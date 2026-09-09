How To Make Curtains: पुरानी साड़ी से मिनटों में बनाएं डिजाइनर पर्दा, कम खर्च में घर दिखेगा सुंदर; बदल जाएगा पूरा लुक

How To Make Curtains: घर की अलमारी में ऐसी कई साड़ियां पड़ी रहती हैं, जिन्हें अब पहनना तो नहीं होता, लेकिन उनसे जुड़ी यादों के कारण उन्हें फेंकने का मन भी नहीं करता. कभी मां की पसंदीदा साड़ी संभालकर रखी होती है, तो कभी दादी या नानी की पुरानी सिल्क साड़ी से इमोशंस जुड़े होते हैं. कुछ साड़ियां ऐसी भी होती हैं जिनका रंग थोड़ा फीका पड़ चुका होता है या फैशन पुराना हो गया होता है, लेकिन कपड़ा अभी भी बिल्कुल ठीक रहता है. ऐसे कपड़ों को बेकार समझकर अलमारी में पड़े रहने देने के बजाय आप इन्हें घर की सजावट में इस्तेमाल कर सकते हैं.

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अगर घर में टांड, खुली अलमारी या किसी शेल्फ में रखा सामान बाहर से दिखाई देता है, तो पुरानी साड़ी को वहां पर्दे की तरह लगाया जा सकता है. इससे बिखरा हुआ सामान आसानी से छिप जाएगा और कमरे का लुक भी पहले से ज्यादा खूबसूरत लगेगा. खास बात ये है कि इसके लिए आपको बाजार से महंगे पर्दे खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी. घर में पड़ी पुरानी साड़ी, थोड़ी सी क्रिएटिविटी और कुछ आसान चीजों की मदद से आप खुद ही सुंदर पर्दा तैयार कर सकते हैं. चलिए जानते हैं कैसे पुरानी साड़ी से पर्दा बना सकते हैं.



पुरानी साड़ी से पर्दा बनाने का तरीका



1. पर्दा बनाने से पहले उस जगह की सही नाप ले लें, जहां साड़ी लगानी है. टांड या अलमारी की चौड़ाई और ऊंचाई नापकर ही तय करें कि साड़ी को काटना है या पूरी साड़ी इस्तेमाल की जा सकती है.

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2. अगर साड़ी की लंबाई काफी है, तो उसे काटने की जरूरत नहीं है. पूरी साड़ी लगाने पर नीचे की तरफ अच्छा फॉल आएगा और सिलाई का काम भी कम हो जाएगा.

3. साड़ी के ऊपर के हिस्से को थोड़ा मोड़कर सिलवा लें. इसमें इतनी जगह रखें कि पर्दे की रॉड या पाइप आसानी से निकल सके. इसके बाद साड़ी को रॉड में डालकर टांड या अलमारी के सामने लगा दें.

4. अगर रॉड नहीं लगाई जा सकती है, तो डोरी या नाड़े की मदद भी ली जा सकती है. वहीं, सिलाई का झंझट बिल्कुल नहीं चाहिए तो मजबूत फैब्रिक क्लिप या पर्दे वाले रिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है.

कैसी साड़ी बनेगी सबसे सुंदर पर्दा?

हर साड़ी पर्दे के लिए सही नहीं होती. टांड या अलमारी के लिए हल्की या मीडियम वजन वाली साड़ी ज्यादा अच्छी रहती है. कॉटन, सिंथेटिक या हल्की सिल्क जैसी साड़ियों को आसानी से संभाला जा सकता है. अगर अलमारी में बहुत सारा सामान रखा है और आप उसे पूरी तरह छिपाना चाहती हैं, तो थोड़े गहरे रंग या घने प्रिंट वाली साड़ी चुनें. इससे अंदर रखा सामान बाहर से ज्यादा नजर नहीं आएगा.

बॉर्डर और पल्लू का उठाएं फायदा

पुरानी साड़ी का सबसे खूबसूरत हिस्सा उसका बॉर्डर या पल्लू होता है. इसलिए साड़ी को पर्दे में लगाते समय बॉर्डर को नीचे की तरफ रखें. इससे साधारण सा पर्दा भी ज्यादा डिजाइनर नजर आ सकता है. अगर साड़ी पर सुंदर प्रिंट या कढ़ाई है, तो उसे बीच में रखने के बजाय ऐसे लगाएं कि उसका डिजाइन साफ दिखाई दे. इस तरह पुरानी साड़ी का पूरा फायदा उठाया जा सकता है.

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कमरे की डेकोरेशन से मैच करें पर्दा

अगर आप चाहते हैं कि पुरानी साड़ी से बना पर्दा कमरे में अलग से चिपका हुआ न लगे, तो उसका कलर कमरे की बाकी चीजों से मिलाकर चुन सकते हैं. जैसे सोफे के कुशन, बेडशीट या पहले से लगे पर्दों के रंग से मिलता-जुलता शेड लें. इस छोटी सी ट्रिक से कमरे की पूरी डेकोरेशन एक जैसी और ज्यादा सलीकेदार नजर आ सकती है.

भारी साड़ी को भी ऐसे करें इस्तेमाल

अगर साड़ी बहुत भारी है और उसे पर्दे की तरह लगाना मुश्किल लग रहा है, तो उसे छोटे हिस्सों में काटकर डेकोरेशन के काम में लिया जा सकता है. साड़ी के खूबसूरत हिस्से से टेबल कवर, सजावटी पट्टी या दूसरे होम डेकोर आइटम भी बनाए जा सकते हैं.

कम खर्च में मिलेगा घर को नया अंदाज

घर का लुक बदलने के लिए हमेशा नए पर्दे, फर्नीचर या महंगी सजावट खरीदना जरूरी नहीं होता है. कई बार घर में पड़ी पुरानी चीजों को नए तरीके से इस्तेमाल करना ही काफी होता है.

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