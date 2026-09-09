जब आंटी ने पूछा- कहां के हो बेटा? रामू ने दिया मजेदार जवाब, पढ़ें Viral Jokes

>एक बार जब रामू ट्रेन में सफर कर रहा था तो सामने बैठी एक आंटी ने पूछा- कहां के हो बेटा...??
रामू ने कहा- मेरी शादी हो गई है आंटी, अब मैं कहीं का नहीं हूं..!!!
>टीचर - एक उपाय बताओ जिससे वन की कटाई रोकी जा सके
छात्र - हमें परीक्षा को कैंसिल करके कागज बचाना चाहिए !
>ढ़ोलू- मैं बचपन में इतना सुंदर था कि मैम कहा करती थी-
पीछे बैंच से उठ मेरे सामने आके बैठ....
>मोहन- यार, लोग कहते है कि महोब्बत के हर रास्ते में दर्द ही दर्द मिलता है..?
सोहन- हां यार, सो तो है..
मोहन- मैं सोच रहा हूं उस रास्ते पर मेडिकल खोल लू…मस्त चलेगा..!!
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> मॉन्टी का गंभीर सवाल- गर्लफ्रेड़ बनाने के लिए क्या-क्या लगता है??
आधार कार्ड, राशन कार्ड, पेन कार्ड या ATM.
>टीचर- 'संगठन में ही शक्ति है' का एक अच्छा सा उदाहरण दो?
छात्र- जेब में एक बीड़ी हो तो टूट जाती है और पूरा बंडल हो तो नहीं टूटता.
मास्टर जी बेहोश!!!
>टीचर- बच्चों क्या तुम चीनी भाषा पढ़ सकते हो?
छात्र- हां
टीचर- कैसे?
छात्र- अगर वो हिंदी या अंग्रेजी में लिखी हो तो!
(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य कतई नहीं है.)