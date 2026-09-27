CNG सिलेंडर से भरे ट्रक पर भरभराकर गिरा विशाल पेड़... ड्राइवर-खलासी कूदकर भागे, बांदा में मच गया हड़कंप

उत्तर प्रदेश के बांदा में शनिवार को भारी बारिश के बीच उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब एक विशालकाय पेड़ अचानक भरभराकर सड़क पर गिर पड़ा. पेड़ उसी समय वहां से गुजर रहे CNG सिलेंडर से लदे ट्रक के ऊपर जा गिरा. पेड़ के ट्रक पर गिरते ही आसपास मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया. डर इस बात का था कि कहीं CNG सिलेंडर में विस्फोट न हो जाए. ट्रक के ड्राइवर और खलासी ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई.

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मामला बांदा के तिंदवारी थाना क्षेत्र का है. यहां बांदा-फतेहपुर टांडा नेशनल हाइवे पर तेरही मोड़ के पास शनिवार को मूसलाधार बारिश हो रही थी. इसी दौरान सड़क किनारे खड़ा एक विशाल पेड़ अचानक उखड़कर हाइवे पर आ गिरा. जिस वक्त पेड़ गिरा, उसी समय CNG सिलेंडर लेकर एक ट्रक वहां से गुजर रहा था. पेड़ सीधे ट्रक के ऊपर जा गिरा. ट्रक में मौजूद ड्राइवर और खलासी घबरा गए और बमुश्किल नीचे कूदकर बाहर निकले.

हादसे के बाद कुछ देर तक मौके पर मौजूद लोगों की सांसें अटकी रहीं. CNG सिलेंडरों से भरा ट्रक सड़क पर फंसा हुआ था और ऊपर से पेड़ गिरा था. लोगों को आशंका थी कि अगर सिलेंडर क्षतिग्रस्त हुए और गैस में आग लगी तो बड़ा हादसा हो सकता है. हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ और हालात कंट्रोल में रहे.

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पेड़ का एक हिस्सा सड़क किनारे मौजूद बाइक मैकेनिक की दुकान पर भी जा गिरा. इससे दुकान में खड़ी कई बाइक पेड़ के नीचे दब गईं. दुकानदार के मुताबिक, ये बाइक ग्राहक मरम्मत के लिए छोड़कर गए थे. पेड़ गिरने से अब इन वाहनों को भी नुकसान पहुंचा है. हादसे के बाद दुकान के आसपास भी काफी मलबा जमा हो गया.

पेड़ गिरने की वजह से बांदा-फतेहपुर टांडा हाइवे पर दोनों तरफ लंबा जाम लग गया. देखते ही देखते सड़क पर तमाम गाड़ियां फंस गईं. सड़क पर जगह-जगह बड़े-बड़े गड्ढों में पानी भर गया है. ऐसे में ई-रिक्शा और छोटी गाड़ियां इन गड्ढों में फंस रही हैं. कई वाहन असंतुलित होकर पलट भी रहे हैं.

स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क पर जलभराव और गड्ढों की वजह से बारिश के दौरान स्थिति और ज्यादा खतरनाक हो जाती है. उनका कहना है कि हाइवे पर तत्काल जलनिकासी की व्यवस्था की जाए और सड़क के गड्ढों को दुरुस्त कराया जाए, ताकि किसी बड़े हादसे को रोका जा सके.

घटना की सूचना मिलते ही तिंदवारी थाना पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची. रेस्क्यू अभियान चलाकर सड़क पर गिरे पेड़ को काटकर हटाया गया. इसके बाद हाइवे पर ट्रैफिक शुरू कराया गया,

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तिंदवारी थाना प्रभारी संदीप कुमार ने बताया कि इलाके में मूसलाधार बारिश के बीच एक पेड़ सड़क पर गिर गया था. इससे हाइवे पर जाम लग गया था. सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू कर पेड़ को हटवाया गया. उन्होंने लोगों से अपील की कि सड़क पर कई जगह पानी भरा हुआ है, इसलिए बारिश के दौरान वाहन चलाते समय सावधानी बरतें.

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