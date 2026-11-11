Salman Khan Maatrubhumi Trailer Review: देशभक्ति... बिहारी इमोशन्स भुनाने को तैयार सलमान खान, मातृभूमि में दिखा चीन से दोस्ती का दबाव!

सलमान खान जब पर्दे पर आते हैं तो उनका स्वैग अपने आप चर्चा में आ जाता है. लेकिन इस बार मामला सिर्फ स्वैग, एक्शन और दबंग अंदाज का नहीं है. इस बार सलमान खान देश की सरहद पर खड़े एक ऐसे जवान के किरदार में नजर आ रहे हैं, जिसके लिए वर्दी सिर्फ नौकरी नहीं, बल्कि मां भारती की सेवा करने का जुनून है. उनकी आने वाली फिल्म 'मातृभूमि' का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और पहली नजर में ही यह फिल्म देशभक्ति, परिवार, इमोशन्स और भारत-चीन के रिश्तों का दिलचस्प कॉकटेल लगती है.

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ट्रेलर देखकर साफ है कि मेकर्स ने सिर्फ देशभक्ति का जोश बेचने की कोशिश नहीं की है, बल्कि इसके साथ बिहारी अस्मिता, जवानों की जिंदगी, परिवार से उनका रिश्ता और सरहद पर होने वाली राजनीतिक उठापटक को भी जोड़ने की कोशिश की है. एक तरफ देश के लिए जान देने का जज्बा है, तो दूसरी तरफ दुश्मन को दोस्त बनाने का पैगाम भी. और इन सबके बीच सलमान खान का अपना चिर-परिचित स्वैग. अब सवाल है कि क्या 'मातृभूमि' सलमान के करियर की नई पारी का दमदार आगाज बन पाएगी? ट्रेलर तो उम्मीद जरूर जगाता है.

14 हजार फीट की ऊंचाई, माइनस 40 डिग्री और सरहद पर जिंदगी-मौत की जंग

ट्रेलर की शुरुआत ही रोंगटे खड़े करने वाले माहौल से होती है. स्क्रीन पर लिखा आता है- 14 हजार फीट ऊपर, माइनस 40 डिग्री की सर्दी में. इसके बाद एक ऐसा मैसेज सुनाई देता है, जो फिल्म की पूरी कहानी का मिजाज समझा देता है.

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कहा जाता है कि एक सोल्जर से ज्यादा जंग से नफरत शायद ही कोई करता होगा. क्योंकि एक सोल्जर जंग को जीता है और उसके लिए जंग तभी खत्म होती है, जब वह अपनी जिंदगी खो देता है.

बस, यहीं से फिल्म का इमोशनल और देशभक्ति वाला ट्रैक शुरू हो जाता है. ट्रेलर में सलमान कहते हैं, 'इस जगह ने हमें हमारी जगह दिखा दी.' वह पहाड़ी बिहार टाइगर बटालियन के कमांडर बने हैं. ऐसा कमांडर, जो अपने जवान को बचाने के लिए आग में भी कूद सकता है. उनके किरदार में एक तरफ फौजी का अनुशासन है, तो दूसरी तरफ अपने लोगों के लिए कुछ भी कर गुजरने वाला जज्बा.

सलमान के साथ चित्रांगदा की जोड़ी, परिवार वाला इमोशनल एंगल भी जबरदस्त

फिल्म में चित्रांगदा सिंह सलमान की पत्नी के किरदार में हैं. दोनों के दो बेटे भी हैं. ट्रेलर में सलमान का एक अलग ही रूप देखने को मिलता है. वह सिर्फ दुश्मनों से लड़ने वाले फौजी नहीं, बल्कि अपने बच्चों को जिंदगी और देश के मायने समझाने वाले पिता भी हैं.

एक सीन में वह अपने बच्चों को सिखाते हैं कि जब जवान घर से जाते हैं तो बाय नहीं कहते, सैल्यूट करते हैं. यह छोटा सा डायलॉग काफी कुछ कह जाता है. एक सैनिक के परिवार के लिए वर्दी कितनी बड़ी जिम्मेदारी और कितना बड़ा गर्व होती है, इसे समझाने की कोशिश की गई है.

