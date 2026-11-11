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दोगुनी हुई सेफ्टी रेटिंग... भारत में बनी इस छोटी कार ने ग्लोबल मंच पर दिखाया दम

रेनो काइगर ने ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल की है. पहले ये कार 2 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आती थी. हालांकि, 2-स्टार सेफ्टी रेटिंग कार के प्री-फेसलिफ्ट वेरिएंट को मिली थी. ग्लोबल एनकैप ने अफ्रीका जाने वाली रेनो काइगर का क्रैश टेस्ट किया है. ये कार भारत में बनती है. आइए जानते हैं इस कार में क्या खास है.

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Renault Kiger को GNCAP में 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है. (Photo: GNCAP)
Renault Kiger को GNCAP में 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है. (Photo: GNCAP)

2022 में जब रेनो काइगर का क्रैश टेस्ट ग्लोबल एनकैप (GNCAP) ने किया था, तो इस कार को सिर्फ 2 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिली थी. ये सेफ्टी रेटिंग रेनो काइगर प्री फेसलिफ्ट वर्जन की थी. ग्लोबल एनकैप ने अफ्रीका के लिए सेफ कारों के अपने कैंपेन के तहत इसकी सेफ्टी रेटिंग टेस्ट की थी. 

हालांकि, उस वक्त ये कार 2 एयरबैग के साथ आती थी. इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और आईसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड नहीं मिलते थे. फेसलिफ्ट मॉडल में रेनो ने अपनी छोटी कार को अपडेट किया है और फीचर्स को जोड़ा है. 

अपडेटेड रेनो काइगर का ग्लोबल ऐनकैप ने दोबारा टेस्ट क्रैश टेस्ट किया है, जिसकी सेफ्टी रेटिंग अब दोगुनी हो गई है. अब ये कार 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आती है. कार को एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में 4 स्टार और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में 3 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है. 

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बेहतर हुई सेफ्टी रेटिंग

रेनो इस कार को भारत में बनाती है. सेफ्टी रेटिंग में कार का प्रदर्शन काफी बेहतर हुआ है. जहां पहले इसे सिर्फ 2 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिली थी. अब ये बढ़कर 4 स्टार हो गई है. ये नई फेसलिफ्ट काइगर है, जो भारत में हाल में लॉन्च हुई है. कंपनी इसे अपने चेन्नई प्लांट में बनाती है और 16 देशों में शिप करती है. 

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यह भी पढ़ें: 5 लाख से कम कीमत, SUV जैसा लुक, नए अवतार में आ रही Renault Kwid

लेटेस्ट क्रैश टेस्ट में शामिल हुई रेनो काइगर में 6 एयरबैग, आईसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट, ईएससी, सीटबेल्ट रिमाइंडर, सीटबेल्ट प्रिटेंशनर और लोड लिमिटर थे. कार ने एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में 34 में से 25.20 पॉइंट हासिल किए हैं. वहीं चाइल्ड प्रोटेक्शन में इसे 49 में से 30.21 पॉइंट्स मिले हैं. 

भारत में कीमत और फीचर्स

भारतीय बाजार में ये कार दो इंजन ऑप्शन के साथ आती है. इसमें 1.0 लीटर का नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और 1.0 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है. भारत में इस कार की 5,81,000 रुपये एक्स शोरूम से शुरू होती है. वहीं कार का टॉप वेरिएंट 10.40 लाख रुपये की एक्स शोरूम कीमत पर आता है. 

यह भी पढ़ें: Flex Fuel इंजन, SUV वाला लुक... नए अवतार में आई Renault Kwid

कंपनी इस कार के साथ सीएनजी का विकल्प भी ऑफर करती है. हालांकि, कार में आपको कंपनी फिटेड सीएनजी का विकल्प नहीं मिलता है. इसमें डीलरफिटेड सीएनजी मिलेगा. इसमें 405 लीटर का बूट स्पेस मिलता है. ब्रांड की मानें, तो ये कार 21 स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के साथ आती है.

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