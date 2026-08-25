भूल जाएंगे Royal Enfield और Jawa… होंडा ने लॉन्च की धांसू Rebel 300

क्रूजर बाइक खरीदनी हो, तो ज्यादातर लोगों की पसंद रॉयल एनफील्ड होती है. रॉयल एनफील्ड के पॉपुलर होने की एक वजह मार्केट में कम विकल्पों का होना भी है. क्लासिक लेजेंड अपनी जावा (Jawa) और येज्दी (Yezdi) के जरिए लोगों को विकल्प दे तो रही है, लेकिन इनकी अपनी चुनौतियां हैं.

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ऐसे में होंडा ने मार्केट में मौजूद इस गैप को भरने के लिए अपनी बाइक को उतार दिया है. जापानी प्लेयर ने भारत में होंडा रिबेल 300 (Honda Rebel 300) को लॉन्च किया है. ये बाइक ई-क्लच फीचर के साथ आती है. इसमें दमदार इंजन और बॉबर स्टाइल वाला एक्सपीरियंस मिलेगा. आइए जानते हैं इस बाइक की खास बातें.

कितनी है कीमत?

Honda Rebel 300 को कंपनी ने 2.22 लाख रुपये की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत पर लॉन्च किया है. ये कीमत बाइक के स्टैंडर्ड वेरिएंट की है. वहीं इसके ई-क्लच वाले वेरिएंट की कीमत 2.62 लाख रुपये एक्स शोरूम बेंगलुरु है. इस बाइक को भारत में मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, जिससे इसकी कीमत भी आकर्षक रखी गई है.

ये बाइक होंडा बिगविंग डीलरशिप के जरिए मिलेगी. होंडा रिबेल 300 का सीधा मुकाबला रॉयल एनफील्ड गोअन क्लासिक (Royal Enfield Goan Classic 350) से होगा, जिसकी कीमत 2.25 लाख रुपये एक्स शोरूम है.

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क्या होगा बाइक में खास?

रिबेल 300 (Honda Rebel 300) में 286 सीसी का सिंगल सिलेंडर, लिक्विड कूल्ड इंजन दिया गया है, जो 30 एचपी की पावर और 27.5 एनएम का टॉर्क प्रोड्यूस करता है. ये इंजन 6 स्पीड गियरबॉक्स के साथ आता है. ये गियरबॉक्स स्टैंडर्ड और ई-क्लच दोनों ही वेरिएंट में मिलता है.

ई-क्लच वेरिएंट में इलेक्ट्रॉनिक एक्चुएटर दिया गया है, जो ऑटोमेटिक क्लच को ऑपरेट करता है. इसकी मदद से राइडर बिना क्लच दबाए गियर बदल सकते हैं. ये फीचर ट्रैफिक में बहुत काम का साबित होगा, जहां यूजर्स को बार-बार गियर चेंज करना होता है.

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जरूरत पड़ने पर मैन्युअल क्लच का भी इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके लिए टीएफटी डैश का यूज करके आपको क्लच कॉन्फिगर करना होगा. रिबेल 300 में टेलीस्कोपिक फ्रंट फोर्क और ट्विन रियर शॉक एब्जॉर्बर मिलते हैं. बाइक में डुअल चैनल एबीएस के साथ फ्रंट और रियर डिस्क ब्रेक मिलते हैं. कंपनी ने इसमें 16 इंच के व्हील्स दिए गए हैं.

फ्रंट में 130 सेक्शन का और रियर में 150 सेक्शन का टायर मिलता है. ये बॉबर स्टाइल डिजाइन के साथ आती है और इसमें टियरड्रॉप स्टाइल फ्यूल टैंक मिलता है. बाइक में राउंड एलईडी हेडलैम्प, टू-पीस सीट और शॉर्ट एग्जॉस्ट मिलते हैं. मोटरसाइकिल में टीएफटी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है, जो होंडा रोड सिंक कनेक्टिविटी फीचर के साथ आता है. बाइक में टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन मिलता है.

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