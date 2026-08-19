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तेजस्वी के राजभवन मार्च में दिखा 'Ak 47', मार्च रोकने के लिए बैरिकेड-बांस के इंतजाम

छात्रों की समस्याओं, बेरोजगारी और सिवान में AK-47 से हुई फायरिंग के विरोध में RJD नेता तेजस्वी यादव ने लोकभवन मार्च का आह्वान किया है. मौके पर राजद कार्यकर्ता AK-47 का कटआउट लेकर पहुंचे हैं.

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राजद का राजभवन मार्च
राजद का राजभवन मार्च

पटना में राजद आज लोक भवन मार्च करने वाली है. नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ओर से बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं से जेपी गोलंबर पर जुटने को कहा गया. यहां से RJD का लोकभवन मार्च शुरू हो गया है. RJD छात्रों की समस्याओं, बेरोजगारी और सिवान में AK-47 से हुई फायरिंग के विरोध में मार्च करने वाली है. राजद के कार्यकर्ता AK-47 का कटआउट लेकर मौके पर पहुंचे हैं.

लोकभवन मार्च को देखते हुए पटना जिला प्रशासन अलर्ट पर है. डाक बंगला चौराहे पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है. पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी करने के साथ ही बैरिकेडिंग भी की है.

छात्रों की समस्याओं, बेरोजगारी और सिवान में AK-47 से हुई फायरिंग को लेकर आज राजद सरकार को घेरे है. राजद की मांग है कि सिवान के तत्कालीन एसपी पूरन कुमार झा को निलंबित किया जाए और फायरिंग को लेकर न्यायिक जांच हो. हालांकि पूरन कुमार झा का तबादला किया गया है लेकिन राजद उनके निलंबन पर अड़ी है. 

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पटना में छात्र पहले ही छात्र आंदोलन पर बैठे हैं. BPSC TRE-4 को लेकर विज्ञापन जारी हो गया है लेकिन प्रीलिम्स और मेंस में निगेटिव मार्किंग के मुद्दे पर छात्र अड़े हुए हैं. वे इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इस फैसले को वापस लेने की मांग कर रहे हैं. 

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Photo: Nadeem Alam

वहीं दूसरी ओर, JDU ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है. JDU का कहना है कि स्वतंत्रता दिवस पर तेजस्वी कहां थे यह किसी को नहीं पता, और अब उन्होंने तिरंगे के साथ लोकभवन मार्च का ऐलान किया है. JDU ने कहा कि तेजस्वी को याद रखना चाहिए कि तिरंगे के अपमान पर कौन सी धारा लागू होती है. पार्टी ने कहा कि तेजस्वी यादव इस मार्च के नेतृत्वकर्ता है ऐसे में उन्हें पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी.

लोकभवन मार्च को देखते हुए पटना ट्रैफिक पुलिस ने दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं. पटना जंक्शन और पटना स्टेशन से डाकबंगला चौराहे की ओर जाने वाले वाहनों पर रोक रहेगी.

यह भी पढ़ें: छात्र आंदोलन के बीच तेजस्वी का लोक भवन मार्च, RJD कार्यकर्ता जुटे

साथ ही, इनकम टैक्स से मंदिरी नाला की ओर जाने वाले रास्ते पर भी डायवर्जन रहने वाला है. गांधी मैदान के आसपास ऑटो और ई-रिक्शा भी नहीं चलेगी. इनकी आवाजाही पर रोक रहने वाली है. पुलिस ने अन्य रास्तों पर रूट डायवर्ट किए हैं. साथ ही, पटना ट्रैफिक पुलिस ने सभी से वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करने और दिशा निर्देश का पालन करने की अपील की है. 

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