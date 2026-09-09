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युवती से रेप, 38 साल फरारी, अब गिरफ्तारी... वृंदावन में साधु वेश में जिंदगी काट रहा था बंगाल का बुधदेव

मथुरा जिले के वृंदावन से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां पश्चिम बंगाल में 38 साल पहले युवती के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहा 70 वर्षीय आरोपी पकड़ा गया है. वह पिछले 32 सालों से साधु का वेश बदलकर किराए के मकान में रह रहा था.

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मथुरा में रेप का आरोपी गिरफ्तार (Photo- ITG)
मथुरा में रेप का आरोपी गिरफ्तार (Photo- ITG)

पश्चिम बंगाल के नादिया जिले की पुलिस ने उत्तर प्रदेश के मथुरा पुलिस के सहयोग से वृंदावन के पानी घाट इलाके से 70 वर्षीय आरोपी बुधदेव हालदार को गिरफ्तार किया है. आरोपी ने वर्ष 1988 में एक युवती का अपहरण कर दुष्कर्म किया था और गिरफ्तारी से बचने के लिए वह पिछले 32 साल से साधु वेश में भीख मांगकर अपना गुजारा कर रहा था. उसे अब ट्रांजिट रिमांड पर पश्चिम बंगाल ले जाया गया है.

साधु के वेश में छिपा था अपराधी

पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी बुधदेव हालदार वर्ष 1988 की वारदात को अंजाम देने के बाद से ही कानून की नजरों से बचता फिर रहा था. उसने मथुरा के धार्मिक शहर वृंदावन के परिक्रमा मार्ग स्थित पानी घाट क्षेत्र में शरण ली और किराए के मकान में रहकर साधु का जीवन बिताने लगा. वह पहचान छिपाने के लिए इलाके में भीख मांगकर अपना पेट भरता था, जिससे किसी को उस पर शक न हो सके.

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पश्चिम बंगाल पुलिस की संयुक्त कार्रवाई

पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के थाना तिहत्तर के उपनिरीक्षक, दो सिपाहियों की टीम ने स्थानीय पुलिस की मदद से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया. सर्विलांस और लंबी छानबीन के बाद पुलिस ने पानी घाट क्षेत्र में दबिश दी और आरोपी को दबोच लिया. अदालत से गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद पुलिस ने उसे पकड़कर ट्रांजिट रिमांड पर पश्चिम बंगाल रवाना कर दिया है.

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