Mahindra ने चुपके से लॉन्च की नई SUV, क्या है Bolero Bold में खास

पिछले कई दिनों से महिंद्रा अपनी नई एसयूवी को टीज कर रही थी. अब कंपनी ने आखिरकार कार को लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने नई महिंद्रा बोलेरो बोल्ड एडिशन (Mahindra Bolero Bold Edition) को लॉन्च किया है. ये कार का अपडेटेड वर्जन नहीं बल्कि नया एडिशन है. इसमें कुछ एक्सटर्नल अपडेट्स के साथ एक्सेसरीज देखने को मिलेंगी.

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महिंद्रा बोलेरो को लोग काफी पसंद करते हैं. खासकर टीयर-2 और टीयर-3 शहरों में जहां लोगों को बिना किसी तामझाम वाली एक सिंपल कार चाहिए होती है. नई बोलेरो बोल्ड एडिशन के एक्सटीरियर में हमें ब्रॉन्ज एक्सेंट देखने को मिलेगा. आइए जानते हैं इस एसयूवी में क्या कुछ खास है.

क्या है एसयूवी में खास?

महिंद्रा बोलेरो के डिजाइन में कोई बदलाव नहीं हुआ है. एसयूवी में रग्ड लुक्स वाला फ्रंट एंड, हैलोजन हेडलैम्प्स, एक मेटल बंपर ग्रिल और दूसरी चीजें पहले जैसी ही मिलती हैं. बोल्ड एडिशन में कंपनी ने ब्रॉन्ज एन्स्पायर्ड स्टाइलिंग दी है.

इसके तहत ब्रॉन्ज फ्रंट एक्सेंट, बोल्ड साइड क्लैडिंग, ब्रॉन्ज एलॉय व्हील्स, रूफ रेल्स, ब्रॉन्ज एक्सेंट के साथ ब्लैक लेदरेट सीट्स और रियर व्यू कैमरा मिलता है. महिंद्रा ने इस एक्सेसरीज पैकेज की कीमतों का ऐलान फिलहाल नहीं किया है.

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संभव है कि महिंद्रा इस एक्सेसरीज को डीलर लेवल पैक के तौर पर ऑफर करे. अगर ऐसा होता है कि उन कंज्यूमर्स को भी फायदा मिलेगा, जो एसयूवी का बेस वेरिएंट चुनते हैं. वैसे महिंद्रा बोलेरो की कीमत 8.57 लाख रुपये एक्स शोरूम से शुरू होती है. वहीं कार का टॉप वेरिएंट 9.99 लाख रुपये एक्स शोरूम की कीमत पर आता है.

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बोलेरो बोल्ड एडिशन में वहीं पुराना इंजन मिलता है. ये कार 1.5 लीटर के थ्री-सिलेंडर डीजल इंजन के साथ आती है, जो 76 एचपी की पावर और 210 एनएम का टॉर्क ऑफर करता है. रियर व्हील ड्राइव एसयूवी के साथ 5 स्पीड मैन्युअल गियरबॉक्स मिलता है. एसयूवी का क्लेम्ड माइलेज 16.5 किलोमीटर प्रति लीटर का है.

महिंद्रा की इस एसयूवी को लोग काफी पसंद करते हैं. आंकड़ों की बात करें, तो सितंबर महीने में बोलेरो की सेल्स में 253 परसेंट का ईयर-ऑन-ईयर इजाफा हुआ है. इस कार की 9710 यूनिट्स सितंबर 2026 में बिकी हैं.

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