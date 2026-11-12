'कुछ तो लोग कहेंगे...', तानों को पीछे छोड़ ड्रोन पायलट बनीं ये 4 महिलाएं, अब बदल रहीं खेती की तस्वीर

Kisan Tak Bharat Agriculture Conference 2026: कभी जिन महिलाओं की पहचान घर के कामकाज और खेतों में मजदूरी करने तक सीमित थी, आज वही महिलाएं आधुनिक तकनीक के सहारे खेती की तस्वीर बदल रही हैं. हाथों में ड्रोन का रिमोट लेकर खेतों में खाद और कीटनाशकों का छिड़काव कर रही हैं. शुरुआत में लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, सवाल उठाए और कहा कि ड्रोन उड़ाना महिलाओं के बस की बात नहीं है. लेकिन इन महिलाओं ने हार नहीं मानी. आज ये न सिर्फ खुद ड्रोन उड़ा रही हैं, बल्कि दूसरी महिलाओं को भी इसकी ट्रेनिंग देकर आत्मनिर्भर बना रही हैं.

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ऐसी ही चार ड्रोन दीदियां दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया टुडे ग्रुप द्वारा आयोजित 'भारत एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस 2026' के मंच पर आईं और अपनी कहानियां बयां की. इंडिया टुडे ग्रुप के इस आयोजन के दूसरे दिन यानी 12 नवंबर को 'आधी आबादी की कृषि क्रांति: ड्रोन और लखपति दीदियां' सत्र में अयोध्या की सबीना खातून, करनाल की सीता देवी, आगरा की रेखा देवी और अंबेडकर नगर की कांति देवी ने अपनी सफलता की कहानियां सुनाईं. इन महिलाओं ने बताया कि कैसे सरकारी योजना, तकनीकी प्रशिक्षण, परिवार के सहयोग और अपने आत्मविश्वास के दम पर उन्होंने गांवों में अपनी अलग पहचान बनाई.

लोगों ने पूछा महिलाएं ड्रोन कैसे उड़ाएंगी

अयोध्या की सबीना खातून ने बताया कि जब उन्हें पहली बार नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग के बारे में पता चला, तो उनके मन में डर की जगह कुछ नया सीखने का उत्साह था. हालांकि, शुरुआत में उन्हें भी ड्रोन की तकनीक के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी. वह ड्रोन को शादी-ब्याह और फिल्मों में वीडियो बनाने वाले कैमरा ड्रोन जैसा ही समझती थीं. सबीना ने बताया कि जब ट्रेनिंग के दौरान पहली बार उनके सामने खेती में इस्तेमाल होने वाला बड़ा ड्रोन आया, तो उनके मन में सवाल उठा कि इसे चलाएंगी कैसे.

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लेकिन बिहार के मोतिहारी में ड्रोनर एविएशन के ट्रेनर्स ने पहले कंप्यूटर पर ड्रोन की तकनीक समझाई और फिर फील्ड में उड़ाने की ट्रेनिंग दी. जब पहली बार उनके हाथ में ड्रोन का रिमोट आया, तो उन्हें खुद पर गर्व महसूस हुआ. सबीना ने कहा, 'कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. मैंने इस बात को अपने मन में रखा और आगे बढ़ती रही. मेरे अंदर कुछ करने और सीखने का जज्बा था, जिसने मेरे डर को खत्म कर दिया.' उन्होंने बताया कि ड्रोन चलाने से उन्हें सिर्फ कमाई का जरिया नहीं मिला, बल्कि समाज में एक नई पहचान भी मिली है. आज उनके इलाके में लोग उन्हें सबीना खातून के बजाय सबीना दीदी या ड्रोन दीदी के नाम से जानते हैं. वह अब तक करीब 80 महिला किसानों को ड्रोन चलाने का प्रशिक्षण दे चुकी हैं.

हमारे पास हवा में उड़ने का लाइसेंस है

इस सत्र में आगरा की रेखा देवी की कहानी ने खासा ध्यान खींचा. उन्होंने बताया कि जब वह तीन महीने की ट्रेनिंग लेकर लौटीं और पहली बार अपने गांव में ड्रोन लेकर पहुंचीं, तो लोगों ने उनका मजाक उड़ाया. कई लोगों ने कहा कि यह काम महिलाओं के बस का नहीं है और वह ड्रोन नहीं उड़ा पाएंगी. रेखा ने बताया कि शुरुआत में उन्हें भी थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन उन्होंने तय कर लिया था कि लोगों की बातों से पीछे नहीं हटेंगी. उन्होंने गांव के किसानों को ड्रोन से छिड़काव करके दिखाया. धीरे-धीरे किसानों का भरोसा बढ़ा और उन्हें काम मिलने लगा. रेखा ने एक दिलचस्प अनुभव साझा करते हुए बताया कि एक किसान ने उनसे पूछा कि वह ड्रोन से क्या कर लेंगी, जब किसान खुद अपने हाथों से छिड़काव कर सकते हैं.

