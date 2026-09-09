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'दलितों का सबसे अधिक सम्मान पीएम मोदी ने किया...', हल्द्वानी में बोले बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने हल्द्वानी में प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में कांग्रेस पर तुष्टिकरण की राजनीति और दलितों का अपमान करने का आरोप लगाया. उन्होंने उत्तराखंड में बीजेपी सरकार की उपलब्धियों की तारीफ करते हुए 2027 के विधानसभा चुनाव में फिर से बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया.

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बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने हल्द्वानी में प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया
बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने हल्द्वानी में प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया

उत्तराखंड के हल्द्वानी में बुधवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी की विस्तारित प्रदेश कार्यसमिति की बैठक को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि, 'दलितों का सम्मान अगर किसी ने किया तो हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने किया. उन्होंने बाबा साहेब अंबेडकर के नाम पर पंच तीर्थ बनाने का काम किया. संत गुरु रविदास को भी सम्मान देने का काम भाजपा ने किया. आज उनके नाम पर देशभर में यात्रा निकालने का काम हम कर रहे हैं.'

बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष का ये बयान ऐसे समय में आया है जबकि कांग्रेस हल्द्वानी में हुए 'शुद्धिकरण' मामले को लगातार मुद्दा बना रही है. इसे लेकर कांग्रेस प्रदेश स्तर पर अभियान चला रही है और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी सत्ता पक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है. 

2027 में बनेगी बीजेपी सरकार

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बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपने संबोधन में कांग्रेस पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कांग्रेस पर तुष्टिकरण की राजनीति करने और दलितों का अपमान करने का आरोप लगाया. साथ ही उत्तराखंड की बीजेपी सरकार के कामकाज की तारीफ करते हुए दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में राज्य में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनेगी.

नितिन नवीन ने युवाओं का मुद्दा उठाते हुए कहा कि कांग्रेस ने देश के युवाओं को निराशा और अंधकार में रखा था और उनके पास कोई उम्मीद नहीं थी. उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज युवा आशा और विश्वास के साथ स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनकर आगे बढ़ रहे हैं. देश का युवा अब 'जॉब सीकर' से 'जॉब गिवर' बन रहा है.

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यह भी पढ़िएः PM मोदी के जन्मदिन से BJP चलाएगी एक महीने का ‘सेवा संकल्प अभियान’, नितिन नवीन ने बताया प्लान

'कांग्रेस को पूरा वंदे मातरम् गाने में दर्द'

बीजेपी अध्यक्ष ने 'वंदे मातरम्' को लेकर भी कांग्रेस पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि जिस वंदे मातरम् की गूंज सुनकर हजारों-लाखों बलिदानियों ने मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया, उसके पूरे गान से कांग्रेस को आपत्ति होती है.

उन्होंने कहा कि वंदे मातरम् केवल एक गीत नहीं, बल्कि भारत की स्वतंत्रता, संघर्ष और राष्ट्रभक्ति की पहचान है. इसकी गूंज केवल आजादी की नहीं, बल्कि 2047 तक विकसित भारत बनाने के संकल्प की भी आवाज है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के मन में हमेशा तुष्टिकरण की राजनीति रहती है और इसी वजह से उसे पूरा वंदे मातरम् गाने में परेशानी होती है.

दलितों के अपमान का लगाया आरोप

नितिन नवीन ने कांग्रेस पर दलित नेताओं का अपमान करने का भी आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर से लेकर जगजीवन राम तक का अपमान किया. इसके उलट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा साहेब को सम्मान देने के लिए उनके नाम पर पंच तीर्थ विकसित किए. उन्होंने संत गुरु रविदास का जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी ने उन्हें भी सम्मान देने का काम किया और आज उनके नाम पर देशभर में यात्राएं निकाली जा रही हैं.

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UCC और धामी सरकार की तारीफ

बीजेपी अध्यक्ष ने उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू किए जाने को भी पार्टी की उपलब्धि बताया. उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तारीफ करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने UCC लागू करके दिखाया है.

उन्होंने वन रैंक वन पेंशन, आवास, सरकारी सेवाओं में आरक्षण और सहकारी समितियों में महिलाओं की भागीदारी जैसे मुद्दों का भी जिक्र किया. नितिन नवीन ने कहा कि उत्तराखंड में बीजेपी की जीत केवल सत्ता हासिल करने और सरकार बनाने की जीत नहीं है, बल्कि यह पार्टी की विचारधारा की जीत है.

'राज्य हमने बनाया, हम ही संवारेंगे'

नितिन नवीन ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड तीन नए राज्यों का गठन हुआ था. उन्होंने कहा, 'जब मैं यहां आता हूं तो एक बात जरूर ध्यान में आती है कि इस राज्य को हमने ही बनाया है और हम ही संवारेंगे.'

उन्होंने उत्तराखंड को तप और तपस्या की भूमि बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य के विकास के अपने संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाया है. दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे से लेकर चारधाम और दूसरी सड़क परियोजनाओं पर तेजी से काम हुआ है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस की सरकार के समय पहाड़ी इलाकों में लोगों के आवागमन और बुनियादी सुविधाओं की चिंता नहीं की गई, जबकि बीजेपी सरकार ने सड़क के साथ बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने का काम किया.

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नितिन नवीन ने कहा कि डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड के विकास के लिए संकल्पित होकर काम कर रही है और मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में प्रदेश नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है. उन्होंने कहा, 'इस विकास यात्रा को हम और मजबूत करेंगे और 2027 में फिर से बीजेपी की सरकार बनाएंगे.'

कार्यक्रम के दौरान नितिन नवीन ने नीम करोली बाबा का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि हाल में बाबा पर 'हनुमान अंश' नाम की फिल्म बनी है और उनकी इच्छा इसे देखने की है, ताकि नीम करोली बाबा का आशीर्वाद उन्हें और बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं को मिलता रहे.

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