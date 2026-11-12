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250 रुपये में एक किलो... छठ महापर्व से पहले इतना महंगा बिक रहा कद्दू, मंडी का वीडियो वायरल

कल नहाय- खाय यानी कद्दू भात के साथ छठ महापर्व शुरू हो जाएगा. इस दिन कद्दू यानी लौकी की काफी डिमांड होती है. ऐसे में मंडियों में अचानक से कद्दू की कीमत आसमान छूने लग जाती है. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें कद्दू की कीमत 250 रुपये किलो बताई जा रही है.

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छठ महापर्व को लेकर आसमान छू रही कद्दू की कीमत (Photo - X/@ChapraZila)
छठ महापर्व को लेकर आसमान छू रही कद्दू की कीमत (Photo - X/@ChapraZila)

बिहार की एक मंडी का वीडियो छठ शुरू से एक दिन पहले काफी वायरल हो रहा है. इसमें एक मंडी में इन्फ्लुएंसर सब्जी बेचने वालों से कद्दू यानी लौकी की कीमत पूछता नजर आता है. जवाब मिलता है - 250 रुपये किलो. 13 नवंबर से नहाय- खाय यानी कद्दू भात के साथ लोक आस्था का महापर्व छठ शुरू हो जाएगा.  उससे एक दिन पहले मंडियों में कद्दू की कीमत आसामान छूने लगी है. 

छठ की शुरुआत ही कद्दू से होती है. क्योंकि, नहाय- खाय के दिन कद्दू की सब्जी का प्रसाद बनाया जाता है और व्रती इसी का भोग लगाती हैं. बिना कद्दू की सब्जी के छठ की शुरुआत हो ही नहीं सकती है. इस दिन बिहार के हर घर में कद्दू की सब्जी बनती है. यही वजह है कि सब्जी मंडियों में कद्दू की भारी डिमांड होती है. 

क्यों बढ़ जाती है कद्दू की कीमत
आम दिनों की तुलना में कद्दू भात के दिन या उससे एक- दो दिन पहले मार्केट में कद्दू की कीमत में भारी उछाल हो जाता है. क्योंकि, हर किसी को नहाय- खाय के प्रसाद के लिए कद्दू चाहिए होता है. नहाय- खाय के दिन व्रती चावल, चने की दाल और कद्दू की सब्जी का भोग लगाती हैं.

 

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पूजा का जो विधान है, उसके मुताबिक इस दिन  में कद्दू की सब्जी अनिवार्य रूप से बनाई जाती है. बिना कद्दू के नहाय- खाय के दिन की पूजा को कोई औचित्य नहीं होता है. इस वजह से बाजार में कद्दू की कीमत हद से ज्यादा बढ़ जाती है. 

यह भी पढ़ें: दिन में पढ़ाई, रात में सिक्योरिटी गार्ड का काम... ऐसे 10 लाख का लोन चुका रहा ये लड़का

आम दिनों में जो कद्दू या लौकी 20 से 30 रुपये किलो आराम से मिल जाती है. छठ पूजा नजदीक आते ही कद्दू की कीमत 100 रुपये किलो से ज्यादा हो जाती है. इस बार मंडियों में 250 रुपये किलो लौकी बिक रही है. ऐसे कई वीडियो सामने आ रहे हैं, जिनमें कद्दू की भारी डिमांड और इसकी बढ़ती कीमत दिखाई जा रही है. 

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