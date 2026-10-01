Bajaj का धमाका, लॉन्च की नई Pulsar NS400Z, इतने रुपये है कीमत

बजाज ऑटो ने अपनी नई बाइक को लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने बजाज पल्सर एनएस 400 जेड (Bajaj Pulsar NS400Z) को लॉन्च किया है. नई बाइक में कंपनी ने टीएफटी इंस्ट्रूमेंट कंसोल और एडिशनल कनेक्टेडे फीचर्स को जोड़ा है. हाल में लॉन्च हुई पल्सर एन160 एसएस में भी बजाज ने इन अपडेट्स को जोड़ा था.

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अपडेटेड पल्सर में म्यूजिक कंट्रोल, डॉक्यूमेंट स्टोरेज और लैप टाइमर जैसे कई फीचर्स मिलेंगे, जो डिस्प्ले पर एक्सेस किया जा सकेंगे. इसके अलावा बजाज ने नई पल्सर में कोई डिजाइन बदलाव नहीं किया है. इसमें पहले वाले ही मैकेनिकल फीचर्स मिलेंगे. आइए जानते हैं इसकी डिटेल्स.

कितनी है कीमत?

बजाज पल्सर एनएस 400 जेड (Bajaj Pulsar NS400Z) को कंपनी ने 1.90 लाख रुपये एक्स शोरूम कीमत पर लॉन्च किया है. अपडेटेड पल्सर में कंपनी ने 5-इंच का टीएफटी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया है, जो कई कनेक्टेड फीचर्स के साथ आता है. इसमें गूगल मैप्स मिररिंग फीचर मिलता है, जो राइडर को नेविगेशन में मदद करेगा.

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टीएफटी डिस्प्ले पर चार राइड मोड्स और ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम का भी कंट्रोल मिलता है. इसके अलावा कंपनी ने नई बाइक में यूएसबी टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट और पैनिक ब्रेक अलर्ट जैसे फीचर्स दिए हैं. बाइक में बाय-डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर मिलता है, जो क्लचलेस गियर शिफ्ट में मदद करता है.

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इंजन में कोई बदलाव नहीं

इसमें डुअल चैनल एबीएस मिलेगा. नई टीएफटी स्क्रीन जुड़ने से बाइक की कीमत में चार हजार रुपये का इजाफा हुआ है. मैकेनिकली ये बाइक पहले जैसी ही है. इसमें 349 सीसी का फोर वॉल्व डीओएचसी (DOHC) लिक्विड कूल्ड इंजन मिलता है. ये इंजन 40 पीएस की पावर और 33 एनएम का टॉर्क प्रोड्यूस करता है.

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इसमें 6 स्पीड गियरबॉक्स मिलता है. सस्पेंशन की बात करें, तो बाइक में 43 एमएम ट्रैवल वाला अपसाइड-डाउन फ्रंट फॉर्क्स मिलेगा. फ्रंट और रियर दोनों में ही बाइक डिस्क ब्रेक के साथ आएगी. इसमें डुअल चैनल एबीएस (ABS) सिस्टम मिलेगा. गूगल मैप्स मिररिंग फीचर राइडर को नेविगेशन से जुड़ी जानकारी टीएफटी डिस्प्ले पर देगा.

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