Mahindra का धमाका, लॉन्च की THAR OG, इतने रुपये रखी है कीमत

महिंद्रा ने नई थार को लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इसे महिंद्रा थार ओजी (Mahindra Thar OG) नाम दिया है. नई थार में महिंद्रा ने सिर्फ नाम ही नहीं जोड़ा है बल्कि कई दूसरे अपडेट भी किए हैं. नई थ्री-डोर थार ओजी पावरफुल इंजन, रिवाइज्ड स्टाइलिंग, बेहतर कैबिन मैटेरियल और नए सस्पेंशन के साथ आती है.
कार में नया एडिशन 2.2 लीटर का एमहॉक डीजल इंजन के साथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सेटअप का आना है, जो रियर व्हील ड्राइव के साथ आता है. इसके साथ थार खरीदने वालों को अब 4x4 के बिना भी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का विकल्प मिलेगा. आइए जानते हैं इस कार की खास बातें.
नई थार को महिंद्रा ने 10.32 लाख रुपये की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत पर लॉन्च किया है. कार के एंट्री लेवल एएक्सटी वेरिएंट में 1.5 लीटर का डीजल इंजन मिलेगा, जो मैन्युअल गियरबॉक्स के साथ आएगा. ये इंजन एलएक्सटी और जेडएक्सटी वेरिएंट में भी मिलेगा. ये इंजन 87.2kW की पावर (लगभग 116.9 बीएचपी) और 300 एनएम का टॉर्क प्रोड्यूस करता है.
वहीं 2.2 लीटर डीजल इंजन और 2.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन को एलएक्सटी और जेडएक्सटी ट्रिम में दिया जाएगा. ये डीजल इंजन 150.1 बीएचपी की पावर और 330 एनएम का टॉर्क प्रोड्यूस करता है. वहीं टर्बो पेट्रोल इंजन में 159.6 बीएचपी की पावर 330 एनएम का टॉर्क मिलता है.
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थार ओजी का फ्रंट फेस अपडेट किया गया है. इसमें रिडिजाइन ग्रिल मिलेगी, जो थार की ब्रांडिंग के साथ आएगी. इसमें नए एलईडी हेडलैम्प्स दिए गए हैं, जो सी-शेप्ड डीआरएल्स के साथ आते हैं. इसके अलावा कार में एलईडी फॉग लैम्प्स दिए गए हैं, जो इन-बिल्ड कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ आती है.
हालांकि, कार का ओवरऑल लुक मौजूदा थार और थार रॉक्स से ज्यादा अलग नहीं है. महिंद्रा ने एसयूवी के फ्रंट और रियर बंपर को भी रिवाइज किया है. इसमें 19 इंच के एलॉय व्हील्स, रिवाइज्ड एलईडी टेल-लैम्प्स और ओजी की ब्रांडिंग टेलगेट पर मिलेगी.
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एसयूवी के इंटीरियर में ज्यादा बदलाव नहीं किया गया है. थार ओजी में कुछ अपग्रेड्स किए गए हैं. इसमें ट्रफल ब्राउन लेदरेट अपहोल्स्ट्री और सेकंड रो के लिए आर्म रेस्ट दिया गया है. महिंद्रा का दावा है कि थार ओजी में एनवीएच (नॉयस, वाइब्रेशन और हैरनेस) को कम किया गया है.
सेफ्टी फीचर्स की बात करें, तो इसमें 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिलते हैं. महिंद्रा का कहना है कि ये सेगमेंट की पहली कार है, जो एचपीटीएस (हेड, पेल्विस, थोरैक्स और शोल्डर) एयरबैग सिस्टम के साथ आती है. ब्रांड का दावा है कि इस एयरबैग सिस्टम को सिर, पेल्विस, छाती और कंधे को सुरक्षित रखने के लिए डिजाइन किया गया है.
महिंद्रा ने इसके ब्रेकिंग सिस्टम को भी अपडेट किया है. अब ये कार चारों डिस्क ब्रेक के साथ आती है. इसमें ईएसपी, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल-होल्ड कंट्रोल और व्हीकल डायनैमिक कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलते हैं. कार में फ्रंट पार्किंग सेंसर भी दिए गए हैं.