Hyundai Bayon: दिवाली के पहले हुंडई का धमाका, लॉन्च की CRETA से सस्ती एसयूवी, कीमत है इतनी

Hyundai Bayon Launched Price: हुंडई ने इस दिवाली को ख़ास बनाने के लिए एक नया दांव चला है. कंपनी ने आज यानी 26 अक्टूबर को भारतीय बाजार में अपनी नई मिड-साइज एसयूवी Hyundai Bayon को आधिकारिक तौर पर बिक्री के लिए लॉन्च किया है. आकर्षक लुक और दमदार इंजन से लैस इस एसयूवी की शुरुआती कीमत 9.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तय की गई है. ये हुंडई की तरफ से भारतीय बाजार में पेश की जाने वाली दूसरी मिड-साइज एसयूवी है. जो साइज में क्रेटा से छोटी और वेन्यू से बड़ी है.

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Hyundai Bayon को कंपनी ने ऐसी SUV के तौर पर तैयार किया है, जो शहर की भीड़भाड़ वाली सड़कों से लेकर हाईवे पर लंबी दूरी के सफर तक आरामदायक और बेहतर ड्राइविंग एक्सपीरिएसं दे सके. इसमें मिलने वाली डैश बूस्ट मोड, स्पोर्टी ड्राइ टेक और अलग-अलग ड्राइव मोड जैसी टेक्नोलॉजी ड्राइविंग को अधिक स्मूथ और बेहतर बनाने में मदद करेगी. ये एसयूवी उनके लिए बेहतर होगी, जिनके लिए क्रेटा बजट से बाहर है और वेन्यू साइज में छोटी लगती है.

Hyundai Bayon को 11,000 रुपये के बुकिंग अमाउंट के साथ बुक किया जा सकता है. Photo: ITG

कैसा है Bayon का डिजाइन

नए डिजाइन, प्रीमियम केबिन और दमदार फीचर्स के साथ आने वाली इस SUV का डिजाइन काफी यूनिक और स्मार्ट नज़र आ रहा है. इसमें कंपनी की लेटेस्ट 'Art of Steel' डिजाइन थीम देखने को मिलती है. इसका लुक काफी हद तक बड़ी Hyundai Tucson जैसा नजर आता है. SUV के फ्रंट में स्प्लिट हेडलैंप सेटअप दिया गया है. बोनट के अगले हिस्से पर पतली ब्लैक स्ट्रिप में LED DRLs लगाए गए हैं, जिनका डिजाइन हुंडई के 'H' लैटर से इंस्पायर्ड है. जो आपको इससे पहले भी कंपनी की कई अलग-अलग एसयूवी में देखने को मिली है.

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Bayon का साइज

डायमेंशन मिमी लंबाई 4,245 चौड़ाई 1,810 उंचाई 1,605 व्हीलबेस 2,600 ग्राउंड क्लीयरेंस 205

Hyundai Bayon का डायमेंशन देखें तो इसकी लंबाई 4,245 मिमी, चौड़ाई 1,810 मिमी, ऊंचाई 1,605 मिमी और व्हीलबेस 2,600 मिमी है. इसका ग्राउंड क्लीयरेंस 205 मिमी है. Creta से तुलना करें तो क्रेटा की लंबाई 4,330 मिमी, चौड़ाई 1,790 मिमी, ऊंचाई 1,635 मिमी और व्हीलबेस 2,610 मिमी है. वहीं, हुंडई Venue की लंबाई 3,995 मिमी, चौड़ाई 1,800 मिमी, ऊंचाई 1,665 मिमी और व्हीलबेस 2,520 मिमी है.

