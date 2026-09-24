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Honda QC3 vs TVS iQube: 50 पैसे से भी कम खर्च, कौन-सा स्कूटर खरीदना चाहिए

Honda QC3 vs TVS iQube: होंडा ने भारतीय बाजार में अपना तीसरा इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च कर दिया है. वैसे ये कंपनी का पहला स्कूटर है, जो मास मार्केट को ठीक ढंग से टार्गेट करता है. इसमें आपको 145 किलोमीटर की क्लेम्ड रेंज मिलती है. इसका सीधा मुकाबला टीवीएस आईक्यूब और बजाज चेतक जैसे स्कूटर्स से होगा. आइए जानते हैं इनकी डिटेल्स.

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Honda QC3 का सीधा मुकाबला TVS iQube से होगा. (Photo: AI Generated)
Honda QC3 का सीधा मुकाबला TVS iQube से होगा. (Photo: AI Generated)

होंडा ने अपना नया इलेक्ट्रिक स्कूटर होंडा क्यूसी3 (Honda QC3) लॉन्च कर दिया है. ये कंपनी का तीसरा इलेक्ट्रिक स्कूटर है. इससे पहले कंपनी ने क्यूसी1 और एक्टिवा ई को लॉन्च किया था. होंडा को इलेक्ट्रिक स्कूटर के मामले में अब तक वो सफलता नहीं मिलती है, जैसी पेट्रोल स्कूटर के मामले में मिली है. 

ब्रांड का फैमिली इलेक्ट्रिक स्कूटर 3kWh की बैटरी के साथ आता है. होंडा की मानें, तो इस स्कूटर को जीरो से 80 परसेंट तक चार्ज होने में सिर्फ 2 घंटे और 40 मिनट का वक्त लगता है. होंडा क्यूसी3 का सीधा मुकाबला भारतीय बाजार में टीवीएस आईक्यूब और बजाज चेतक जैसे प्लेयर्स से होगा. आइए जानते हैं टीवीएस आईक्यूब के मुकाबले ये स्कूटर कितनी देर टिक पाएगा. 

कीमत 

होंडा क्यूसी3 की कीमत 1.35 लाख रुपये एक्स शोरूम है. हालांकि, ये स्कूटर फिलहाल 5 शहर- दिल्ली, आगरा, कटक, सूरत और कोल्लम में मिलेगा. वहीं टीवीएस आईक्यूब 3.1 की कीमत 1.30 लाख रुपये एक्स शोरूम है. ये स्कूटर आपको ज्यादातर शहरों में आसानी से मिल जाएगा. इसके साथ डिलीवरी और उपलब्धता की चुनौती नहीं है. 

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बैटरी, रेंज और चार्जिंग 

होंडा क्यूसी3 में 3.0kWh की बैटरी मिलती है, जिसकी क्लेम्ड रेंज 145 किलोमीटर है. वहीं TVS iQube में कई बैटरी पैक का विकल्प मिलता है. इसके 3.1kWh बैटरी वाले वेरिएंट की क्लेम्ड रेंज 123 किलोमीटर है. यानी ऑन पेपर होंडा का स्कूटर ज्यादा रेंज ऑफर करेगा. 

जहां होंडा क्यूसी3 को 0 से 80 परसेंट तक चार्जर करने में 2 घंटे 40 मिनट लगते हैं. वहीं टीवीएस आईक्यूब में चार्जिंग टाइम 4 घंटे से ज्यादा है. दोनों में ही 32 लीटर का अंडर सीट स्टोरेज मिलता है. यानी चार्जिंग के मामले में भी होंडा का स्कूटर ज्यादा प्रभावी दिख रहा है. 

यह भी पढ़ें: ऑटो सेक्टर में हुआ बड़ा खेल... HERO-HONDA से आगे निकली ये कंपनी

कौन-सा खरीदना रहेगा सही?

आईक्यूब के मुकाबले होंडा क्यूसी3 ऑन-पेपर ज्यादा मजबूत दिख रहा है. ये स्कूटर कम समय में चार्ज होता है और इसकी रेंज भी ज्यादा है. हालांकि, होंडा के इस स्कूटर के साथ सबसे बड़ी चुनौती उपलब्धता को लेकर है. फिलहाल ये सिर्फ 5 शहरों में मिलेगा. कंपनी ने अभी तक इसकी डिलीवरी डेट को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है. 

वहीं आईक्यूब ज्यादा स्टैबलिश विकल्प है. हर महीने आईक्यूब सबसे ज्यादा बिकने वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर है. अगर कोई एक फैमिली स्कूटर चाहता है, जो भरोसेमंद हो, तो फिलहाल उसके लिए टीवीएस आईक्यूब ज्यादा बेहतर विकल्प है.

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