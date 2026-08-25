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5 लाख से कम कीमत, SUV जैसा लुक, नए अवतार में आ रही Renault Kwid

रेनो अपनी सबसे सस्ती कार का नया वर्जन ला रही है. हम बात कर रहे हैं रेनो क्विड की. वैसे तो कंपनी ने इस साल भारत में कार का अपडेट पेश किया है, लेकिन यहां बदलाव मामूली है. ब्राजील में कंपनी में इस कार का नया अवतार लेकर आ रही है, जो पुरानी क्विड से काफी अलग होने वाला है. आइए जानते हैं इस कार में क्या कुछ खास होगा.

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Renault Kwid का अपडेट ब्राजील में आने वाला है. (Photo: renault.co.in)
Renault Kwid का अपडेट ब्राजील में आने वाला है. (Photo: renault.co.in)

रेनो क्विड  (Renault Kwid) को भारत में इस साल ही एक अपडेट दिया गया है. ये अपडेट इतना मामूली था कि लोगों को पुरानी और नई क्विड में कोई अंतर नहीं दिखा. मुख्य रूप से अंतर सिर्फ लोगो का था. लेकिन अब क्विड का एक नया अवतार लीक हुआ है, जो पुराने वर्जन से काफी अलग है. 

कंपनी अपडेटेड रेनो क्विड (Renault Kwid) को ब्राजील में लॉन्च करने वाली है. हाल में ही इसका एक टेस्ट म्यूल स्पॉट किया गया है, जो कार के डिजाइन और इंटीरियर को काफी हद तक रिवील करता है. सोशल मीडिया पर इसके रेंडर भी शेयर हो रहे हैं. आइए जानते हैं नए क्विड में क्या कुछ खास होगा. 

नए डिजाइन में आएगी KWID

टेस्ट म्यूल में नई क्विड का फ्रंट और साइड व्यू नजर आ रहा है. कार के फ्रंट में हमें पतले एलईडी डीआरएल्स देखने को मिलेंगे. ये टर्न इंडीकेटर की तरह भी काम करेंगे. इसके अलावा कार में एक नया ग्रिल सेक्शन मिलेगा, जो ग्लॉसी फिनिश के साथ आएगा. 

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कार हैवी रिडिजाइन बंपर के साथ आएगी, जिसमें बड़ा एयरडैम मिलेगा. इसमें नए हेडलैम्प्स जोड़े गए हैं. लोअर एंड की ओर बढ़े, तो बंपर पर सिल्वर एलिमेंट का इस्तेमाल किया गया है. रेनो का लोगो काले कलर में दिख रहा है. संभव है कि कंपनी दूसरे कलर के साथ क्रोम वर्जन वाला लोगो इस्तेमाल करे. 

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यह भी पढ़ें: 5.8 लाख में 7 सीटर कार, नई Renault Triber लॉन्च, बटन दबाते ही फोल्ड होगी सीट

फ्रंट पहले से ज्यादा भरा हुआ नजर आ रहा है. यहां तक की कंपनी ने बोनेट को भी रिडिजाइन किया है. साइड से कार मौजूदा क्विड जैसी ही दिखती है. कार के डायमेंशन में बदलाव की उम्मीद नहीं है. इसमें मौजूदा क्विड वाला ही ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल सकता है. ये कार 184 एमएम के ग्राउंड क्लियरेंस के साथ आती है.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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कार में शार्क फिन एंटीना और रूफ रेल मिलेगी. इसमें नए व्हील कवर्स देखने को मिलेंगे. रियर में डुअल टोन बंपर आएगा. टेललैम्प्स पहले से ज्यादा साफ लग रहे हैं. नई क्विड के कैबिन में भी कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं. कार में थ्री स्पोक मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग व्हील मिलेगा. हालांकि, इसकी ज्यादा डिटेल्स फिलहाल नहीं हैं. 

इंजन, पावर और कीमत

क्विड रेनो की सबसे सस्ती कार है. कंपनी ने इसे एसयूवी वाला लुक देकर एक वक्त पर मारुति सुजुकी ऑल्टो का मार्केट तोड़ा था. वक्त के साथ इस कार को मामूली अपडेट्स मिले, जिससे इसका प्रभाव बहुत कम हो गया है. ये कार भारत में फिलहाल 1.0 लीटर के थ्री सिलेंडर इंजन के साथ आती है. 

यह भी पढ़ें: 18 महीने में 12 नए प्रोडक्ट लॉन्च करेगी Renault, भारत के लिए तैयार किया प्लान

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ये इंजन 69 बीएचपी की पावर और 92.5 एनएम का टॉर्क प्रोड्यूस करता है. इसमें 5 स्पीड मैन्युअल और 5 स्पीड AMT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है. भारत में ये कार रेट्रो फिट सीएनजी ऑप्शन के साथ भी आती है. इसकी कीमत 4.52 लाख रुपये एक्स शोरूम से शुरू होती है.

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