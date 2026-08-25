scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

भूल जाएंगे Royal Enfield और Jawa… होंडा ने लॉन्च की धांसू Rebel 300

भारतीय बाजार में होंडा ने अपनी दमदार बॉबर स्टाइल क्रूजर बाइक को लॉन्च कर दिया है. ये बाइक पावरफुल इंजन और मॉडर्न एज फीचर्स के साथ आती है. हम बात कर रहे हैं रॉयल एनफील्ड रिबेल 300 की, जिसमें कई कमाल के फीचर्स मिलते हैं. आइए जानते हैं इस बाइक की कीमत और दूसरी खास बातें.

Advertisement
X
Honda Rebel 300 भारत में ई-क्लच के साथ लॉन्च हुई है. (Photo: honda2wheelersindia.com)
Honda Rebel 300 भारत में ई-क्लच के साथ लॉन्च हुई है. (Photo: honda2wheelersindia.com)

क्रूजर बाइक खरीदनी हो, तो ज्यादातर लोगों की पसंद रॉयल एनफील्ड होती है. रॉयल एनफील्ड के पॉपुलर होने की एक वजह मार्केट में कम विकल्पों का होना भी है. क्लासिक लेजेंड अपनी जावा (Jawa) और येज्दी (Yezdi) के जरिए लोगों को विकल्प दे तो रही है, लेकिन इनकी अपनी चुनौतियां हैं. 

ऐसे में होंडा ने मार्केट में मौजूद इस गैप को भरने के लिए अपनी बाइक को उतार दिया है. जापानी प्लेयर ने भारत में होंडा रिबेल 300 (Honda Rebel 300) को लॉन्च किया है. ये बाइक ई-क्लच फीचर के साथ आती है. इसमें दमदार इंजन और बॉबर स्टाइल वाला एक्सपीरियंस मिलेगा. आइए जानते हैं इस बाइक की खास बातें. 

कितनी है कीमत? 

Honda Rebel 300 को कंपनी ने 2.22 लाख रुपये की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत पर लॉन्च किया है. ये कीमत बाइक के स्टैंडर्ड वेरिएंट की है. वहीं इसके ई-क्लच वाले वेरिएंट की कीमत 2.62 लाख रुपये एक्स शोरूम बेंगलुरु है. इस बाइक को भारत में मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, जिससे इसकी कीमत भी आकर्षक रखी गई है.

सम्बंधित ख़बरें

Honda 0 Alpha concept
Honda SUV की चल रही टेस्टिंग, भारत में दिखी कार, लीक हुए फीचर्स
Hero MotoCorp Impulse
Honda से अलगाव के बाद हुई थी लॉन्च, फिर आ रही धांसू HERO बाइक
Honda ADV160
31 दिनों में बिके 5.42 लाख बाइक और स्कूटर, Honda की बंपर सेल
Honda Gold Wing
Honda ने लॉन्च की चार नई बाइक, 10 लाख से 44 लाख तक है कीमत
Honda Launch
Honda का महा-लॉन्च, लाई 10 बाइक-स्कूटर, भारत में बढ़ेगा मुकाबला

ये बाइक होंडा बिगविंग डीलरशिप के जरिए मिलेगी. होंडा रिबेल 300 का सीधा मुकाबला रॉयल एनफील्ड गोअन क्लासिक (Royal Enfield Goan Classic 350) से होगा, जिसकी कीमत 2.25 लाख रुपये एक्स शोरूम है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: Honda का धांसू स्कूटर लॉन्च, 85% इथेनॉल पर भी दौड़ेगा, कीमत है इतनी

क्या होगा बाइक में खास? 

रिबेल 300 (Honda Rebel 300) में 286 सीसी का सिंगल सिलेंडर, लिक्विड कूल्ड इंजन दिया गया है, जो 30 एचपी की पावर और 27.5 एनएम का टॉर्क प्रोड्यूस करता है. ये इंजन 6 स्पीड गियरबॉक्स के साथ आता है. ये गियरबॉक्स स्टैंडर्ड और ई-क्लच दोनों ही वेरिएंट में मिलता है. 

ई-क्लच वेरिएंट में इलेक्ट्रॉनिक एक्चुएटर दिया गया है, जो ऑटोमेटिक क्लच को ऑपरेट करता है. इसकी मदद से राइडर बिना क्लच दबाए गियर बदल सकते हैं. ये फीचर ट्रैफिक में बहुत काम का साबित होगा, जहां यूजर्स को बार-बार गियर चेंज करना होता है. 

यह भी पढ़ें: Honda की शानदार शुरुआत, चार महीने में बेची 21.54 लाख से ज्यादा दोपहिया

जरूरत पड़ने पर मैन्युअल क्लच का भी इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके लिए टीएफटी डैश का यूज करके आपको क्लच कॉन्फिगर करना होगा. रिबेल 300 में टेलीस्कोपिक फ्रंट फोर्क और ट्विन रियर शॉक एब्जॉर्बर मिलते हैं. बाइक में डुअल चैनल एबीएस के साथ फ्रंट और रियर डिस्क ब्रेक मिलते हैं. कंपनी ने इसमें 16 इंच के व्हील्स दिए गए हैं.

फ्रंट में 130 सेक्शन का और रियर में 150 सेक्शन का टायर मिलता है. ये बॉबर स्टाइल डिजाइन के साथ आती है और इसमें टियरड्रॉप स्टाइल फ्यूल टैंक मिलता है. बाइक में राउंड एलईडी हेडलैम्प, टू-पीस सीट और शॉर्ट एग्जॉस्ट मिलते हैं. मोटरसाइकिल में टीएफटी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है, जो होंडा रोड सिंक कनेक्टिविटी फीचर के साथ आता है. बाइक में टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन मिलता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

संबंधित ख़बरें

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    किस पॉकेट में रखना चाहिए स्मार्टफोन? कर देगा जख्मी और कपड़े भी कर देगा राख |
    Matar Mushroom Recipe: रक्षाबंधन पर घर में बनाएं रेस्टोरेंट जैसा मसालेदार मटर-मशरूम, स्वाद ऐसा कि मेहमान पूछेंगे रेसिपी! |
    ‘अभी बच्चा है, टेस्ट के लिए वक्त दो’, वैभव पर द्रविड़ की दो टूक- जल्दबाजी क्यों नहीं? |
    भूल जाएंगे Royal Enfield और Jawa… होंडा ने लॉन्च की धांसू Rebel 300 |
    Chandra Grahan 2026: रक्षाबंधन पर लगेगा चंद्र ग्रहण, इन राशियों पर 1 महीने तक रहेगा असर |
    'खूबसूरती त्योहारों में, कपड़ों में नहीं', कंगना के बिकिनी कमेंट पर कृति सेनन का पलटवार! तोड़ी चुप्पी |
    7 दिन में 187 भूकंप, धरती के 'रिंग ऑफ फायर' में क्यों बढ़ी हलचल? |
    मणिपुर के ताफौ में तनाव के बाद CRPF का बड़ा सर्च ऑपरेशन, CoBRA कमांडो ने घर-घर ली तलाशी |
    8th Pay Commission: सिर्फ एक डिमांड पूरी... फिर लेवल-1 से 10 तक इतनी बढ़ जाएगी कर्मचारियों की सैलरी |
    'सिर्फ इनकम पैमाना नहीं...', OBC क्रीमी लेयर फैसले पर फंसा नया पेंच, केंद्र ने SC से मांगी सफाई
    Advertisement