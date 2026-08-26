देसी कंपनी Matter ने जुटाए 240 करोड़... लॉन्च करेगी चार इलेक्ट्रिक बाइक

भारतीय इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर मार्केट में देसी कंपनियों का राज है. हालांकि, अभी भी इस सेगमेंट में ज्यादातर सेल इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की ही हो रही है. मगर कुछ कंपनियां इलेक्ट्रिक बाइक्स पर भी दांव लगा रही हैं. ऐसी ही एक कंपनी अहमदाबाद की मैटर (Matter) इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल है.

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देसी स्टार्टअप ने 2.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर (लगभग 240 करोड़ रुपये) जुटाए हैं. कंपनी का कहना है कि फ्रेश कैपिटल का इस्तेमाल मैन्युफैक्चरिंग को एक्सपैंड करने और सप्लाई चेन कैपेसिटी को बढ़ाने में किया जाएगा. साथ ही डिस्ट्रिब्यूशन और ब्रांड बिल्डिंग में निवेश बढ़ाया जाएगा. कंपनी नई मोटरसाइकिल भी लेकर आएगी.

चार नई बाइक लाएगी Matter

लेटेस्ट फंडिंग के बाद मैटर की कुल कैपिटल 1000 करोड़ तक पहुंच गई है. इसमें से लगभग 750 करोड़ रुपये कंपनी पहले ही मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और मार्केट एंट्री में खर्च कर चुकी है. कंपनी का कहना है कि उनकी एरा (Aera) बाइक के लिए वेटलिस्ट बढ़ती जा रही है.

अगले 12 से 24 महीनों में कंपनी चार नई बाइक्स को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. नए मॉडल मैटर के Aera प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होंगे. इसमें कंपनी का इन-हाउस पावरट्रेन, बैटरी और सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर इस्तेमाल किया जाएगा.

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कंपनी का कहना है कि नए प्रोडक्ट्स एरा प्लेटफॉर्म को एडिशनल वेरिएंट्स और राइडिंग सेगमेंट में एक्सपैंड करेंगे. मैटर अगले 12 महीनों में लेटेस्ट फंडिंग को मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन एक्सपैंशन के साथ डिस्ट्रिब्यूशन इन्वेस्टमेंट और ब्रांड बिल्डिंग में खर्च करेगी.

देसी टेक्नोलॉजी पर तैयार हुई है बाइक

मैटर अपना पावरट्रेन, बैटरी सिस्टम, कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स और इन-हाउस सॉफ्टवेयर को खुद डेवलप करता है. यहां तक की कंपनी अपनी गाड़ी की बैटरी और पावरट्रेन सिस्टम को भी मैन्युफैक्चर करती है. फिलहाल कंपनी के पास 111 मंजूर पेटेंट हैं. एरा में कंपनी का यूनिक 4-स्पीड मैन्युअल ट्रांसमिशन इस्तेमाल होता है.

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बाइक में लिक्विड कूल्ड बैटरी पैक दिया गया है. इसमें ऑन-बोर्ड चार्जिंग सिस्टम मिलता है, तो आपको इसकी वजह से अलग से चार्जर कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ती है. कंपनी की मानें, तो उनकी एरा बाइक सिंगल चार्ज में 172 किलोमीटर की क्लेम्ड रेंज ऑफर करती है. इसमें 7-इंच का टचस्क्रीन डिस्प्ले मिलता है, जो कनेक्टेड फीचर्स के साथ आता है. बाइक में नेविगेशन, म्यूजिक और कॉल इंटीग्रेशन का फीचर मिलता है.

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