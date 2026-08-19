भूल जाएंगे टाटा-महिंद्रा की कार, Hyundai ने नई Tucson से उठाया पर्दा

हुंडई ने अपनी दमदार एसयूवी से पर्दा उठा दिया है. हम बात कर रहे हैं हुंडई ट्यूसॉन (Hyundai Tucson) की. ये एसयूवी ग्लोबल मार्केट में 2027 में एंट्री करेगी. फिलहाल कंपनी ने सिर्फ इसे रिवील किया है. ये कार बॉक्सी डिजाइन के साथ आई है. इसके एक्सटीरियर को पूरी तरह से बदल दिया गया है.

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कैबिन में भी काफी बदलाव किए गए हैं, जो हुंडई की फ्यूचर डिजाइन लैंवेज को बताता है. कार पहले से बड़ी हो गई है और इसका फायदा कैबिन में भी मिलेगा. नई ट्यूसॉन में बेहतर पैसेंजर और लगेज स्पेस मिलता है. आइए जानते हैं एसयूवी में क्या कुछ नया मिलेगा.

क्या है डिजाइन में नया?

मौजूदा ट्यूसॉन को उसके अलग डिजाइन के लिए जाना जाता है. इसमें शार्प क्रीज और इंटीग्रेटेड लाइटिंग एलिमेंट्स मिलते हैं. वहीं 5वीं जनरेशन की ट्यूसॉन में हुंडई ने एक नए डिजाइन लैंवेज को एडॉप्ट किया है. एसयूवी में कंपनी ने लेटेस्ट आर्ट ऑफ स्टील डिजाइन फिलॉसफी को फॉलो किया है, जिससे कार का ज्यादा एग्रेसिव और स्कॉर्ड-ऑफ लुक सामने आया है.

कार के फ्रंट में चौड़ा हॉरिजेंटल एलईडी लाइट बार दिया गया है. इसके साथ दोनों ही एड पर वर्टिकल लाइटिंग एलिमेंट्स मिलते हैं. कार का बोनट फ्लैटर और ऊंची पोजिशन वाला है. वहीं इसके बंपर को लेयर्ड डिजाइन दिया गया है, जिससे ज्यादा एयर इनटेक कार को मिलेगा.

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साइड प्रोफाइल को भी साफ-साफ डिजाइन किया गया है. इसमें वर्टिकल फ्रंट और रियर सेक्शन, स्कॉयर्ड वील आर्च, प्रॉमिनेंट क्लैडिंग और शार्प बॉडी पैनल दिए गए हैं. रियर में कार पूरी चौड़ाई तक मिलने वाले एलईडी बार के साथ आती है. टेलगेट पर TUCSON लेटिंग मिलेगी.

इंटीरियर भी होगा अलग

ये एसयूवी 4700 एमएम लंबी, 1905 एमएम चौड़ी, 1685 एमएम ऊंची और 2785 एमएम वीलबेस के साथ आती है. कार की लंबाई 60 एमएम, चौड़ाई 40 एमएम और वीलबेस 30 एमएम बड़ा है. इंटीरियर में पूरी तरह से बदल दिया गया है. कार में एक बड़ी सेंटर टचस्क्रीन मिलेगी.

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इसमें हुंडई प्लीओस (Pleos) इंफोटनेमेंट इंटरफेस मिलता है. साथ ही कार में ड्राइवर के लिए मिलने वाली बड़ी स्क्रीन को एक पतले डिजिटल डिस्प्ले से रिप्लेस कर दिया गया है. कार में टू-स्पोक स्टीयरिंग वील मिलेगा. फिलहाल कंपनी ने इस कार को कोरियन मार्केट में रिवील किया है. इसके इंजन के बारे में ब्रांड ने जानकारी नहीं दी है.

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