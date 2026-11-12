पुरानी कारों की बढ़ी मांग... त्योहारी सीजन में जमकर लोगों ने की खरीदारी

त्योहारी सीजन के दौरान कार खरीदना भारतीय समाज में बहुत आम है. लेकिन अब लोग नई के साथ-साथ बड़ी संख्या में यूज्ड कार भी खरीद रहे हैं. महंगी होती नई कारों की वजह से बहुत से लोग प्री-ओन्ड कारों का रुख कर रहे हैं. हाल में आए आंकड़े तो इस ओर ही इशारा कर रहे हैं. हालांकि, नई कारों के मुकाबले यूज्ड कार खरीदने वालों की संख्या कम है.

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कार्स 24 ने इस संबंध में कुछ डेटा जारी किए हैं. इसके मुताबिक, छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में भी पुरानी कारों की मांग बढ़ रही है. वहीं हैचबैक सबसे ज्यादा बिकने वाली बॉडी स्टाइल है. आइए जानते हैं कार्स 24 का लेटेस्ट डेटा क्या बता रहा है.

44 परसेंट कारों की सेल्स

कार्स 24 ने नवरात्रि से दिवाली तक का डेटा जारी किया है. रिपोर्ट के मुताबिक, इस साल फेस्टिव सीजन में प्लेटफॉर्म ने कुल 19,039 कारें बेची हैं. पिछले साल के मुकाबले ये डेटा 44 परसेंट ज्यादा है. कार्स 24 का दावा है कि इस दौरान 300 करोड़ रुपये से ज्यादा का लोन भी पास हुआ है.

रिपोर्ट की मानें, तो इस त्योहारी सीजन कार्स 24 ने हर दिन 630 प्री-ओन्ड कारें बेची हैं. ये सामान्य दिनों के मुकाबले 15 परसेंट ज्यादा है. दिल्ली-एनसीआर और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में तो पहले की तरह मांग बनी हुई है. लेकिन छोटे शहरों की भूमिका बढ़ रही है.

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कुल खरीदारों में से 40 परसेंट ग्रामीण इलाकों से हैं. यानी पुरानी कारों की खरीदारी अब में ग्रामीण इलाकों के लोग भी दिलचस्पी ले रहे हैं. कार्स 24 की रिपोर्ट के मुताबिक, फेस्टिव सीजन में कार खरीदने वाले 72 परसेंट कंज्यूमर पहली बार कार खरीद रहे थे.

कार्स 24 की त्योहारी सीजन में बेची कुल कारों में 65 परसेंट पेट्रोल गाड़ियां हैं. वहीं मारुति सुजुकी, हुंडई और टाटा की कारों की सबसे ज्यादा मांग है. हैचबैक कारों का मार्केट शेयर 50 परसेंट है, जबकि एसयूवी की मांग तेजी से बढ़ रही है.

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क्यों खरीद रहे हैं लोग यूज्ड कार?

कार्स 24 के ये आंकड़े बताते हैं कि भारत में पुरानी कारों का बाजार तेजी से बढ़ रहा है. खासकर ग्रामीण इलाकों में और पहली बार कार खरीदने वालों के बीच ऐसी कारें अब पॉपुलर हो रही है. इसकी एक बड़ी वजह छोटी कारों का महंगा होना भी है. एक नई कार खरीदने के लिए आपको कम से कम 5 लाख रुपये खर्च करने होंगे, जबकि इसी बजट में यूज्ड कार मार्केट में बेहतर विकल्प लोगों को मिल जा रहे हैं.

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हालांकि, यूज्ड कारों की भी अपनी चुनौती होती है. अगर आप यूज्ड कार खरीदने वाले हैं या खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो बेहतर होगा कि आप उसकी जांच पड़ताल अच्छे से कर लें. बेहतर होगा आप किसी एक्सपीरियंड मैकेनिक को साथ ले जाएं और कार की अच्छे से जांच करें.

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