scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

मैदान पर किंग पर घर में आज भी 'छोटे बच्चे' हैं विराट! बहन भावना ने भाई दूज पर किया इमोशनल पोस्ट

विराट कोहली बचपन में अपनी बड़ी बहन के काफी क्लोज रहे थे. भाई दूज के मौके पर अब कोहली की बहन ने एक बेहद इमोशनल पोस्ट शेयर किया है. फैन्स के बीच भावना कोहली ढींगरा का यह पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है.

Advertisement
X
कोहली की बहन का पोस्ट वायरल. (PHOTO: INSTAGRAM/ITGD)
कोहली की बहन का पोस्ट वायरल. (PHOTO: INSTAGRAM/ITGD)

क्रिकेट के मैदान पर दुनिया भर के गेंदबाजों के पसीने छुड़ाने वाले विराट कोहली घर पर आज भी एक छोटे बच्चे की तरह हैं. इतनी शोहरत पाने के बावजूद अपने घर-परिवार में वह आज भी सबके लाडले हैं. भाई दूज के खास मौके पर विराट कोहली की बहन भावना कोहली ढींगरा ने सोशल मीडिया पर एक प्यारा पोस्ट शेयर किया है.

भाई दूज के पावन पर्व पर भाई-बहन के अटूट रिश्ते को सेलिब्रेट करते हुए भावना कोहली ने अपने भाइयों विकास और विराट के लिए दिल को छू लेने वाला मैसेज लिखा. विराट के साथ एक पुरानी थ्रोबैक तस्वीर शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा कि हैप्पी भाईदूज माय लिटिल वन. 

दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में शुमार विराट कोहली को बहन द्वारा प्यार से छोटा बच्चा कहना फैन्स को बेहद पसंद आ रहा है. लोग इस क्यूट बॉन्डिंग की जमकर तारीफ कर रहे हैं. भावना इससे पहले भी कोहली को लेकर पोस्ट करती रही हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

England v New Zealand
भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए NZ ने किया टीम का ऐलान
Anshul Kamboj
'13 साल की उम्र से ही...', अंशुल कंबोज ने NZ में कैसे मचाया तहलका?
Aaryavir Sehwag
जब 9 साल की उम्र में सहवाग के लाडले ने लिया किंग कोहली का इंटरव्यू
Virender Sehwag
'मैं सहवाग नहीं कोहली की तरह खेलूंगा!' आर्यवीर ने रचा इतिहास
IND vs NZ 3rd ODI
बिना एक भी गेंद फेंके तीसरा वनडे मैच हुआ रद्द, भारत की बढ़त बरकरार

दूसरी तरफ क्रिकेट के मैदान पर विराट कोहली का शानदार फॉर्म जारी है. मौजूदा समय में वह न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली जा रही पांच मैचों की वनडे सीरीज में भारतीय टीम का हिस्सा हैं. इस साल खेले गए 11 वनडे मैचों में विराट ने 63.30 के शानदार औसत और 120 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से 633 रन बनाए हैं, जिसमें दो शानदार शतक और चार अर्धशतक शामिल हैं.

Advertisement

दमदार रिकॉर्ड बनाने के करीब पहुंचे कोहली

इसके अलावा किंग कोहली के सामने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल करने का मौका है. वह न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे क्रिकेट में 2,000 रनों का आंकड़ा छूने से महज 22 रन दूर हैं. अगर वह यह मुकाम हासिल कर लेते हैं तो न्यूजीलैंड उनकी चौथी ऐसी टीम बन जाएगी जिसके खिलाफ उन्होंने वनडे में 2,000 से ज्यादा रन बनाए हैं. 

ये भी पढ़ें- जब 9 साल की उम्र में सहवाग के लाडले ने लिया किंग कोहली का इंटरव्यू, विराट ने बताया सक्सेस मंत्र

इससे पहले यह कमाल सिर्फ महान सचिन तेंदुलकर (ऑलरेडी चार टीमों के खिलाफ) ने किया है. भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज का चौथा मुकाबला शुक्रवार यानी 13 नवंबर को खेला जाना है. विराट कोहली इस मुकाबले में एक बार फिर अपनी छाप छोड़ना चाहेंगे. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    'वक्त आने पर...', NCP को दोनों गुटों के मर्जर पर पहली बार सुनेत्रा पवार की प्रतिक्रिया |
    9 घंटे की दूरी अब 7 घंटे में होगी पूरी! वंदे भारत एक्सप्रेस अब इस रूट पर भी दौड़ेगी |
    दीवाली पर प्रदूषण की चिंता करने वालों को सीएम योगी ने क्या कहा? |
    Budh Uday 2026: बुध उदय से मालामाल होंगी 5 राशियां, आज से खूब बढ़ेगा बैंक बैलेंस! |
    बेटे की टीवी देखने की लत छुड़ाने के लिए पिता ने लगाया गजब का जुगाड़, हर 10 मिनट में देना पड़ता है टेस्ट |
    21 साल की बेटी को जिससे प्यार था, वो दूसरी जाति का था... पिता को नहीं था मंजूर, दिवाली की रात दुपट्टे से घोंट दिया गला |
    बेटे का एक्सीडेंट, हॉस्पिटल का बिल और महिला का सुसाइड... लाखों की ठगी मामले में तगड़ा एक्शन |
    छठ के लिए दिल्ली से मुंबई तक घाट तैयार, घर वापसी के लिए ट्रेनों में उमड़ी यात्रियों की भीड़ |
    Anirudh Ravichander Lavish Home: काव्या मारन संग इस आलीशान घर में रहेंगे अनिरुद्ध रविचंदर, दिखी साउथ परंपरा की झलक, रखीं सालों पुरानी मूर्तियां |
    हिमाचल प्रदेश: 9 महीने में लापता हुए 1328 लोग, 90 फीसदी को पुलिस ने ढूंढा
    Advertisement