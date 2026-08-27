scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

भूल जाएंगे Hunter 350, आ गई Jawa All Stars 42 FJ, इतनी है कीमत

जावा ने भारतीय बाजार में अपनी दमदार बाइक का नया अवतार लॉन्च किया है. कंपनी ने जावा 42 एफजे की ऑल स्टार रेंज लॉन्च की है. ये बाइक मल्टीपल कलर ऑप्शन में आती है. हालांकि, मूल रूप से ये 42 एफजे ही है, जिसमें 334 सीसी का इंजन मिलता है. आइए जानते हैं नई नवेली जावा ऑल स्टार 42 एफजे की खास बातें.

Advertisement
X
Jawa All Stars 42 FJ को 6 कलर ऑप्शन में लॉन्च किया गया है. (Photo: jawayezdimotorcycles.com)
Jawa All Stars 42 FJ को 6 कलर ऑप्शन में लॉन्च किया गया है. (Photo: jawayezdimotorcycles.com)

जावा येज्दी मोटरसाइकिल ने भारतीय बाजार में नई बाइक को लॉन्च किया है. ये पूरी तरह से नई बाइक नहीं बल्कि जावा 42 एफजे (Jawa 42 FJ) का एक्सपैंशन है. ब्रांड ने जावा ऑल स्टार (Jawa All Star) रेंज को लॉन्च किया है, जो 42 एफजे का कॉस्मेटिक अपडेटेड वर्जन है. 

ब्रांड ने इस बाइक में कोई भी मैकेनिकल बदलाव नहीं किया है. ऑल स्टार रेंज स्टैंडर्ड जावा 42 एफजे से दिखने में अलग है. कंपनी ने जावा 42 एफजे को दो साल पहले लॉन्च किया था और ये ब्रांड के पॉपुलर प्रोडक्ट्स में से एक है. आइए जानते हैं नई बाइक में जावा ने क्या कुछ खास दिया है. 

कितनी है कीमत? 

Jawa All Stars 42 FJ को कंपनी ने 2,01,942 रुपये की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत पर लॉन्च किया है. ये कीमत बाइक के अरोरा ग्रीन और रेड कलर ऑप्शन की है. वैसे ये बाइक 6 कलर ऑप्शन- क्रोम, नेबुला ब्लू, मैट ब्लैक (रेड क्लैड), मैट ब्लैक (ब्लैक क्लैड), अरोरा ग्रीन और रेड में आती है. 

सम्बंधित ख़बरें

Royal Enfield compensation
सालों खराब होती रही बाइक! अब Royal Enfield देगा 5 लाख मुआवजा
yezdi-scrambler-350
Royal Enfield को देगी टक्कर, Yezdi की दमदार बाइक लॉन्च, इतनी है कीमत
Royal Enfield Flying Flea C6
रॉयल एनफील्ड का धमाका! पहली इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च, इतनी है कीमत
Honda Rebel 300
भूल जाएंगे रॉयल एनफील्ड-Jawa, होंडा ने लॉन्च की धांसू बाइक
Royal Enfield Scram
Royal Enfield ला रही नई एडवेंचर बाइक, इस दिन होगी लॉन्च

यह भी पढ़ें: Royal Enfield का बड़ा ऐलान, एडवेंचर लवर्स के लिए इस दिन लॉन्च करेगी नई बाइक

Advertisement

टॉप वेरिएंट क्रोम फिनिश में आता है, जिसकी कीमत 2,15,942 रुपये एक्स शोरूम नई दिल्ली है. इस बाइक को कंपनी ने राइडर कम्यूनिटी मजबूत करने के लिए लॉन्च किया है. कंज्यूमर्स को इसमें नए कलर्स और कुछ कॉस्मेटिक बदलाव देखने को मिलेंगे. 

क्या है बाइक में खास? 

जावा ऑल स्टार 42 एफजे में टैंक पैनल पर ब्रश्ड एलुमिनियम मिलता है, जो इसे सेगमेंट की दूसरी बाइक्स से अलग बनाता है. इसके अलावा बाइक में मस्कुलर प्रोपोर्शन, मिलिमिस्ट बॉडी वर्क और सिग्नेचर नियो-क्लासिक डिजाइन देखने को मिलेगा. इनके अतिरिक्त बाइक में कोई बदलाव नहीं किया गया है. 

यह भी पढ़ें: 1.18 लाख ने खरीदी Royal Enfield, जुलाई में हुई बंपर बिक्री

ये बाइक 334 सीसी के लिक्विड कूल्ड डीओएचसी सिंगल सिलेंडर अल्फा 2 इंजन के साथ आती है. ये इंजन 7500 आरपीएम पर 29 बीएचपी की पावर और 5500 आरपीएम पर 29.62 एनएम का टॉर्क प्रोड्यूस करता है. इंजन के साथ 6 स्पीड वाला गियरबॉक्स मिलता है. 

यहां तक की बाइक का चेसिस सेटअप भी स्टैंडर्ज 42 एफजे वाला ही है. इसमें टेलीस्कोपिक फ्रंट फोर्क और गैस चार्ज्ड ट्विन रियर एब्जॉर्बर मिलते हैं, जो 5 प्रीलोडेड एडजस्टमेंट के साथ आते हैं. ब्रेकिंग की बात करें, तो बाइक में 320 एमएम का फ्रंट और 240 एमएम का रियर डिस्क ब्रेक मिलता है. बाइक में डुअल चैनल एबीएस स्टैंडर्ड मिलता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

संबंधित ख़बरें

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Raksha Bandhan 2026: रक्षाबंधन पर राखी बांधते समय भूलकर ना करें ये गलतियां, शुभ मुहूर्त भी करें नोट |
    चार शूटर, 12 गोलियां और गाने पर कत्ल... सिंगर अंकित बालियान हत्याकांड में नए खुलासे |
    पंजाब में 5 साल में ऐसा क्या बदल गया कि BJP-अकाली के बीच बार्गेनिंग पावर गेम चेंज हो गया? |
    नेपाल में भोट कोशी नदी का तांडव: काठमांडू की त्रिभुवन यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं स्थगित, नई तारीखों का इंतजार |
    Fridge Cleaning Hack: फ्रिज की रबर सील में जम गई काली फफूंद और आ रही बदबू? बिना पैसे खर्च किए ऐसे करें सफाई |
    मलबे में समाई बस्तियां, कई मंजिला घर भी मिट्टी में दबे! देखें- नेपाल फ्लैश फ्लड के बाद ये तस्वीरें |
    जल्दी थी... बिना टिकट ट्रेन में बैठ गए? TTE ने पकड़ा तो पेनल्टी से बचाएगा रेलवे का ये नियम |
    सरकार के ख‍िलाफ धरने पर मोहल्ला क्लीन‍िक कर्मचारी, देखें पंजाब आजतक |
    आखिरी कॉल, फिर फोन खामोश, किसी का मैसेज रह गया अधूरा... लोगों की जुबानी नेपाल त्रासदी की कहानी |
    अचानक क्रैश हुआ ये दिग्‍गज स्‍टॉक, अब खरीदने की सलाह
    Advertisement