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ट्रेलर में सलमान और चित्रांगदा के बीच रोमांटिक पल भी हैं. यानी मेकर्स ने कहानी को सिर्फ बंदूक, बर्फ और बारूद तक सीमित नहीं रखा है. परिवार और रिश्तों के लिए भी जगह बनाई है. यही चीज फिल्म को एक आम वॉर ड्रामा से थोड़ा अलग बनाती है.

'एक बिहारी सौ पर भारी', देशभक्ति के साथ बिहारी इमोशन्स का भी तड़का

'मातृभूमि' की सबसे दिलचस्प बात इसका बिहारी कनेक्शन है. सलमान खान बिहार टाइगर बटालियन के कमांडर बने हैं और ट्रेलर में कई ऐसे डायलॉग्स हैं, जो बिहार के दर्शकों के बीच खास उत्साह पैदा कर सकते हैं.

'एक बिहारी सौ पर भारी' जैसा डायलॉग सीधे बिहारी स्वाभिमान को छूता है. फिल्म में बिहारी जवानों की बहादुरी, उनके जज्बे और देश के लिए उनके समर्पण को दिखाने की कोशिश की गई है. ऐसे में यह फिल्म सिर्फ देशभक्ति के नाम पर तालियां बटोरने की कोशिश नहीं करती, बल्कि क्षेत्रीय पहचान और भावनाओं को भी भुनाने की तैयारी में दिखती है.

हालांकि, असली परीक्षा फिल्म में होगी. अगर मेकर्स ने बिहारी किरदारों और उनकी भावनाओं को सिर्फ कुछ जोशीले डायलॉग्स तक सीमित नहीं रखा, तो यह एंगल फिल्म की बड़ी ताकत बन सकता है.

चीन से दुश्मनी नहीं, दोस्ती का पैगाम! ट्रेलर का सबसे अलग पहलू

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अब आते हैं ट्रेलर के उस हिस्से पर, जो इसे बाकी देशभक्ति वाली फिल्मों से थोड़ा अलग बनाता है. फिल्म का बैकड्रॉप गलवान घाटी पर आधारित है. जाहिर है, भारत और चीन के बीच तनाव और सैनिकों के टकराव की कहानी में जबरदस्त ड्रामा होने वाला है. लेकिन यहां मेकर्स ने सिर्फ दुश्मनी और बदले का रास्ता नहीं चुना है.

ट्रेलर में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच मेलजोल, हंसी-मजाक और दोस्ती के पल भी दिखाए गए हैं. एक सीन में भारतीय जवान चीनी सैनिकों को देसी चाइनीज खाना खिलाते हैं और उन्हें यह खाना पसंद भी आता है. यह सीन हल्का-फुल्का जरूर है, लेकिन इसके पीछे एक बड़ा मैसेज छिपा है.

फिल्म यह दिखाने की कोशिश करती है कि सरहद पर खड़े सैनिकों के बीच हमेशा दुश्मनी नहीं होती. कई बार वे एक-दूसरे को समझते हैं, साथ हंसते हैं और दोस्ती भी निभाते हैं. असली टकराव उन राजनीतिक फैसलों और दबावों से पैदा होता है, जिनके चलते इन सैनिकों को एक-दूसरे के खिलाफ हथियार उठाने पड़ते हैं.

ट्रेलर में एक चीनी सैनिक भी युद्ध रोकने की कोशिश करता नजर आता है, लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते उसे भारतीय जवानों के खिलाफ खड़ा होना पड़ता है. यह एंगल दिलचस्प है और फिल्म को सिर्फ एकतरफा दुश्मनी की कहानी बनने से बचाता है.

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डायलॉग्स में दम, सलमान का स्वैग और दबंग वाला अंदाज

'मातृभूमि' के ट्रेलर में डायलॉग्स की भी भरमार है. कुछ डायलॉग्स सीधे सीटी और तालियों वाले हैं, तो कुछ सोचने पर मजबूर करते हैं. 'हमारे बेटे के पास उसकी मां है और हमारी मां के पास उसका बेटा.' यह डायलॉग सैनिक और उसके परिवार के बीच के दर्द को बखूबी दिखाता है.

