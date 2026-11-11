scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

चुनाव से पहले बस्ती-बांदा के कई यादव नेताओं ने थामा BJP का दामन, समर्थकों संग पार्टी में हुए शामिल

चुनाव से पहले बीजेपी ने बस्ती और बांदा के कई नेताओं को पार्टी में शामिल कराया है. पूर्व सांसद अरविंद कुमार चौधरी और अनिल यादव भी अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में आए.

Advertisement
X
बस्ती-बांदा के कई यादव नेता बीजेपी में शामिल. (Photo: ITG)
बस्ती-बांदा के कई यादव नेता बीजेपी में शामिल. (Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले बीजेपी ने दूसरे दलों के नेताओं को अपने पाले में लाने की कोशिश तेज कर दी है. लखनऊ स्थित पार्टी के प्रदेश कार्यालय में बुधवार को बस्ती और बांदा से आए कई नेताओं ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की. इस कार्यक्रम में खास तौर पर यादव नेताओं के पार्टी में शामिल होने की चर्चा रही.

बांदा के अनिल यादव अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हुए. वहीं, बस्ती के पूर्व सांसद अरविंद कुमार चौधरी ने भी समर्थकों के साथ पार्टी का दामन थाम लिया. इनके अलावा अलग-अलग दलों से आए कई अन्य नेताओं ने भी बीजेपी की सदस्यता ली.

पंकज चौधरी ने दिलाई सदस्यता

सम्बंधित ख़बरें

CM Yogi Adityanath
'नौजवानों के सपनों का होता था सौदा', बोले CM योगी, 1146 युवाओं को दिए नियुक्ति पत्र
बाइक पर महिला को आगे बैठाकर रोमांस करने का वीडियो वायरल है (Photo ITG)
चलती बाइक पर महिला को आगे बैठाकर युवक करने लगा रोमांस, VIDEO वायरल
Lucknow SGPGI Transplant Toe (Photo- ITG)
लखनऊ: PGI में पहली बार पैर के अंगूठे को हाथ में किया गया ट्रांसप्लांट!
Yogi Adityanath
'जब कोई पर्व मनाता है तो लोगों को प्रदूषण दिखने लगता है', बोले CM योगी
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ. (File Photo: ITG)
योगी सरकार ने दी बड़ी राहत! दारोगा बने जवानों के 8 लाख रुपये माफ

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने नए सदस्यों को पार्टी की सदस्यता दिलाई. इस मौके पर स्वतंत्र देव सिंह और दयाशंकर सिंह मौजूद रहे. बीजेपी के राज्यसभा सांसद धर्मपाल सिंह भी कार्यक्रम में शामिल हुए.

बस्ती और बांदा के नेताओं पर फोकस

बस्ती और बांदा के नेताओं को बीजेपी में शामिल कराकर पार्टी ने इन दोनों जिलों में अपना दायरा बढ़ाया. बांदा से अनिल यादव और बस्ती से पूर्व सांसद अरविंद कुमार चौधरी ने अपने समर्थकों के साथ पार्टी की सदस्यता ली. इनके साथ अलग-अलग दलों के अन्य नेता भी बीजेपी में शामिल हुए.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    एक-दूसरे को हथकड़ी लगाकर 101 KM दौड़े पुलिस कपल, बना दिया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड |
    नदी में खुद उतरने के बजाय कंधे पर बैठे RJD विधायक, बीच नदी में ऐसे गिरे |
    Salman Khan Maatrubhumi Trailer Review: देशभक्ति... बिहारी इमोशन्स भुनाने को तैयार सलमान खान, मातृभूमि में दिखा चीन से दोस्ती का दबाव! |
    मैदान पर किंग पर घर में आज भी 'छोटे बच्चे' हैं विराट! बहन भावना ने भाई दूज पर किया इमोशनल पोस्ट |
    'वक्त आने पर...', NCP को दोनों गुटों के मर्जर पर पहली बार सुनेत्रा पवार की प्रतिक्रिया |
    9 घंटे की दूरी अब 7 घंटे में होगी पूरी! वंदे भारत एक्सप्रेस अब इस रूट पर भी दौड़ेगी |
    दीवाली पर प्रदूषण की चिंता करने वालों को सीएम योगी ने क्या कहा? |
    Budh Uday 2026: बुध उदय से मालामाल होंगी 5 राशियां, आज से खूब बढ़ेगा बैंक बैलेंस! |
    बेटे की टीवी देखने की लत छुड़ाने के लिए पिता ने लगाया गजब का जुगाड़, हर 10 मिनट में देना पड़ता है टेस्ट |
    21 साल की बेटी को जिससे प्यार था, वो दूसरी जाति का था... पिता को नहीं था मंजूर, दिवाली की रात दुपट्टे से घोंट दिया गला
    Advertisement