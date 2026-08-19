scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

भूल जाएंगे टाटा-महिंद्रा की कार, Hyundai ने नई Tucson से उठाया पर्दा

हुंडई ट्यूसॉन की नेक्स्ट जनरेशन को कंपनी ने ग्लोबल मार्केट में रिवील किया है. ये कार पहले से ज्यादा बड़ी और बोल्ड दिखती है. एसयूवी को बॉक्सी लुक दिया गया है और इसके इंटीरियर को पूरी तरह से अपडेट कर दिया गया है. भारतीय बाजार में ये कार अब नहीं आती है. कंपनी ने इस प्रीमियम एसयूवी को 2025 में डिस्कंटीन्यू कर दिया था.

Advertisement
X
Hyundai Tucson 2027 को कंपनी कोरियन मार्केट में रिवील किया है. (Photo: X/ Hyundai Korea)
Hyundai Tucson 2027 को कंपनी कोरियन मार्केट में रिवील किया है. (Photo: X/ Hyundai Korea)

हुंडई ने अपनी दमदार एसयूवी से पर्दा उठा दिया है. हम बात कर रहे हैं हुंडई ट्यूसॉन (Hyundai Tucson) की. ये एसयूवी ग्लोबल मार्केट में 2027 में एंट्री करेगी. फिलहाल कंपनी ने सिर्फ इसे रिवील किया है. ये कार बॉक्सी डिजाइन के साथ आई है. इसके एक्सटीरियर को पूरी तरह से बदल दिया गया है. 

कैबिन में भी काफी बदलाव किए गए हैं, जो हुंडई की फ्यूचर डिजाइन लैंवेज को बताता है. कार पहले से बड़ी हो गई है और इसका फायदा कैबिन में भी मिलेगा. नई ट्यूसॉन में बेहतर पैसेंजर और लगेज स्पेस मिलता है. आइए जानते हैं एसयूवी में क्या कुछ नया मिलेगा. 

क्या है डिजाइन में नया? 

मौजूदा ट्यूसॉन को उसके अलग डिजाइन के लिए जाना जाता है. इसमें शार्प क्रीज और इंटीग्रेटेड लाइटिंग एलिमेंट्स मिलते हैं. वहीं 5वीं जनरेशन की ट्यूसॉन में हुंडई ने एक नए डिजाइन लैंवेज को एडॉप्ट किया है. एसयूवी में कंपनी ने लेटेस्ट आर्ट ऑफ स्टील डिजाइन फिलॉसफी को फॉलो किया है, जिससे कार का ज्यादा एग्रेसिव और स्कॉर्ड-ऑफ लुक सामने आया है. 

कार के फ्रंट में चौड़ा हॉरिजेंटल एलईडी लाइट बार दिया गया है. इसके साथ दोनों ही एड पर वर्टिकल लाइटिंग एलिमेंट्स मिलते हैं. कार का बोनट फ्लैटर और ऊंची पोजिशन वाला है. वहीं इसके बंपर को लेयर्ड डिजाइन दिया गया है, जिससे ज्यादा एयर इनटेक कार को मिलेगा.

Advertisement

यह भी पढ़ें: Hyundai की बड़ी तैयारी, लॉन्च करेगी दो नई SUV, इन लोगों को करेगी टार्गेट

साइड प्रोफाइल को भी साफ-साफ डिजाइन किया गया है. इसमें वर्टिकल फ्रंट और रियर सेक्शन, स्कॉयर्ड वील आर्च, प्रॉमिनेंट क्लैडिंग और शार्प बॉडी पैनल दिए गए हैं. रियर में कार पूरी चौड़ाई तक मिलने वाले एलईडी बार के साथ आती है. टेलगेट पर TUCSON लेटिंग मिलेगी. 

इंटीरियर भी होगा अलग

ये एसयूवी 4700 एमएम लंबी, 1905 एमएम चौड़ी, 1685 एमएम ऊंची और 2785 एमएम वीलबेस के साथ आती है. कार की लंबाई 60 एमएम, चौड़ाई 40 एमएम और वीलबेस 30 एमएम बड़ा है. इंटीरियर में पूरी तरह से बदल दिया गया है. कार में एक बड़ी सेंटर टचस्क्रीन मिलेगी. 

यह भी पढ़ें: Hyundai का बड़ा दांव, 7 सीटर कार से उठाया पर्दा, जल्द होगी लॉन्च

इसमें हुंडई प्लीओस (Pleos) इंफोटनेमेंट इंटरफेस मिलता है. साथ ही कार में ड्राइवर के लिए मिलने वाली बड़ी स्क्रीन को एक पतले डिजिटल डिस्प्ले से रिप्लेस कर दिया गया है. कार में टू-स्पोक स्टीयरिंग वील मिलेगा. फिलहाल कंपनी ने इस कार को कोरियन मार्केट में रिवील किया है. इसके इंजन के बारे में ब्रांड ने जानकारी नहीं दी है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

संबंधित ख़बरें

लेटेस्ट

    Trending News:
    Aaj ka Rashifal
    Latest News in Hindi »
    आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट पर ED का बड़ा एक्शन, रामपुर से दिल्ली तक ED की ताबड़तोड़ छापेमारी |
    अब 2-3 हफ्ते का काम 1-2 दिन में! जेरोधा के नितिन कामथ ने SEBI के इस प्लान का किया स्वागत |
    तेजस्वी के राजभवन मार्च में दिखा 'Ak 47', मार्च रोकने के लिए बैरिकेड-बांस के इंतजाम |
    बेटा MD कर रहा, लंच के लिए पिता टिफिन लेकर पहुंच गए अस्पताल; 26 साल बाद हुआ कुछ ऐसा |
    कब आ रहा NSE का IPO? जानें इश्‍यू प्राइस पर भी ये बड़ा अपडेट |
    14 साल के छात्र ने बना डाली ‘केमिकल नोज’, चींटी से आया आइडिया, जानें पूरी कहानी |
    झारखंड में छात्रों का अनशन खत्‍म, लेकि‍न सोरेन सरकार की मुश्‍क‍िलें जारी |
    25 तेंदुए, हाथों में डंडे और 22 पिंजरों से ऑपरेशन... मुरादाबाद में खेत से लेकर चौपाल तक दहशत में जिंदगी |
    Chanakya Niti: दुश्मन से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं ऐसे दोस्त, आज ही ऐसे पहचानें नकली चेहरे! |
    20 साल बाद बेटे युग संग त्र्यंबकेश्वर पहुंचे अजय देवगन, लिया महादेव का आशीर्वाद, इतना बड़ा हुआ लाडला
    Advertisement