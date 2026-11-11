मैदान पर किंग पर घर में आज भी 'छोटे बच्चे' हैं विराट! बहन भावना ने भाई दूज पर किया इमोशनल पोस्ट

क्रिकेट के मैदान पर दुनिया भर के गेंदबाजों के पसीने छुड़ाने वाले विराट कोहली घर पर आज भी एक छोटे बच्चे की तरह हैं. इतनी शोहरत पाने के बावजूद अपने घर-परिवार में वह आज भी सबके लाडले हैं. भाई दूज के खास मौके पर विराट कोहली की बहन भावना कोहली ढींगरा ने सोशल मीडिया पर एक प्यारा पोस्ट शेयर किया है.

और पढ़ें

भाई दूज के पावन पर्व पर भाई-बहन के अटूट रिश्ते को सेलिब्रेट करते हुए भावना कोहली ने अपने भाइयों विकास और विराट के लिए दिल को छू लेने वाला मैसेज लिखा. विराट के साथ एक पुरानी थ्रोबैक तस्वीर शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा कि हैप्पी भाईदूज माय लिटिल वन.

दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में शुमार विराट कोहली को बहन द्वारा प्यार से छोटा बच्चा कहना फैन्स को बेहद पसंद आ रहा है. लोग इस क्यूट बॉन्डिंग की जमकर तारीफ कर रहे हैं. भावना इससे पहले भी कोहली को लेकर पोस्ट करती रही हैं.

दूसरी तरफ क्रिकेट के मैदान पर विराट कोहली का शानदार फॉर्म जारी है. मौजूदा समय में वह न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली जा रही पांच मैचों की वनडे सीरीज में भारतीय टीम का हिस्सा हैं. इस साल खेले गए 11 वनडे मैचों में विराट ने 63.30 के शानदार औसत और 120 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से 633 रन बनाए हैं, जिसमें दो शानदार शतक और चार अर्धशतक शामिल हैं.

Advertisement

दमदार रिकॉर्ड बनाने के करीब पहुंचे कोहली

इसके अलावा किंग कोहली के सामने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल करने का मौका है. वह न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे क्रिकेट में 2,000 रनों का आंकड़ा छूने से महज 22 रन दूर हैं. अगर वह यह मुकाम हासिल कर लेते हैं तो न्यूजीलैंड उनकी चौथी ऐसी टीम बन जाएगी जिसके खिलाफ उन्होंने वनडे में 2,000 से ज्यादा रन बनाए हैं.

ये भी पढ़ें- जब 9 साल की उम्र में सहवाग के लाडले ने लिया किंग कोहली का इंटरव्यू, विराट ने बताया सक्सेस मंत्र

इससे पहले यह कमाल सिर्फ महान सचिन तेंदुलकर (ऑलरेडी चार टीमों के खिलाफ) ने किया है. भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज का चौथा मुकाबला शुक्रवार यानी 13 नवंबर को खेला जाना है. विराट कोहली इस मुकाबले में एक बार फिर अपनी छाप छोड़ना चाहेंगे.

---- समाप्त ----