेश महासचिव दीप्ति रावत ने शुक्रवार को बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और प्रदेश महामंत्री संगठन फणींद्रनाथ शर्मा को संभावित उम्मीदवारों के नामों का पैनल तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है. उन्होंने कहा कि कोर कमेटी ने सीट के लिए सामने आए प्रमुख नामों पर विस्तार से चर्चा की.

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24 नाम सामने आए हैं

दीप्ति रावत के मुताबिक, कोर कमेटी के सामने करीब 24 नाम आए हैं. इनमें समाज के अलग-अलग वर्गों के लोग शामिल हैं, जिनमें महिलाएं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और युवा भी शामिल हैं. मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश महामंत्री संगठन तीन या पांच नामों का पैनल तैयार करेंगे.

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ये लोग बैठक में हुए शामिल

बीजेपी मुख्यालय में हुई बैठक के दौरान कोर कमेटी के सदस्यों ने पार्टी कार्यकर्ताओं से सरकार की नीतियों और विकास कार्यों का संदेश जनता तक पहुंचाने की अपील की. कार्यकर्ताओं को संगठन को मजबूत करने और 2027 विधानसभा चुनाव में लगातार तीसरी जीत हासिल करने के लिए काम करने को कहा गया. बैठक में पूर्व केंद्रीय मंत्री और अल्मोड़ा सांसद अजय टम्टा, पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, नैनीताल सांसद अजय भट्ट, टिहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह, पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' और राज्यसभा सांसद नरेश बंसल और कल्पना सैनी समेत कोर कमेटी के प्रमुख सदस्य शामिल हुए.

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