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इस पर उन्होंने किसान को एक बार ड्रोन से छिड़काव करके दिखाने का मौका मांगा. उन्होंने कहा कि अगर किसान को काम पसंद नहीं आया तो वह पैसे भी नहीं लेंगी. रेखा ने बताया कि जब किसान ने ड्रोन से छिड़काव का काम देखा, तो उसका नजरिया बदल गया. उन्होंने पुरुषों की सोच पर तंज कसते हुए कहा, 'आपके पास तो धरती पर चलने के लिए टू-व्हीलर और थ्री-व्हीलर का लाइसेंस है, लेकिन मेरे पास हवा में उड़ने का लाइसेंस है. मेरे गांव और जिले में किसी के पास ऐसा लाइसेंस नहीं है. मैं जमीन पर नहीं चलती, हवा में उड़ती हूं. इसीलिए मैं नमो ड्रोन दीदी हूं.' रेखा ने बताया कि ड्रोन से छिड़काव करने पर किसानों का समय और पानी दोनों बचते हैं. अब वह अपने गांव की दूसरी महिलाओं को भी ड्रोन की बुनियादी जानकारी और इसे चलाने का प्रशिक्षण दे रही हैं.

छोटा बेटा छोड़कर हैदराबाद गईं रेखा

रेखा देवी ने बताया कि ड्रोन पायलट बनने का सफर उनके लिए आसान नहीं था. ट्रेनिंग के लिए उन्हें घर से दूर जाना पड़ा. उस समय उनका बेटा सिर्फ तीन साल का था. परिवार के लिए भी उन्हें इतनी दूर भेजने का फैसला आसान नहीं था. हालांकि, उनके पति, माता-पिता और सास-ससुर ने आखिरकार उनका साथ दिया. ट्रेनिंग के दौरान उनके सामने भाषा की भी बड़ी चुनौती आई. रेखा ने बताया कि हैदराबाद में ट्रेनर और दूसरे लोग अंग्रेजी में बात करते थे, जबकि उन्हें अंग्रेजी समझने में परेशानी होती थी. लेकिन उन्होंने इशारों और समझने की कोशिश के जरिए ट्रेनिंग पूरी की.

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रेखा ने कहा कि उनके गांव में कई महिलाएं उनसे भी बेहतर काम कर सकती हैं, लेकिन परिवार और समाज के दबाव के कारण पीछे रह जाती हैं. ऐसी महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए परिवार का सहयोग बहुत जरूरी है. उन्होंने बताया कि अपने गांव के करीब 20 महिला समूहों से जुड़कर वह महिलाओं को ड्रोन की बेसिक ट्रेनिंग दे रही हैं. उन्होंने कुछ महिलाओं को इतना प्रशिक्षित कर दिया है कि उनकी गैरमौजूदगी में भी वे ड्रोन से छिड़काव का काम संभाल सकती हैं.

पहले दिल्ली दूर लगती थी, आज पास है

करनाल की सीता देवी ने भी नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत मिली ट्रेनिंग को अपने जीवन का बड़ा बदलाव बताया. उन्होंने कहा कि पहले उन्हें दिल्ली के बारे में भी ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन आज इसी योजना की बदौलत वह देश की राजधानी में मंच पर बैठकर अपनी बात रख रही हैं. सीता देवी ने बताया कि गुरुग्राम में ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग लेने के बाद उन्होंने खेतों में किसानों के लिए छिड़काव का काम शुरू किया. अब वह खाद, नैनो यूरिया और कीटनाशकों के छिड़काव के लिए ड्रोन सेवाएं दे रही हैं. उनकी सेवाएं पांच जिलों तक पहुंच चुकी हैं.

उन्होंने कहा कि जब महिलाएं खेतों में ड्रोन उड़ाकर छिड़काव करती हैं, तो पुरुष किसानों को भी भरोसा होता है कि महिलाएं तकनीक के मामले में किसी से पीछे नहीं हैं. सीता देवी ने नमो ड्रोन दीदी योजना शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आभार जताया.

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कांति देवी की कहानी भी बहुत प्रेरणादायक

इस सत्र में अंबेडकर नगर के रोशनगढ़ गांव की कांति देवी भी चर्चा का हिस्सा थीं. हालांकि, फ्लाइट में देरी के कारण वह कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकीं. मंच से उनके बारे में बताया गया कि वह प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही हैं. कांति देवी ने रासायनिक खाद और कीटनाशकों के विकल्प के तौर पर जीवामृत, बीजामृत और गोबर-गोमूत्र से बने घोल का इस्तेमाल शुरू किया. वह दूसरी महिला किसानों को भी प्राकृतिक खेती के तरीके सिखाती हैं और उन्हें इसके प्रति जागरूक करती हैं. उनके साथ 500 से ज्यादा महिला किसानों का समूह जुड़ा हुआ है.

खुद पर भरोसा और लक्ष्य तय करना जरूरी

कार्यक्रम के दौरान सबीना खातून ने महिला किसानों को आगे बढ़ने का संदेश देते हुए कहा कि जीवन में दो चीजें बहुत जरूरी हैं- खुद पर विश्वास और एक लक्ष्य. अगर लक्ष्य तय है और खुद पर भरोसा है, तो मेहनत के दम पर कामयाबी हासिल की जा सकती है. उन्होंने कहा कि कोई भी महिला किसी से कम नहीं है. उसे सिर्फ मौका और आगे बढ़ने का हौसला चाहिए. सबीना ने महिला किसानों से अपील की कि वे अपनी मेहनत और लक्ष्य पर ध्यान दें और किसी के कहने से खुद को कमजोर न समझें. इन चारों महिलाओं की कहानियां बताती हैं कि खेती अब सिर्फ पारंपरिक तरीकों तक सीमित नहीं है. ड्रोन जैसी आधुनिक तकनीक ने महिलाओं के लिए कमाई, रोजगार और सामाजिक पहचान के नए रास्ते खोले हैं. अब ये महिलाएं खुद आगे बढ़ने के साथ अपने गांव की दूसरी महिलाओं को भी इस बदलाव से जोड़ रही हैं.

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