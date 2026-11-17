भारतीय बाजार में एक नए कार ब्रांड की एंट्री होने वाली है. हम हाल में डेब्यू कर चुके डेंजा (BYD Denza) की बात नहीं कर रहे हैं. बल्कि देसी ब्रांड जेएसडब्यू (JSW Motors) की चर्चा कर रहे हैं. इस साल सबसे ज्यादा चर्चा वाले ऑटोमोबाइल ब्रांड्स की लिस्ट में ये नाम शामिल है. हालांकि, अभी तक कंपनी ने कोई कार लॉन्च नहीं की है.

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जेएसडब्लू ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट को लाइव कर दिया है. कंपनी अपनी पहली कार के तौर पर प्लग-इन हाइब्रिड एसयूवी कॉम्बैट (Combat) को लॉन्च करने वाली है. इस कार में दिलचस्पी रखने वाले यूजर्स ब्रांड की आधिकारिक वेबसाइट पर रजिस्टर कर सकते हैं. ये सिर्फ रजिस्ट्रेशन है, इसका बुकिंग से कोई संबंध नहीं है.

भारत में नया भारतीय ब्रांड

कारों के देसी ब्रांड की बात करें, तो इस लिस्ट में टाटा मोटर्स और महिंद्रा आते हैं. मारुति सुजुकी असल में जापानी कंपनी सुजुकी की मेजर स्टेक्स वाली कंपनी है. अब जेएसडब्लू एक देसी ब्रांड के तौर पर एंट्री कर रहा है. कंपनी ने इसकी वेबसाइट jswmotors.com को लाइव कर दिया है.

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दिसंबर में कंपनी अपनी पहली कार को अनवील करने वाली है. इस कार के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है. हालांकि, कंपनी ने बुकिंग शुरू नहीं की है. जेएसडब्लू मोटर्स का फोकस न्यू एनर्जी व्हीकल्स पर है.

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पहली कार में क्या होगा खास?

जेएसडब्लू कॉम्बैट इंटरनेशनल मार्केट में आने वाली जेटूर टी2 का रिबैज्ड वर्जन होगी. ये एक डी-सेगमेंट की एसयूवी होने वाली है. पहले चर्चा थी कि ये कार इलेक्ट्रिक अवतार में आएगी, लेकिन अब माना जा रहा है कि कंपनी इस कार को प्लग-इन हाइब्रिड वर्जन में लॉन्च कर सकती है.

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इस एसयूवी में 1.5 लीटर का फोर सिलेंडर, डायरेक्टर इन्जेक्शन टर्बो पेट्रोल इंजन दिया जा सकता है, जो दो इलेक्ट्रिक मोटर्स के सेटअप के साथ आएगा. इसके साथ कार में 18.4kWh की बैटरी मिल सकती है. इस पूरे सेटअप से 360 एचपी की पावर और 610 एनएम का टॉर्क मिलेगा.

इसके साथ एक थ्री-स्पीड वाला हाइब्रिड ट्रांसमिशन मिलेगा. ग्लोबल वर्जन की बात करें, तो कार 90 किलोमीटर की क्लेम्ड प्योर इलेक्ट्रिक रेंज के साथ आती है. इसमें 6.6kW की एसी चार्जिंग मिलती है, जो 30 परसेंट से 100 परसेंट तक कार को लगभग 3 घंटों में चार्ज करती है. वहीं 50kW का डीसी चार्जर सिर्फ 27 मिनट में कार को 30 परसेंट से 80 परसेंट तक चार्ज कर देगा.

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