वहीं, 'एक बात याद रहे कि बहादुरी हमेशा लड़ने में नहीं, लड़ाई को रोकने में भी होती है.' फिल्म के मूल विचार को सामने रखता है. इसके अलावा 'हम जवान हैं, हमें ऐसे मौकों पर लड़ने के लिए ही तैयार किया गया है' और 'एक बिहारी सौ पर भारी' जैसे डायलॉग्स में जोश की कमी नहीं है.

लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है सलमान का यह अंदाज कि 'इंसानियत और देशभक्ति दुश्मन खत्म करने में नहीं है, दुश्मनी खत्म करने में है. लेट्स ऑफ दिस शिट ब्रो. पीस आउट.'

एक तरफ गंभीर देशभक्ति, तो दूसरी तरफ सलमान का अपना मस्तमौला अंदाज. कई जगह वह अपने पुराने चुलबुल पांडे वाले रंग में भी नजर आते हैं. यह कॉम्बिनेशन उनके फैंस को पसंद आ सकता है.

सिकंदर के बाद सलमान के पास बड़ा मौका, क्या फिर लौटेगा पुराना जादू?

सलमान खान के लिए 'मातृभूमि' कई मायनों में अहम फिल्म है. वह पहली बार पर्दे पर एक फौजी की भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं. ऐसे किरदार में सिर्फ स्टारडम और स्वैग से काम नहीं चलता. इसके लिए भावनाओं, अनुशासन और किरदार की गंभीरता को भी पर्दे पर उतारना पड़ता है.

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'सिकंदर' के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद सलमान के पास दर्शकों का भरोसा फिर से जीतने का मौका है. ट्रेलर में उनका एक्शन, इमोशनल अंदाज और देशभक्ति वाला अवतार अच्छा लग रहा है. लेकिन असली चुनौती यह होगी कि क्या वह पूरे किरदार को उसी मजबूती से निभा पाएंगे, जिसकी उम्मीद उनसे की जा रही है.

फिल्म की कहानी भी काफी महत्वाकांक्षी नजर आती है. गलवान घाटी जैसे संवेदनशील विषय को छूना, भारत-चीन के रिश्तों को दिखाना और उसके साथ बिहारी भावनाओं को जोड़ना आसान काम नहीं है. ऊपर से फिल्म के नाम में बदलाव और विषय से जुड़ी अड़चनों के बाद इसका दर्शकों तक पहुंचना भी अपने आप में चर्चा का विषय रहा है. ट्रेलर पर उन दबावों का असर साफ दिखाई पड़ता है.

सलमान पर बड़ी जिम्मेदारी

ट्रेलर देखकर इतना तो कहा जा सकता है कि सलमान खान इस बार सिर्फ अपनी ईद वाली मास एंट्री और एक्शन के भरोसे मैदान में नहीं उतरे हैं. फिल्म में देशभक्ति है, परिवार का इमोशन है, बिहार का गौरव है, भारत-चीन के रिश्तों पर बात है और सलमान का भरपूर स्वैग भी है.

सबसे अच्छी बात यह है कि ट्रेलर युद्ध के बीच शांति और इंसानियत की बात करने से भी पीछे नहीं हटता. हालांकि, यह सब फिल्म में कितना असरदार तरीके से दिखाया जाएगा, इसका फैसला अभी बाकी है. फिलहाल ट्रेलर में मसाला भी है, इमोशन भी और बड़े पर्दे पर तालियां बटोरने की पूरी गुंजाइश भी. अब देखना होगा कि सलमान खान का यह फौजी अवतार बॉक्स ऑफिस पर भी वही धमाका कर पाता है या नहीं.

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'मातृभूमि' 4 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. सलमान के फैंस के लिए यह फिल्म एक बड़ा मौका है और खुद भाईजान के लिए भी अपनी बादशाहत फिर साबित करने की चुनौती.

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