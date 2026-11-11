एक फेसलिफ्ट ने बदली किस्मत... 513.2% बढ़ गई Honda कार की सेल्स

होंडा कार्स इंडिया ने पिछले महीने अपनी दमदार एसयूवी का फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च किया. हम बात कर रहे हैं होंडा एलिवेट फेसलिफ्ट (Honda Elevate Facelift) की, जिसे पहले महीने अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. नई एलिवेट की वजह से कंपनी की मंथ-ऑन-मंथ और ईयर-ऑन-ईयर सेल्स दोनों बेहतर हुई हैं.

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अक्टूबर महीने में कंपनी ने 7,609 कारें डिस्पैच की हैं. पिछले साल के अक्टूबर के मुकाबले ये 19 परसेंट ज्यादा है, जब कंपनी ने 6,394 यूनिट्स को डिस्पैच किया था. इसमें सबसे ज्यादा हिस्सेदारी होंडा एलिवेट की है, जिसकी 3,673 यूनिट्स कंपनी ने डिस्पैच की हैं.

इसके साथ ही ये ब्रांड की सबसे ज्यादा डिस्पैच वाली कार बन गई है. नई एलिवेट ने होंडा अमेज को भी पीछे छोड़ दिया है, जिसकी 3,337 यूनिट्स अक्टूबर में डिस्पैच हुई हैं. मंथ-ऑन-मंथ होंडा की सेल्स में 70.4 परसेंट का इजाफा हुआ है. वहीं ईयर-ऑन-ईयर कंपनी की सेल्स में 19 परसेंट का इजाफा हुआ है.

होंडा एलिवेट फेसलिफ्ट की ग्रोथ

एलिवेट फेसलिफ्ट की बात करें, तो सितंबर 2026 में कंपनी ने 599 यूनिट्स डिस्पैच की थी. अक्टूबर में ब्रांड ने 3,673 यूनिट्स डिस्पैच की है. यानी मंथ ऑन मंथ 513.2 परसेंट का इजाफा हुआ है. वहीं पिछले साल अक्टूबर में कार की 2,186 यूनिट्स (प्री-फेसलिफ्ट) डिस्पैच हुई थी.

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दूसरे नंबर पर होंडा अमेज है, जिसकी 3,337 यूनिट्स अक्टूबर में डिस्पैच हुई हैं. पिछले साल के मुकाबले कार की सेल्स में 8.1 परसेंट की गिरावट है. कंपनी ने अक्टूबर 2025 में इसकी 3,630 यूनिट्स डिस्पैच की थी. वहीं सितंबर महीने की बात करें, तो ये आंकड़ा 3,286 यूनिट्स पर था.

इसके अलावा होंडा सिटी की 596 यूनिट्स अक्टूबर में डिस्पैच हुई हैं. पिछले साल ये आंकड़ा 578 यूनिट्स पर था. जबकि सितंबर में कार की 574 यूनिट्स डिस्पैच हुई थी. यानी होंडा सिटी की सेल्स में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला है. वहीं जेडआर-वी की तीन यूनिट्स अक्टूबर में डिस्पैच हुई हैं.

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क्या है एलिवेट में खास?

होंडा एलिवेट फेसलिफ्ट में कुछ एक्सटीरियर बदलाव किए गए हैं. साथ ही कंपनी ने इसमें पहले से ज्यादा फीचर्स दिए हैं. ये कार 11.80 लाख रुपये शुरुआती एक्स शोरूम कीमत पर आती है. इसमें 1.5 लीटर का आई-वीटेक इंजन मिलता है, जो 121 पीएस की पावर और 145 एनएम का टॉर्क प्रोड्यूस करता है.

इसे आप 6 स्पीड मैन्युअल या सीवीटी ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ खरीद सकते हैं. कार में रिडिजाइन मेश फ्रंट ग्रिल, बोनट माउंटेड होंडा लोगो, कनेक्टेड टेल लाइट्स, 360 डिग्री कैमरा और वेंटिलेटेड सीट्स जैसे फीचर्स मिलते हैं.

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