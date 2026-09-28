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Renault Triber Turbo लॉन्च, 7.84 लाख कीमत 21KM का माइलेज! Ertiga की टेंशन बढ़ाने आई 7-सीटर

Renault Triber Turbo में पहली बार कंपनी ने टर्बो पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल किया है. जो इसे रेगुलर पेट्रोल मॉडल के मुकाबले ज्यादा पावरफुल बनाता है. ये कार उन लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है जो कम कीमत में ज्यादा परफॉर्मेंस वाली 7-सीटर कार का इंतजार कर रहे थे.

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Renault Triber के इस टर्बो वेरिएंट में 1.0 लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है. Photo: Renault.co.in
Renault Triber के इस टर्बो वेरिएंट में 1.0 लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है. Photo: Renault.co.in

Renault Triber Turbo Price: भारतीय बाजार में जब भी 7-सीटर कारों का जिक्र होता है तो सबके जुबान पर एक दो नाम सबसे पहले आते हैं. एक है मारुति अर्टिगा और दूसरा टोयोटा इनोवा. एक सेगमेंट की लीडर है दूसरी लग्ज़री के साथ कम्फर्टेबल राइड के लिए मशहूर है. इन दोनों के बीच किआ कारेंस आती है. लेकिन ये सभी कारें अपनी उंची कीमत के चलते ज्यादातर बज़ट बायर्स से दूर रही हैं. लेकिन Renault ने आखिरकार लंबे इंतजार के बाद अपनी पॉपुलर 7-सीटर MPV Triber का Turbo वर्जन भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है. जो न केवल कीमत में कम है बल्कि इसका इंजन भी पहले से दमदार हो गया है.

नई Renault Triber Turbo की शुरुआती कीमत 7.84 लाख रुपये रखी गई है, जबकि इसके टॉप वेरिएंट की कीमत 8.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है. खास बात यह है कि नई Triber Turbo में वही 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो कंपनी की Kiger और Duster जैसी SUVs में भी मिलता है. हालांकि, इंजन मैनेजमेंट सिस्टम में बदलाव के चलते Triber Turbo को इन दोनों SUVs से ज्यादा टॉर्क मिलता है.

Renault Triber Turbo
Renault Triber टर्बो के पिछले हिस्से में क्लियर-लेंस LED टेललैंप दिए गए हैं. Photo: Renault.co.in

7 साल पहले आई थी ख़बर

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Renault Triber Turbo का इंतजार काफी लंबा रहा है. साल 2019 में ही कंपनी के इस ज्यादा पावरफुल वर्जन पर काम करने की खबर सामने आई थी, लेकिन इसके लॉन्च में कई साल की देरी हुई. अब कंपनी ने इसे भारतीय बाजार में उतार दिया है. रेगुलर पेट्रोल वर्जन की तुलना में Triber Turbo के अलग-अलग वेरिएंट की कीमत करीब 94,000 रुपये से लेकर 1.11 लाख रुपये तक ज्यादा है.

यह भी पढें: 1 अक्टूबर से बड़ा एक्शन! बिना इस कागज के कटेगा ₹10,000 का चालान

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Triber Turbo में कंपनी ने HR10 कोड वाला 1.0-लीटर, 3-सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया है. यही इंजन Renault Kiger और Duster 1.0 में भी इस्तेमाल होता है. Triber Turbo में नया इंजन मैनेजमेंट सिस्टम लगाया गया है, जिसके चलते यह इंजन 180Nm का पीक टॉर्क जेनरेट करता है. यानी टॉर्क के मामले में ये इंजन Kiger और Duster के मुकाबले भी ज्यादा पावरफुल है. इसके अलावा ये इंजन 100hp की दमदार पावर देता है. 

रेनॉ का दावा है कि Triber Turbo महज 10.8 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है. फिलहाल इसे सिर्फ 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ पेश किया गया है. कंपनी जल्द ही इसमें CVT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प भी जोड़ सकती है. कंपनी का दावा है कि ये नया टर्बो पेट्रोल इंजन 21 किमी प्रतिलीटर तक का माइलेज देने में सक्षम है. 