इन दोनों के मुकाबले Bayon लंबाई में वेन्यू से 250 मिमी बड़ी, लेकिन क्रेटा से 85 मिमी छोटी है. चौड़ाई के मामले में Bayon वेन्यू से 10 मिमी और क्रेटा से 20 मिमी ज्यादा चौड़ी है. हालांकि, इसकी ऊंचाई वेन्यू से 60 मिमी और क्रेटा से 30 मिमी कम है. Bayon का 2,600 मिमी का व्हीलबेस क्रेटा से सिर्फ 10 मिमी छोटा है, जबकि वेन्यू से 80 मिमी ज्यादा है. वहीं, इसका 205 मिमी का ग्राउंड क्लीयरेंस खराब सड़कों पर इसे उपयोगी बना सकता है. कुल मिलाकर, Bayon का आकार वेन्यू और क्रेटा के बीच का है, लेकिन इसका व्हीलबेस क्रेटा के काफी करीब है.

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एक चीज जो हुंडई ने अलग किया है वो है, इस एसयूवी में कनेक्टिंग और पूरी चौड़ाई वाली LED लाइट बार नहीं दी है. बंपर पर मेन हेडलैंप यूनिट के साथ ब्लैक और सिल्वर रंग की मोटी क्लैडिंग दी गई है, जो इसके फ्रंट लुक को स्ट्रांग प्रेजेंस देती है.

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इंजन और परफॉर्मेंस

Hyundai Bayon में कंपनी का चार-सिलेंडर वाला 1.5 लीटर MPi पेट्रोल इंजन दिया है. यह इंजन पहले भी Hyundai की कई गाड़ियों में इस्तेमाल किया जा चुका है. कंपनी के मुताबिक, साल 2020 से अब तक इस इंजन से लैस 6 लाख से ज्यादा गाड़ियां बेची जा चुकी हैं. यह आंकड़ा इस इंजन पर ग्राहकों के भरोसे और इसकी लोकप्रियता को दिखाता है. यही इंजन आपको मौजूदा Hyundai Creta में भी मिलता है.

Hyundai Bayon साइज में मौजूदा क्रेटा से छोटी और वेन्यू से बड़ी है. Photo: ITG

पावर की बात करें तो यह इंजन 115 बीएचपी की पावर और 144 न्यूटन मीटर (Nm) का टॉर्क जनरेट करता है. कंपनी का कहना है कि, इसे इस तरह तैयार किया है कि शहर में बार-बार गाड़ी रोकने और चलाने के दौरान भी ड्राइविंग स्मूद रहे. वहीं, हाईवे पर रफ्तार बढ़ाने और लंबी दूरी तय करने के दौरान भी बेहतर परफॉर्मेंस मिल सके. Bayon में ग्राहकों को दो ट्रांसमिशन विकल्प मिलेंगे. इनमें 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन (6MT) और इंटेलिजेंट वेरिएबल ट्रांसमिशन (iVT) शामिल हैं.

कंपनी के मुताबिक, iVT ट्रांसमिशन अलग-अलग ड्राइविंग कंडिशन के हिसाब से काम करता है. इसका उद्देश्य गाड़ी की रफ्तार बढ़ाते समय झटकों को कम करना और एक्सीलरेशन को अधिक स्मूथ बनाना है.

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ड्राइविंग होगी स्मूथ

इसमें डैश बूस्ट मोड भी दिया गया है. यह फीचर जरूरत पड़ने पर गाड़ी को तेजी से रफ्तार पकड़ने में मदद करता है. खासकर हाईवे पर किसी दूसरी गाड़ी को ओवरटेक करते समय इससे बेहतर एक्सीलरेशन और ज्यादा तेज रिस्पॉन्स मिलने की उम्मीद है. इसके अलावा SUV में स्पोर्टी ड्राइव टेक भी मिलेगा. कंपनी के मुताबिक, यह टेक्नोलॉजी एक्सीलरेशन को बेहतर बनाता है. इसमें पैडल शिफ्टर्स भी दिए गए हैं. इनकी मदद से ड्राइवर स्टीयरिंग व्हील पर हाथ रखते हुए ट्रांसमिशन को कंट्रोल कर सकेंगे.



