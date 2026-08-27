भूल जाएंगे Hunter 350, आ गई Jawa All Stars 42 FJ, इतनी है कीमत

जावा येज्दी मोटरसाइकिल ने भारतीय बाजार में नई बाइक को लॉन्च किया है. ये पूरी तरह से नई बाइक नहीं बल्कि जावा 42 एफजे (Jawa 42 FJ) का एक्सपैंशन है. ब्रांड ने जावा ऑल स्टार (Jawa All Star) रेंज को लॉन्च किया है, जो 42 एफजे का कॉस्मेटिक अपडेटेड वर्जन है.

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ब्रांड ने इस बाइक में कोई भी मैकेनिकल बदलाव नहीं किया है. ऑल स्टार रेंज स्टैंडर्ड जावा 42 एफजे से दिखने में अलग है. कंपनी ने जावा 42 एफजे को दो साल पहले लॉन्च किया था और ये ब्रांड के पॉपुलर प्रोडक्ट्स में से एक है. आइए जानते हैं नई बाइक में जावा ने क्या कुछ खास दिया है.

कितनी है कीमत?

Jawa All Stars 42 FJ को कंपनी ने 2,01,942 रुपये की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत पर लॉन्च किया है. ये कीमत बाइक के अरोरा ग्रीन और रेड कलर ऑप्शन की है. वैसे ये बाइक 6 कलर ऑप्शन- क्रोम, नेबुला ब्लू, मैट ब्लैक (रेड क्लैड), मैट ब्लैक (ब्लैक क्लैड), अरोरा ग्रीन और रेड में आती है.

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टॉप वेरिएंट क्रोम फिनिश में आता है, जिसकी कीमत 2,15,942 रुपये एक्स शोरूम नई दिल्ली है. इस बाइक को कंपनी ने राइडर कम्यूनिटी मजबूत करने के लिए लॉन्च किया है. कंज्यूमर्स को इसमें नए कलर्स और कुछ कॉस्मेटिक बदलाव देखने को मिलेंगे.

क्या है बाइक में खास?

जावा ऑल स्टार 42 एफजे में टैंक पैनल पर ब्रश्ड एलुमिनियम मिलता है, जो इसे सेगमेंट की दूसरी बाइक्स से अलग बनाता है. इसके अलावा बाइक में मस्कुलर प्रोपोर्शन, मिलिमिस्ट बॉडी वर्क और सिग्नेचर नियो-क्लासिक डिजाइन देखने को मिलेगा. इनके अतिरिक्त बाइक में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

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ये बाइक 334 सीसी के लिक्विड कूल्ड डीओएचसी सिंगल सिलेंडर अल्फा 2 इंजन के साथ आती है. ये इंजन 7500 आरपीएम पर 29 बीएचपी की पावर और 5500 आरपीएम पर 29.62 एनएम का टॉर्क प्रोड्यूस करता है. इंजन के साथ 6 स्पीड वाला गियरबॉक्स मिलता है.

यहां तक की बाइक का चेसिस सेटअप भी स्टैंडर्ज 42 एफजे वाला ही है. इसमें टेलीस्कोपिक फ्रंट फोर्क और गैस चार्ज्ड ट्विन रियर एब्जॉर्बर मिलते हैं, जो 5 प्रीलोडेड एडजस्टमेंट के साथ आते हैं. ब्रेकिंग की बात करें, तो बाइक में 320 एमएम का फ्रंट और 240 एमएम का रियर डिस्क ब्रेक मिलता है. बाइक में डुअल चैनल एबीएस स्टैंडर्ड मिलता है.

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