चुनाव से पहले बस्ती-बांदा के कई यादव नेताओं ने थामा BJP का दामन, समर्थकों संग पार्टी में हुए शामिल

उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले बीजेपी ने दूसरे दलों के नेताओं को अपने पाले में लाने की कोशिश तेज कर दी है. लखनऊ स्थित पार्टी के प्रदेश कार्यालय में बुधवार को बस्ती और बांदा से आए कई नेताओं ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की. इस कार्यक्रम में खास तौर पर यादव नेताओं के पार्टी में शामिल होने की चर्चा रही.

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बांदा के अनिल यादव अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हुए. वहीं, बस्ती के पूर्व सांसद अरविंद कुमार चौधरी ने भी समर्थकों के साथ पार्टी का दामन थाम लिया. इनके अलावा अलग-अलग दलों से आए कई अन्य नेताओं ने भी बीजेपी की सदस्यता ली.

पंकज चौधरी ने दिलाई सदस्यता

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने नए सदस्यों को पार्टी की सदस्यता दिलाई. इस मौके पर स्वतंत्र देव सिंह और दयाशंकर सिंह मौजूद रहे. बीजेपी के राज्यसभा सांसद धर्मपाल सिंह भी कार्यक्रम में शामिल हुए.

बस्ती और बांदा के नेताओं पर फोकस

बस्ती और बांदा के नेताओं को बीजेपी में शामिल कराकर पार्टी ने इन दोनों जिलों में अपना दायरा बढ़ाया. बांदा से अनिल यादव और बस्ती से पूर्व सांसद अरविंद कुमार चौधरी ने अपने समर्थकों के साथ पार्टी की सदस्यता ली. इनके साथ अलग-अलग दलों के अन्य नेता भी बीजेपी में शामिल हुए.



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