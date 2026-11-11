एक-दूसरे को हथकड़ी लगाकर 101 KM दौड़े पुलिस कपल, बना दिया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड

आमतौर पर हथकड़ी का नाम सुनते ही पुलिस और अपराधियों का ख्याल आता है. पुलिस किसी आरोपी को पकड़ती है तो उसके हाथों में हथकड़ी लगाती है. लेकिन स्पेन में एक कपल ने हथकड़ी के साथ ऐसा कारनामा कर दिखाया, जिसके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे. इस कपल ने एक-दूसरे के हाथों में हथकड़ी लगाई और फिर साथ में 101 किलोमीटर की दौड़ पूरी कर ली. उनकी इस अनोखी कोशिश ने उन्हें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह दिला दी है. इस कहानी की सबसे दिलचस्प बात यह है कि कपल के दोनों सदस्य कानून व्यवस्था से जुड़े हैं. यानी जिनके काम में दूसरों को हथकड़ी लगाना शामिल है, इस बार उन्होंने खुद को हथकड़ी में बांधकर एक मुश्किल चुनौती पूरी की.

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कौन हैं हथकड़ी लगाकर दौड़ने वाले कपल?

इस कपल का नाम जेसिका मुनोज पेरेडेस (Jessica Muñoz Paredes) और पेलायो अल्वारेज रेवुएल्टा (Pelayo Álvarez Revuelta) है. दोनों स्पेन के रहने वाले हैं. 46 साल की जेसिका पुलिस अधिकारी हैं, जबकि 40 साल के पेलायो स्पेनिश सिविल गार्ड में काम करते हैं. दोनों को खेल और शारीरिक चुनौतियों का काफी शौक है. वे कुछ ऐसा करना चाहते थे, जो सामान्य दौड़ से बिल्कुल अलग हो. इसी सोच के साथ उन्होंने एक-दूसरे को हथकड़ी लगाकर लंबी दूरी तक दौड़ने का फैसला किया.

दोनों ने 9 मई 2026 को स्पेन की सेना की ओर से आयोजित 101 किलोमीटर की दौड़ में हिस्सा लिया. इस दौरान उनके हाथ एक-दूसरे से हथकड़ी के जरिए बंधे हुए थे. दोनों ने पूरी दूरी एक साथ तय की और फिनिश लाइन तक पहुंचकर नया रिकॉर्ड बना दिया.

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पहाड़ी रास्ते पर दौड़ना भी नहीं था आसान

इस दौड़ की चुनौती सिर्फ 101 किलोमीटर की दूरी तय करना नहीं थी. दोनों को पूरे रास्ते एक-दूसरे के साथ हथकड़ी में बंधकर दौड़ना था. इसका मतलब था कि वे अपनी मर्जी से अलग-अलग रफ्तार में नहीं दौड़ सकते थे. अगर एक की रफ्तार तेज होती तो दूसरे को भी उसी हिसाब से कदम मिलाने पड़ते. वहीं, अगर एक थककर धीमा पड़ता तो दूसरे को भी अपनी गति कम करनी पड़ती. इसके अलावा दौड़ का रास्ता पहाड़ी इलाके से होकर गुजर रहा था. ऐसे रास्ते पर सामान्य रूप से दौड़ना भी मुश्किल होता है. ऊपर से एक-दूसरे के हाथों में हथकड़ी होने के कारण दोनों को हर कदम पर तालमेल बनाकर चलना पड़ता था.

जेसिका ने बताया कि इस चुनौती के लिए दोनों ने पहले से मानसिक तैयारी की थी. उन्होंने तय किया था कि चाहे कितनी भी परेशानी आए, वे एक-दूसरे की बात सुनेंगे और अपनी स्पीड को बैलेंस बनाकर रखेंगे.

कई लोग बीच में ही छोड़ गए दौड़

101 किलोमीटर की यह दौड़ इतनी आसान नहीं थी कि हर कोई इसे पूरा कर सके. जेसिका के मुताबिक, इस रेस में शामिल कई प्रतिभागियों को बीच रास्ते में ही दौड़ छोड़नी पड़ी थी. लेकिन जेसिका और पेलायो ने हार नहीं मानी. दोनों ने एक-दूसरे पर भरोसा रखा और लगातार आगे बढ़ते रहे. रास्ते में उनके परिवार के लोग भी अलग-अलग जगह खड़े होकर उनका हौसला बढ़ा रहे थे. जेसिका ने बताया कि रास्ते में सूर्यास्त देखना और अपने परिवार के लोगों से मिलना उनके लिए खास पल थे. हालांकि, सबसे यादगार पल वह था, जब दोनों ने 101 किलोमीटर की दूरी पूरी करके एक साथ फिनिश लाइन पार की.

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कपल ने क्यों लिया था यह अनोखा चैलेंज?

इस कपल का मकसद सिर्फ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना नहीं था. वे लोगों को यह संदेश देना चाहते थे कि मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों न हों, अगर दो लोग एक-दूसरे का साथ दें तो उन्हें पार किया जा सकता है. जेसिका का कहना था कि जब उन्होंने दौड़ शुरू की थी, तब वे दो अलग-अलग लोग थे, लेकिन धीरे-धीरे उन्हें एक टीम की तरह काम करना पड़ा. उन्हें एक-दूसरे की चाल, रफ्तार और जरूरतों को समझना पड़ा. उनके मुताबिक, इस अनुभव ने उन्हें भरोसे और आपसी तालमेल की अहमियत समझाई. हथकड़ी उनके लिए परेशानी के बजाय एक-दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ने का प्रतीक बन गई.

अब आगे क्या करने का है प्लान?

इस अनोखे रिकॉर्ड के बाद जेसिका और पेलायो आगे भी साथ मिलकर नई शारीरिक चुनौतियां पूरी करना चाहते हैं. हालांकि, फिलहाल उनका कोई दूसरा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का इरादा नहीं है. दोनों चाहते हैं कि उनके बच्चे भी इस अनुभव से सीखें. वे अपने बच्चों को बताना चाहते हैं कि किसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए मेहनत, धैर्य और लगातार कोशिश करना जरूरी है. गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक, इस कपल ने दो लोगों की टीम के तौर पर हथकड़ी लगाकर सबसे ज्यादा दूरी तक दौड़ने का रिकॉर्ड बनाया है. उनकी यह कहानी बताती है कि कभी-कभी किसी बड़ी चुनौती को पूरा करने के लिए सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि आपसी समझ और भरोसा भी जरूरी होता है.

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