scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

भूल जाएंगे ACTIVA... Honda ADV 125 की एंट्री, फीचर्स की है भरमार

होंडा ने अपना दमदार स्कूटर ईआईसीएमए मोटर शो में पेश किया है. हम बात कर रहे हैं कंपनी के सबसे छोटे एडवेंचर स्कूटर की, जो दमदार फीचर्स के साथ आता है. कंपनी ने इसमें एसयूवी जैसी स्टाइलिंग और एक फ्यूल एफिशिएंट इंजन का कॉम्बो दिया है. स्कूटर 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर क्रूज कर सकता है. आइए जानते हैं इसकी खास बातें.

Advertisement
X
Honda ADV 125 में कंपनी ने 125सीसी का इंजन दिया है. (Photo: YouTube/ Honda Motorcycle Europe)
Honda ADV 125 में कंपनी ने 125सीसी का इंजन दिया है. (Photo: YouTube/ Honda Motorcycle Europe)

ईआईसीएमए (EICMA) 2026 में गाड़ियों की एंट्री शुरू हो गई है. दुनियाभर में पॉपुलर इस मोटर शो में होंडा ने अपने सबसे नए एडवेंचर स्कूटर को पेश किया है. हम बात कर रहे हैं होंडा एडीवी125 (Honda ADV 125) की, जो एडीवी 160 के मुकाबले अफोर्डेबल विकल्प होगा. इसका टार्गेट शहरी यूजर्स हैं. 

ध्यान रखें कंपनी ने इस स्कूटर को लॉन्च नहीं किया है. बल्कि मोटर शो में पेश किया है. ये स्कूटर दमदार फीचर्स और फ्यूल एफिशिएंट इंजन के साथ आता है. इसमें 125 सीसी का इंजन मिलता है. आइए जानते हैं इस स्कूटर में क्या कुछ खास मिलेगा. 

दमदार इंजन मिलेगा

होंडा एडीवी 125 में कंपनी ने 125 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन दिया है, जो 12.5 पीएस की पावर और 11.7 एनएम का टॉर्क प्रोड्यूस करता है. ये स्कूटर फास्ट एक्सीलेरेशन के साथ आता है. आसानी से ये स्कूटर 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर क्रूज कर सकता है. वहीं इसकी टॉप स्पीड 97 किलोमीटर प्रति घंटे की है. 

सम्बंधित ख़बरें

Honda Elevate
CRETA-SIERRA से भिड़ेगी SUV, 1 लीटर में चलेगी इतने KM
Honda 0 Alpha EV
गाड़ी से नज़र नहीं हटेगी! भारत में इस दिन लॉन्च होगी होंडा की पहली EV
Honda QC3 vs TVS iQube
Honda QC3 vs TVS iQube: 50 पैसे से भी कम खर्च, कौन-सा स्कूटर खरीदें
Hero MotoCorp Impulse
Honda से अलगाव के बाद हुई थी लॉन्च, फिर आ रही धांसू HERO बाइक
Hero MotoCorp and Honda Two Wheeler Sales
Honda ने बदला गियर... Hero हुई पीछे! बिके 14 लाख से ज्यादा टू-व्हीलर

यह भी पढ़ें: दिवाली से पहले Honda CB350C ब्लैक लॉन्च, RE क्लासिक को देगी टक्कर

बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ ही ये स्कूटर फ्यूल एफिशिएंट भी रहेगा. कंपनी दावा कर रही है कि ये स्कूटर 47.6 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज ऑफर करेगा. इसमें 8.1 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है. यानी फुल टैंक में ये स्कूटर 385 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकता है. 

Advertisement

एसयूवी जैसी है स्टाइलिंग 

एडीवी 125 में कंपनी ने शार्प और मस्कुलर बॉडीवर्क दिया है. इसका डिजाइन कंपनी की एडीवी फैमिली से काफी मिलता है. स्कूटर में बड़ी विंडस्क्रीन, एग्रेसिव डुअल हेडलैम्प्स दिए हैं, जो इंटीग्रेटेड डीआरएल्स के साथ आते हैं. इसके अलावा स्टेप-अप सीट्स और ऊपर उठा हुआ एग्जॉस्ट दिया गया है. 

यह भी पढ़ें: Honda 0 Alpha EV: गाड़ी से नज़र नहीं हटेगी! भारत में इस दिन लॉन्च होगी होंडा की पहली इलेक्ट्रिक कार

होंडा एडीवी 125 चार कलर ऑप्शन- पर्ल फाल्कन ग्रे, पर्ल कूल वॉइट, मैट साइनोस ग्रे मेटैलिक और मैट पर्ल डियास्प्रो रेड में आएगा. इस स्कूटर में स्टील ट्यूबलर अंडरबोन फ्रेम इस्तेमाल किया गया है. इसमें सिंगल चैनल एबीएस स्टैंडर्ड मिलेगा. फ्रंट में 14 इंच के व्हील्स और रियर में 13 इंच के व्हील्स मिलेंगे. 

क्या होंगे फीचर्स? 

होंडा एडीवी 125 में 5 इंच का टीएफटी डिस्प्ले मिलेगा, जिस पर आपको स्कूटर से जुड़ी तमाम डिटेल्स मिलेंगी. इसमें होंडा का रोडसिंक कनेक्टिविटी फीचर भी मिलेगा. इसे आप अपने स्मार्टफोन से पेयर कर सकते हैं. राइडर्स फोन पर आने वाले मैसेज, नेविगेशन और म्यूजिक कंट्रोल को एक्सेस कर पाएंगे. 

अन्य फीचर्स की बात करें, तो इस स्कूटर के साथ होंडा स्मार्ट की (Smart Key) मिलेगी, जो कीलेस इग्निशन की सुविधा ऑफर करेगी. यूजर्स सीट और फ्यूल कैप को भी बिना चाबी का इस्तेमाल किए खोल सकते हैं. इसमें एंटी थेफ्ट और आंसर बैक फीचर भी मिलता है. स्कूटर में एसयूबी टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट भी दिया गया है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

संबंधित ख़बरें

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    कंबल ओढ़कर ज्वैलरी शॉप में चोरी करता है महिलाओं का ये गैंग, VIDEO उड़ा देगा होश |
    दीपोत्सव 2026: सरयू तट पर दिखेगी विश्व संस्कृति की झलक |
    पहली बार सरकार ने दिए संकेत... बढ़ी उम्मीद! क्या बजट से पहले मिल जाएगा ये तोहफा |
    रात तक कमजोर होगा मुरासु, बापटला में 222 मिमी बारिश... आंध्र के तटीय इलाकों में तबाही |
    धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ FIR दर्ज कराने थाने पहुंचे पप्पू यादव, भगवान कृष्ण पर टिप्पणी को लेकर जताई आपत्ति |
    याद है पिछली दिवाली पर हरे बैग देने वाली कंपनी.... इस बार उसने क्या गिफ्ट दिया? |
    Where is Aslam Khan: 'रामायण' में मुस्लिम एक्टर ने निभाए 11 रोल, फिर भी काम को तरसा, एक्टिंग छोड़ की नौकरी |
    हार्दिक पंड्या की टीम इंडिया में वापसी का मुश्क‍िल, पहले घरेलू क्रिकेट में दिखाना होगा दम, शुभमन गिल ने दिया बड़ा बयान |
    वायुसेना के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर केंद्र की कार्रवाई से भड़की कांग्रेस, बोली- ये IAF का अपमान |
    न्यूजीलैंड में सीरीज जीतकर भी गौतम गंभीर ने खिलाड़ियों को दी सख्त चेतावनी
    Advertisement