 

Renault Triber
Renault Triber 5-सीटर और 7-सीटर दोनों कॉन्फिगरेशन में आती है. Photo: Renault.co.in

डिजाइन में ज्यादा बदलाव नहीं

नई Triber Turbo के लुक और डिजाइन में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है. काफी हद तक ये रेगुलर मॉडल जैसा ही है. फ्रंट में ग्लॉस ब्लैक ग्रिल के साथ Renault का नया लोगो दिया गया है. इसके अलावा LED हेडलैंप और LED डे टाइम रनिंग लाइट्स (DRLs) मिलते हैं. बंपर के निचले हिस्से में सिल्वर सराउंड के साथ बड़ा एयर डैम और दोनों किनारों पर फॉग लैंप दिए गए हैं. 

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TURBO बैज

कार के पिछले हिस्से में क्लियर-लेंस LED टेललैंप दिए गए हैं, जिन्हें ग्लॉस ब्लैक ट्रिम के जरिए जोड़ा गया है. टेलगेट पर नया TURBO बैज लगाया गया है. यही बैज इस मॉडल को रेगुलर पेट्रोल Triber से अलग बनाता है. साइड प्रोफाइल में 15-इंच के व्हील दिए गए हैं, जिन पर डुअल-टोन कवर लगाए गए हैं. इनका डिजाइन अलॉय व्हील जैसा नजर आता है. कार में फंक्शनल रूफ रेल्स भी मिलती हैं. वहीं, डोर हैंडल और ORVMs को ग्लॉस ब्लैक फिनिश दी गई है.

इन फीचर्स से लैस है कार

Triber Turbo के केबिन को एडवांस बनाने की पूरी कोशिश की गई है. हालांकि इसमें भी वही फीचर्स दिए गए हैं जो अपको नेचुरली एस्पिरेटेड ट्राइबर में मिलते हैं. इसमें 8-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जो वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले को सपोर्ट करता है. इसके साथ 7-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी दिया गया है. जिस पर जरूरी जानकारी डिस्प्ले होती है.

Renault Triber
Triber Turbo के केबिन में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है. Photo: Renault.co.in

इसके अलावा इस 7-सीटर कार में वायरलेस फोन चार्जर, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर के लिए अलग ब्लोअर कंट्रोल, कूल्ड सेंटर स्टोरेज बॉक्स, ऑटोमैटिक हेडलैंप और वाइपर, रियर वॉशर और वाइपर, क्रूज कंट्रोल और पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप जैसे फीचर्स मिलते हैं. थर्ड-रो यानी तीसरी पंक्ति की सीटों को फोल्ड करने के बाद इसमें 625 लीटर का बूट स्पेस मिलता है.

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सेफ्टी फीचर्स

सेफ्टी के मामले में भी Triber Turbo में कई जरूरी फीचर्स दिए गए हैं. इसमें 6 एयरबैग, ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट, ABS, EBD, ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल-स्टार्ट असिस्ट और TPMS जैसे फीचर्स शामिल हैं. टर्बो इंजन के हिसाब से कंपनी ने इसके ABS, ESC और ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम को भी दोबारा ट्यून किया है. Renault Triber को पहले Global NCAP क्रैश टेस्ट में 4 स्टार की रेटिंग मिल चुकी है.

Renault Triber को लेकर ज्यादातर लोगों के जेहन में यही था कि, ये कार कम कीमत में 7-सीटर का ऑप्शन तो देती है. लेकिन इसका इंजन उतना पावरफुल नहीं है. जो लांग ट्रिप या हैवी लोड के दौरान ज्यादा मुफीद साबित नहीं होगा. लेकिन कंपनी ने काफी हद तक लोगों की इस परेशानी को दूर करने की कोशिश की है. बाजार में इसका सीधा मुकाबला Maruti Ertiga और Nissan Gravite सहित Toyota Innova से भी होगी. इस कार के आने से कॉम्पैक्ट 7-सीटर MPV सेगमेंट में परफॉर्मेंस चाहने वाले ग्राहकों के लिए एक नया विकल्प जरूर जुड़ गया है.

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