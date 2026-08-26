scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

देसी कंपनी Matter ने जुटाए 240 करोड़... लॉन्च करेगी चार इलेक्ट्रिक बाइक

इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर मार्केट के लिए देसी स्टार्टअप मैटर ने एक खास प्लान तैयार किया है. कंपनी चार नई बाइक्स बाजार में उतारने वाली है. इसके लिए कंपनी ने 240 करोड़ रुपये इकट्ठा किए हैं. इन पैसों का इस्तेमाल कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन को एक्सपैंड करने में करेगी. आइए जानते हैं इसमें क्या कुछ खास होगा.

Advertisement
X
Matter अगले दो साल में चार नई बाइक लॉन्च करने की तैयारी में है. (Photo: Instagram/Matter)
Matter अगले दो साल में चार नई बाइक लॉन्च करने की तैयारी में है. (Photo: Instagram/Matter)

भारतीय इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर मार्केट में देसी कंपनियों का राज है. हालांकि, अभी भी इस सेगमेंट में ज्यादातर सेल इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की ही हो रही है. मगर कुछ कंपनियां इलेक्ट्रिक बाइक्स पर भी दांव लगा रही हैं. ऐसी ही एक कंपनी अहमदाबाद की मैटर (Matter) इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल है. 

देसी स्टार्टअप ने 2.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर (लगभग 240 करोड़ रुपये) जुटाए हैं. कंपनी का कहना है कि फ्रेश कैपिटल का इस्तेमाल मैन्युफैक्चरिंग को एक्सपैंड करने और सप्लाई चेन कैपेसिटी को बढ़ाने में किया जाएगा. साथ ही डिस्ट्रिब्यूशन और ब्रांड बिल्डिंग में निवेश बढ़ाया जाएगा. कंपनी नई मोटरसाइकिल भी लेकर आएगी. 

चार नई बाइक लाएगी Matter

लेटेस्ट फंडिंग के बाद मैटर की कुल कैपिटल 1000 करोड़ तक पहुंच गई है. इसमें से लगभग 750 करोड़ रुपये कंपनी पहले ही मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और मार्केट एंट्री में खर्च कर चुकी है. कंपनी का कहना है कि उनकी एरा (Aera) बाइक के लिए वेटलिस्ट बढ़ती जा रही है. 

सम्बंधित ख़बरें

Apmere Magnus G Max
30 रुपये में 147KM, कार जैसे फीचर्स, लॉन्च हुआ धांसू स्कूटर
Tata Harrier EV QWD
एक दांव और TATA ने पलट दिया खेल, धड़ाधड़ बिकने लगी ये दमदार SUV
E3 Electric.AI Trion C2
165KM रेंज, डैशकैम और बहुत कुछ, देसी कंपनी लाई AI स्कूटर
TVS iQube 4.7kWh
31 दिनों में 1.92 लाख सेल, 121% की ग्रोथ, ये ब्रांड बना टॉप सेलर
Delhi Electric Vehicle Sales
गाड़ियों पर छूट, इलेक्ट्रिफाइड हो रहा ये स्टेट! धड़ाधड़ बिकी 30 हजार EV

अगले 12 से 24 महीनों में कंपनी चार नई बाइक्स को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. नए मॉडल मैटर के Aera प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होंगे. इसमें कंपनी का इन-हाउस पावरट्रेन, बैटरी और सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर इस्तेमाल किया जाएगा. 

Advertisement

यह भी पढ़ें: 310KM रेंज... धांसू फीचर्स! आई Alto से छोटी इलेक्ट्रिक कार e-Sky

कंपनी का कहना है कि नए प्रोडक्ट्स एरा प्लेटफॉर्म को एडिशनल वेरिएंट्स और राइडिंग सेगमेंट में एक्सपैंड करेंगे. मैटर अगले 12 महीनों में लेटेस्ट फंडिंग को मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन एक्सपैंशन के साथ डिस्ट्रिब्यूशन इन्वेस्टमेंट और ब्रांड बिल्डिंग में खर्च करेगी. 

देसी टेक्नोलॉजी पर तैयार हुई है बाइक

मैटर अपना पावरट्रेन, बैटरी सिस्टम, कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स और इन-हाउस सॉफ्टवेयर को खुद डेवलप करता है. यहां तक की कंपनी अपनी गाड़ी की बैटरी और पावरट्रेन सिस्टम को भी मैन्युफैक्चर करती है. फिलहाल कंपनी के पास 111 मंजूर पेटेंट हैं. एरा में कंपनी का यूनिक 4-स्पीड मैन्युअल ट्रांसमिशन इस्तेमाल होता है. 

यह भी पढ़ें: Aerospace X1 : दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक विमान ने भरी उड़ान, खर्च केवल 480 रुपये

बाइक में लिक्विड कूल्ड बैटरी पैक दिया गया है. इसमें ऑन-बोर्ड चार्जिंग सिस्टम मिलता है, तो आपको इसकी वजह से अलग से चार्जर कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ती है. कंपनी की मानें, तो उनकी एरा बाइक सिंगल चार्ज में 172 किलोमीटर की क्लेम्ड रेंज ऑफर करती है. इसमें 7-इंच का टचस्क्रीन डिस्प्ले मिलता है, जो कनेक्टेड फीचर्स के साथ आता है. बाइक में नेविगेशन, म्यूजिक और कॉल इंटीग्रेशन का फीचर मिलता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

संबंधित ख़बरें

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    IND vs SL: सोनल दिनुषा ने रचा इतिहास, 15 साल बाद हुआ ये करिश्मा, दिग्गजों के इस खास क्लब में मारी एंट्री! |
    Raksha Bandhan Best Gift : रक्षाबंधन स्पेशल गिफ्ट, बड़े काम के हैं ये गैजेट, 500 से भी कम है कीमत |
    25 की उम्र... 50 हजार को बनाया 4.35 करोड़, फिर अचानक कारोबार ठप! |
    पान मसाला ऐड विवाद: जानबूझकर तुकाराम मुंढे ने शाहरुख, अजय देवगन को किया टार्गेट? बोले- जिम्मेदारी बनती है |
    बिहार: गंगा के तेज बहाव में समाई मजदूरों से भरी नाव, 18 ने तैरकर बचाई जान, 2 लापता |
    कृति सेनन के जिस एड पर भिड़े थे राहुल-कंगना, कंपनी ने उसे हटाया |
    'जलभराव को आपदा मान युद्धस्तर पर करें काम,' दिल्ली LG का सख्त निर्देश |
    'सपा की सरकार बनने पर महिलाओं को सालाना 40 हजार...', डिंपल यादव का ऐलान |
    फोन पर मग्न था बाइक सवार, बचाने के चक्कर में खाई में गिरी कार, डूबती गाड़ी में फंसी थीं 5 जिंदगियां |
    BGMI Lite की धमाकेदार वापसी! प्री-रजिस्ट्रेशन शुरू, सस्ते फोन में भी चलेगा सुपर स्मूथ
    Advertisement