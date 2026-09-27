Ketu Gochar 2026: केतु की बदलेगी चाल! 6 राशियों पर टूटेगा मुसीबतों का पहाड़

ज्योतिष में ग्रहों की चाल के साथ उनके नक्षत्र परिवर्तन को भी महत्वपूर्ण माना जाता है. अब अक्टूबर की शुरुआत में केतु अपनी चाल में एक अहम बदलाव करने जा रहे हैं. 3 अक्टूबर 2026 की रात 9 बजकर 48 मिनट पर केतु मघा नक्षत्र के प्रथम पद में प्रवेश करेंगे. इस दौरान केतु सिंह राशि में ही रहेंगे. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, इस परिवर्तन का असर व्यक्ति के धन, परिवार, रिश्तों, निर्णय क्षमता और मानसिक स्थिति पर दिखाई दे सकता है.

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केतु के नक्षत्र परिवर्तन का क्या मतलब है?

वैदिक ज्योतिष में केतु को वैराग्य, आध्यात्मिकता, रहस्य, अलगाव और अचानक होने वाले बदलावों से जोड़कर देखा जाता है. वहीं मघा नक्षत्र का संबंध पितरों, पूर्वजों, परंपरा, प्रतिष्ठा और अधिकार से माना जाता है. खास बात यह है कि मघा नक्षत्र के स्वामी स्वयं केतु हैं.

3 अक्टूबर को केतु मघा नक्षत्र के प्रथम पद में जाएंगे. मघा का प्रथम पद मेष नवांश से जुड़ा माना जाता है. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, इस वजह से इस दौरान व्यक्ति के व्यवहार और फैसलों में तेजी या प्रतिक्रियाशीलता बढ़ सकती है.

वृषभ राशि

वृषभ राशि वालों के लिए केतु का प्रभाव चौथे भाव पर रहेगा. चौथा भाव घर, परिवार, माता, संपत्ति और मानसिक सुख से जुड़ा माना जाता है.

इस दौरान घर-परिवार से जुड़े मामलों में मन कुछ उलझा रह सकता है. परिवार के बीच रहते हुए भी भावनात्मक दूरी महसूस हो सकती है. प्रॉपर्टी या वाहन से जुड़े पुराने मामले सामने आ सकते हैं.

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घर बदलने या संपत्ति से जुड़ा कोई बड़ा फैसला जल्दबाजी में लेने से बचें. पितरों के नाम पर अन्न-जल का दान करना और परिवार के बुजुर्गों का सम्मान करना शुभ माना गया है.

कर्क राशि

कर्क राशि वालों के दूसरे भाव में केतु का प्रभाव रहेगा. यह भाव धन, बचत, परिवार और वाणी से संबंधित माना जाता है.

इस अवधि में अचानक खर्च बढ़ सकते हैं. बचत प्रभावित हो सकती है. पैसों से जुड़े मामलों में लापरवाही नुकसान पहुंचा सकती है. वहीं गुस्से या जल्दबाजी में कही गई बात परिवार में तनाव पैदा कर सकती है.

इसलिए आर्थिक मामलों में बजट बनाकर चलें. बातचीत के दौरान शब्दों का विशेष ध्यान रखें. जरूरतमंदों को भोजन कराना और श्रीराम नाम का स्मरण करना शुभ माना जाता है.

सिंह राशि

सिंह राशि वालों के लिए यह नक्षत्र परिवर्तन खास माना जा रहा है, क्योंकि केतु इसी राशि में स्थित हैं. 3 अक्टूबर को केतु मघा नक्षत्र के प्रथम पद में प्रवेश करेंगे.

इस दौरान आत्मविश्वास, व्यक्तित्व और भविष्य की दिशा को लेकर असमंजस की स्थिति बन सकती है. किसी काम में मन लगने के बाद अचानक उससे दूरी बनाने का विचार भी आ सकता है.

रिश्तों में जरूरत से ज्यादा दूरी बनाने से बचना बेहतर रहेगा. ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार, रोज सूर्य को जल अर्पित करना और रविवार को गेहूं या गुड़ का दान करना लाभकारी माना जाता है.

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कन्या राशि

कन्या राशि वालों के लिए केतु बारहवें भाव में प्रभाव डालेंगे. यह भाव खर्च, विदेश, एकांत, नींद और मानसिक व्यस्तता से जुड़ा माना जाता है.

इस दौरान बिना सोचे-समझे खर्च बढ़ सकता है. ऐसी जगह पैसा लगाने से बचें, जहां उसका लाभ तुरंत दिखाई न दे. नींद और आराम की अनदेखी करने पर दिनचर्या प्रभावित हो सकती है.

विदेश या दूर स्थान से जुड़े किसी काम में फैसला लेने से पहले सभी पहलुओं की जांच करना बेहतर रहेगा. मंगलवार को हनुमान मंदिर में गुड़-चने का भोग लगाना और जरूरतमंदों को भोजन कराना शुभ माना गया है.

मकर राशि

मकर राशि वालों के लिए केतु आठवें भाव में स्थित हैं. ज्योतिष में आठवें भाव को अचानक बदलाव, विरासत, साझा धन, गुप्त विषयों और जोखिम से जोड़ा जाता है.

इसलिए आर्थिक मामलों में बिना पूरी जानकारी के कोई फैसला लेने से बचें. बीमा, टैक्स, विरासत, संयुक्त संपत्ति या साझे धन से जुड़े दस्तावेजों को अच्छी तरह जांच लें.

वाहन चलाते समय भी जल्दबाजी से बचने की सलाह दी जाती है. मंगलवार को गुड़ के साथ काले तिल का दान करना और हनुमान चालीसा का पाठ करना ज्योतिषीय मान्यता में शुभ माना गया है.

कुंभ राशि

कुंभ राशि वालों के लिए केतु सातवें भाव में प्रभाव डालेंगे. सातवां भाव विवाह, जीवनसाथी, व्यापारिक साझेदारी और सार्वजनिक संबंधों से जुड़ा माना जाता है.

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इस दौरान रिश्तों में भावनात्मक दूरी या संवाद की कमी महसूस हो सकती है. बिजनेस पार्टनर के साथ विचारों में मतभेद भी हो सकता है.

किसी नए साझेदार पर तुरंत भरोसा करने के बजाय जरूरी जानकारी की जांच कर लेना बेहतर रहेगा. निजी रिश्तों से जुड़ी बातों को हर किसी के साथ साझा करने से भी बचें. मंगलवार को हनुमानजी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करना शुभ माना जाता है.

कब तक रहेगा केतु का मघा नक्षत्र में प्रभाव?

केतु वर्ष 2026 में मघा नक्षत्र में अलग-अलग पदों से गुजर रहे हैं. उपलब्ध ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार केतु का मघा नक्षत्र में प्रवास दिसंबर 2026 की शुरुआत तक रहने की बात कही गई है. इसके दौरान नक्षत्र के अलग-अलग पदों में बदलाव होता रहेगा, इसलिए प्रभाव की व्याख्या भी चरण के अनुसार अलग हो सकती है.

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