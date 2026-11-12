850 किसानों की बदली किस्मत, आलू की खेती से कमाई बढ़ाने का WAVE Group का मॉडल

किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सिर्फ अच्छी फसल उगाना काफी नहीं है, बल्कि उसे सही बाजार और बेहतर कीमत दिलाना भी जरूरी है. खेती को मुनाफे का कारोबार बनाने के लिए किसानों को आधुनिक तकनीक, बेहतर बीज, मशीनों और फसल की पहले से तय कीमत का भरोसा देना होगा. इसी सोच के साथ WAVE Group ने बेल्जियम की कंपनी एग्रिस्टो के साथ मिलकर आलू की खेती और प्रोसेसिंग का एक मॉडल तैयार किया है.



भारत एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस 2026 में WAVE Group के वाइस चेयरमैन मनप्रीत सिंह चड्ढा ने बताया कि कैसे इस पहल से सैकड़ों किसान जुड़कर बेहतर पैदावार और कमाई हासिल कर रहे हैं.

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मनप्रीत सिंह ने बताया कि करीब 10 साल पहले बिजनौर में किसानों के साथ हुई एक बैठक ने उन्हें इस दिशा में काम करने के लिए प्रेरित किया, उस समय चर्चा हो रही थी कि चीनी मिलों का विस्तार कैसे किया जाए, इसी दौरान एक बुजुर्ग किसान ने चिंता जताई कि जमीन का रकबा लगातार छोटा हो रहा है और युवा खेती छोड़कर नौकरी के लिए शहरों की ओर जा रहे हैं, ऐसे में आने वाले समय में खेती कौन करेगा?

चड्ढा के मुताबिक, इसी सवाल ने उन्हें खेती के लिए ऐसा मॉडल तैयार करने के बारे में सोचने को प्रेरित किया, जिसमें किसानों को केवल जमीन उपलब्ध करानी हो और बाकी जिम्मेदारियां कंपनी उठाए, उन्होंने कहा कि केवल फसल खरीदकर बेचने से न तो कंपनी को पर्याप्त फायदा होता है और न ही किसान को उसकी उपज का पूरा मूल्य मिल पाता है, इसलिए खेती के साथ फसल की प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन जरूरी है.

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उन्होंने बताया कि इस मॉडल के तहत किसानों को बेहतर बीज उपलब्ध कराने से लेकर खेती की तकनीक, मशीनों और फसल की खरीद तक में सहयोग दिया जाता है. कंपनी किसानों को बीज खरीदकर देती है और खेती के लिए जरूरी मशीनरी और अन्य सुविधाओं पर भी निवेश करती है. फसल की कीमत पहले से तय करने का उद्देश्य किसानों को बाजार के उतार-चढ़ाव से बचाना और उनकी आमदनी को लेकर भरोसा पैदा करना है.

850 से ज्यादा किसान और 5,700 एकड़ में आलू की खेती

मनप्रीत सिंह चड्ढा ने बताया कि इस मॉडल से अब तक करीब 850 किसान जुड़ चुके हैं और लगभग 5,700 एकड़ जमीन पर आलू की खेती की जा रही है. उन्होंने कहा कि कंपनी ने खेती के लिए आधुनिक मशीनों और तकनीक पर करीब 60 करोड़ रुपये खर्च किए हैं, इसमें बुवाई, फसल की देखभाल और खुदाई से जुड़ी मशीनें शामिल हैं.

उन्होंने बताया कि किसानों को सामान्य बीज के बजाय विशेष किस्म के प्रमाणित बीज उपलब्ध कराए जाते हैं. आलू की फसल से दोबारा बीज तैयार करने के बजाय हर बार नए गुणवत्ता वाले बीज का इस्तेमाल करने पर जोर दिया जाता है, क्योंकि पुराने आलू को बीज के रूप में दोबारा इस्तेमाल करने से पैदावार प्रभावित हो सकती है.

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खेती की जमीन को बेहतर बनाने के लिए डीप सब-सॉयलिंग तकनीक भी अपनाई जा रही है. मनप्रीत सिंह के मुताबिक, सामान्य तौर पर खेतों में दो से तीन फीट तक गहरी जुताई होती थी, जबकि इस तकनीक में छह से सात फीट तक मिट्टी को तैयार किया जाता है, इससे खेत में पानी जमा होने और मिट्टी के सख्त होने की समस्या कम करने में मदद मिलती है.

20 टन से बढ़कर 35 टन प्रति हेक्टेयर तक पहुंची पैदावार

मनप्रीत ने बताया कि इस मॉडल को अपनाने से आलू की पैदावार में भी सुधार हुआ है, जब उन्होंने शुरुआत की थी, तब एक हेक्टेयर में करीब 20 टन आलू का उत्पादन होता था. अब यह बढ़कर औसतन 35 टन प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गया है. कुछ किसान 42 से 45 टन प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन हासिल कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक और बेहतर फसल प्रबंधन से खेती की लागत में कुछ बढ़ोतरी जरूर होती है, लेकिन उत्पादन बढ़ने से किसानों को कुल मिलाकर अधिक मुनाफा मिल रहा है. कंपनी की ओर से फसल की देखभाल, मशीनों और कटाई से जुड़े खर्च उठाने से किसानों पर आर्थिक बोझ भी कम होता है.

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उन्होंने यह भी बताया कि खेती में मजदूरों की कमी एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है, ऐसे में बुवाई और खुदाई के लिए मशीनों का इस्तेमाल किसानों को समय पर काम पूरा करने में मदद करता है.

आलू की प्रोसेसिंग से किसानों को मिलेगा बेहतर बाजार

मनप्रीत सिंह ने कहा कि किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए फसल का वैल्यू एडिशन जरूरी है. इसी उद्देश्य से WAVE Group और बेल्जियम की एग्रिस्टो कंपनी के संयुक्त उद्यम एग्रिस्टो मासा ने आलू की प्रोसेसिंग पर काम शुरू किया है.

उन्होंने बताया कि कंपनी का फूड प्रोसेसिंग प्लांट डिहाइड्रेटेड आलू फ्लेक्स तैयार करता है. इन फ्लेक्स का इस्तेमाल चिप्स, नमकीन और दूसरे खाद्य उत्पाद बनाने में किया जाता है. अब कंपनी फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज बनाने की इकाई भी शुरू करने की तैयारी कर रही है, इससे आलू की प्रोसेसिंग के दायरे का विस्तार होगा और किसानों की उपज के लिए नए बाजार तैयार होंगे.

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