Hyundai Bayon में तीन ड्राइव मोड दिए जाएंगे, जिनकी मदद से ड्राइवर अपनी जरूरत के अनुसार गाड़ी के परफॉर्मेंस को चुन सकते हैं. इनमें इको, नॉर्मल और स्पोर्ट मोड शामिल हैं. इन मोड को स्टीयरिंग पर दिए गए Drive Mode बटन की मदद से कंट्रोल किया जा सकता है. कंपनी का कहना है कि, ये एसयूवी 18.6 किमी प्रतिलीटर तक का माइलेज दे सकती है. कंपनी जनवरी 2027 में इस एसयूवी को CNG वेरिएंट में भी पेश करेगी.

Hyundai Bayon के केबिन में ड्यूअल स्क्रीन सेटअप दिया गया है. Photo: ITG

कैसा है केबिन

कंपनी के लेटेस्ट 'Art of Steel' डिजाइन थीम पर बेस्ड Bayon के केबिन को प्रीमियम बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है. केबिन में 12.3-इंच की डुअल स्क्रीन मिलेगी. इनमें एक स्क्रीन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का काम करेगी, जबकि दूसरी का इस्तेमाल इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए होगा. इन स्क्रीन के नीचे एयर कंडीशनिंग और क्लाइमेट कंट्रोल से जुड़े बटन और डिस्प्ले दिए गए हैं. अच्छी बात यह है कि इसमें कई फिजिकल बटन और नॉब भी दिए हैं.

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Bayon का सबसे खास फीचर Generative AI बेस्ड वॉयस असिस्टेंट है. भारतीय बाजार में Hyundai की किसी गाड़ी में पहली बार यह तकनीक दी जा रही है. इस सिस्टम की मदद से ड्राइवर गाड़ी से रेगुलर बातचीत की तरह बात कर सकेगा. यानी हर बार पहले से तय कमांड बोलने की जरूरत नहीं होगी. इसके अलावा SUV में Bluelink कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी मिलेगी, जिसमें 70 से ज्यादा फीचर्स दिए जा रहे हैं.

जबरदस्त सेफ्टी फीचर्स

Bayon के हायर वेरिएंट में लेवल-2 एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) प्रो पैकेज दिया गया है. जिसमें 12 रडार सेंसर्स से लैस 23 से ज्यादा सेफ्टी फीचर्स को शामिल किया गया है. इसके अलावा इसमें बतौर स्टैंडर्ड 35 से ज्यादा स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स, 80 से ज्यादा एडवासं सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं. इस एसयूवी में बतौर स्टैंडर्ड 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन (EBD) के साथ एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS), स्पीड अलर्ट, सीट-बेल्ट रिमाइंडर, रियर व्यू कैमरा जैसे फीचर्स दिए गए हैं.

कंपनी का कहना है कि, इस एसयूवी को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये क्रैश-टेस्ट में 5-स्टार रेटिंग लेकर आएगी. फिलहाल एसयूवी की टेस्टिंग भारत न्यू कार असेस्मेंट प्रोग्राम (Bharat NCAP) द्वारा किया जा रहा है, जिसके रिजल्ट इस साल के अंत तक आने की उम्मीद है.

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50 से ज्यादा देशों में पहुंचेगी Bayon

Hyundai Bayon के लॉन्च के दौरान हुंडई इंडिया के प्रबंध निदेशक और CEO तरूण गर्ग ने कहा कि, Bayon को चेन्नई बेस्ड कंपनी के प्लांट में मैन्युफैक्चर किया जाएगा. ये एसयूवी केवल भारतीय बाजार के लिए ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी भेजी जाएगी. चेन्नई में बनने वाली ये एसयूवी मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, एशियन मार्केट सहित 50 से ज्यादा देशों में इस एसयूवी को एक्सपोर्ट किया जाएगा.

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