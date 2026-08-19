20 साल बाद बेटे युग संग त्र्यंबकेश्वर पहुंचे अजय देवगन, लिया महादेव का आशीर्वाद, इतना बड़ा हुआ लाडला

भारत में भगवान शिव को समर्पित पवित्र महीना सावन शुरू हो चुका है. इस महीने में लोग पूजा-पाठ और धार्मिक अनुष्ठान करते हैं. साथ ही, सावन के दौरान कई त्योहार भी मनाए जाते हैं. मंगलवार को अजय देवगन अपने बेटे युग देवगन के साथ महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित त्र्यंबकेश्वर शिव मंदिर पहुंचे. मंदिर में पूजा-अर्चना करने के बाद अजय और युग के वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं. इस दौरान काजोल और उनकी बेटी न्यासा देवगन उनके साथ नहीं थीं.

और पढ़ें

लिया महादेव का आशीर्वाद

अजय देवगन 18 अगस्त को कड़ी सुरक्षा के बीच त्र्यंबकेश्वर मंदिर पहुंचे थे. पूजा करने के बाद वो बेटे युग का हाथ पकड़कर मंदिर परिसर से बाहर निकलते नजर आए. इस दौरान अजय ने वहां मौजूद स्थानीय लोगों और पुजारियों से बातचीत भी की. एक्टर ने मंदिर के ट्रस्ट कार्यालय का दौरा भी किया. अजय देवगन भगवान शिव के बड़े भक्त माने जाते हैं. फिल्म ‘दृश्यम 2’ की सफलता के बाद भी उन्होंने वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर जाकर पूजा-अर्चना की थी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अजय देवगन अपने बेटे के साथ करीब 20 साल बाद भगवान त्र्यंबकेश्वर के दरबार में पहुंचे.

अजय और काजोल के लाडले को देखकर फैन्स रिएक्ट कर रहे हैं. एक ने लिखा कि दोनों का बेटा कितना बड़ा हो गया. कुछ लोगों ने कहा कि ये भी पापा की तरह हीरो बनेगा. एक ने लिखा कि बाप-बेटे का स्वैग ही अलग है. कुछ लोगों ने हार्ट इमोजी बनाकर दोनों पर प्यार लुटाया.

Advertisement

काम की बात करें तो अजय देवगन ‘क्राइम पेट्रोल 2026- क्राइम का करंट सीजन’ के शुरुआती 10 एपिसोड होस्ट करते नजर आएंगे. वहीं, राजेश तैलंग शो के नए होस्ट होंगे और अनूप सोनी की जगह लेंगे. अजय देवगन इन दिनों कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं. अक्टूबर में वो ‘दृश्यम 3’ की शूटिंग शुरू करेंगे. ‘सिंघम अगेन’ के बाद अजय देवगन एक बार फिर निर्देशक रोहित शेट्टी के साथ काम कर रहे हैं. दोनों की अगली फिल्म ‘गोलमाल 5’ है. इसके अलावा अजय की फिल्म ‘रेंजर्स’ में तमन्ना भाटिया भी दिखाई देंगी. अजय देवगन पहली बार आनंद एल राय के साथ फिल्म ‘चौहान’ में काम करने जा रहे हैं. ‘चौहान’ 1 अक्टूबर 2027 को रिलीज होने वाली है.

---- समाप्त ----