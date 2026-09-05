Jawa All Stars 42 Bobber: आनंद महिंद्रा ने दमदार बाइक से उठाया पर्दा... इतने रुपये है कीमत

जावा येज्दी मोटरसाइकिल ने अपनी ऑल स्टार 42 सीरीज को एक्सपैंड कर दिया है. क्लासिक लेजेंड ने कुछ दिनों पहले ही जावा 42 एफजे ऑल स्टार्स को लॉन्च किया था. अब कंपनी ने जावा ऑल स्टार्स 42 बॉबर को लॉन्च किया है. महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने ग्लोबल चेस लीग 2026 में इस बाइक को रिवील किया है.

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ये जावा के पोर्टफोलियो की दूसरी बाइक है, जिसमें ऑल स्टार्स अपडेट दिया गया है. कंपनी ने इस बाइक में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया है. यानी ये स्टैंडर्ड जावा 42 बॉबर ही है, जो नए कलर और ग्राफिक्स के साथ आएगी. आइए जानते हैं इसकी खास बातें.

कितनी है कीमत?

जावा ऑल स्टार्स 42 बॉबर को कंपनी ने 2.09 लाख रुपये की एक्स शोरूम कीमत पर लॉन्च किया है. इससे पहले कंपनी ने जावा 42 एफजे की ऑल स्टार रेंज को लॉन्च किया था, जो 2.01 लाख रुपये से शुरू होकर 2.15 लाख रुपये एक्स शोरूम तक जाती है.

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नई ऑल स्टार्स 42 बॉबर को पांच कलर ऑप्शन में खरीदा जा सकता है. इसके मिस्टिक कॉपर वेरिएंट की कीमत 2,08,942 रुपये है. वहीं जैस्पर रेड वेरिएंट की कीमत 2,15,942 रुपये, सिल्वर नाइट की 2,15,942 रुपये, शैडो ब्लैक की 2,17,942 रुपये और ब्लैक मिरर वेरिएंट की कीमत 2,19,942 रुपये एक्स-शोरूम है.

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क्या है बाइक में खास?

बाइक में कोई मैकेनिकल बदलाव नहीं किया गया है. इसमें वही 334 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड डीओएचसी इंजन मिलता है. ये इंजन 29 एचपी की पावर और 30.01 एनएम का टॉर्क प्रोड्यूस करता है. इसके साथ 6 स्पीड गियरबॉक्स और इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन मिलता है.

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मोटरसाइकिल में डबल क्रैडल फ्रेम का इस्तेमाल किया गया है. इसमें 35 एमएम का टेलीस्कोपिक फ्रंट फोर्क और गैस चार्ज्ड रियर मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है, जो 7 स्टेप प्रीलोडेड एडजस्टमेंट के साथ आता है. इसमें सिंगल सीट मिलती है, जो स्टैंडर्ड वेरिएंट में भी आता था.

ब्रेकिंग की बात करें, तो बाइक में 280 एमएम का फ्रंट डिस्क और 240 एमएम का रियर डिस्क ब्रेक मिलता है, जो डुअल चैनल एबीएस के साथ आता है. बॉबर की सीट हाइट 740 एमएम है. बाइक 145 एमएम के ग्राउंड क्लियरेंस के साथ आती है. मोटरसाइकिल में 12.5 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है और इसका कर्ब वेट 177 किलोग्राम है.

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