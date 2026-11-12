अमृतपाल सिंह की अंतरिम जमानत पर टली सुनवाई, दादी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए मांगी 4 दिन की राहत

डिब्रूगढ़ जेल में बंद खडूर साहिब के सांसद अमृतपाल सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई है. दादी के अंतिम संस्कार और धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए 14 से 17 नवंबर तक राहत मांगी गई है. उनके साथ हरजीत सिंह और सुखमनदीप सिंह के लिए भी अंतरिम जमानत की मांग की गई है.

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पंजाब के खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह की अंतरिम जमानत याचिका पर अदालत में सुनवाई हुई. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश महेश कुमार की अदालत ने पंजाब सरकार को अपना जवाब दाखिल करने के लिए कल तक का समय दिया है. इसके बाद मामले में आगे बहस होगी.

अमृतपाल सिंह के वकील कर्मवीर सिंह ने बताया कि यह याचिका उनकी दादी माता चरण कौर के निधन के बाद दायर की गई है. परिवार में होने वाले अंतिम संस्कार और धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए अमृतपाल सिंह को 14 से 17 नवंबर तक अंतरिम जमानत देने की मांग की गई है.

हरजीत सिंह और सुखमनदीप सिंह के लिए भी राहत की मांग

अमृतपाल सिंह के साथ हरजीत सिंह और सुखमनदीप सिंह के लिए भी मानवीय आधार पर अंतरिम जमानत मांगी गई है. वकील के मुताबिक, 14 नवंबर को माता चरण कौर का अंतिम संस्कार होना है. 15 नवंबर को अस्थियों का जल प्रवाह और श्री अखंड पाठ साहिब का आरंभ होना है. वहीं, 17 नवंबर को अखंड पाठ साहिब का भोग और अंतिम अरदास होगी.

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कर्मवीर सिंह ने कहा कि यह कोई राजनीतिक मामला नहीं, बल्कि परिवार में हुई दुखद मृत्यु से जुड़ा मामला है. ऐसे समय में परिवार के सदस्यों की मौजूदगी जरूरी है. उन्होंने दलील दी कि दूसरे मामलों में भी कैदियों को पारिवारिक अवसरों पर मानवीय आधार पर पैरोल या अंतरिम जमानत दी जाती है.

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जमानत नहीं मिली तो अंतिम संस्कार टालने पर क्या फैसला?

वकील से पूछा गया कि अगर अमृतपाल सिंह को जमानत नहीं मिलती है तो क्या अंतिम संस्कार टाला जाएगा? इस पर उन्होंने कहा कि इस बारे में कोई फैसला अदालत का आदेश आने के बाद ही लिया जाएगा.

उन्होंने कहा कि दादी के अंतिम संस्कार और दूसरी रस्मों को निभाने के लिए अमृतपाल सिंह, हरजीत सिंह और सुखमनदीप सिंह की मौजूदगी जरूरी है.

वकील का आरोप- पहले भी नहीं कराई गई वीडियो कॉल

कर्मवीर सिंह ने प्रशासन के पुराने रवैये पर भी सवाल उठाए. उन्होंने बताया कि जब माता चरण कौर गंभीर रूप से बीमार थीं, तब भी अमृतपाल सिंह की ओर से राहत के लिए अर्जी दी गई थी.

वकील के मुताबिक, उस समय सरकार ने याचिका का विरोध किया था. इसके बाद अदालत ने 10 मिनट की वीडियो कॉल की अनुमति दी थी. हालांकि, कर्मवीर सिंह ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने टालमटोल की और वीडियो कॉल नहीं कराई.

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उन्होंने दावा किया कि करीब 15 दिन बाद, जब माता चरण कौर अचेत हो गईं, तब वीडियो कॉल कराने की बात कही गई.

आम लोगों में गलत संदेश जाने की कही बात

वकील कर्मवीर सिंह ने कहा कि अमृतपाल सिंह पंजाब, पंथ, पंजाबियत और नशे के खिलाफ आवाज उठाते हैं. उन्होंने कहा कि अगर इस दुख की घड़ी में भी उन्हें राहत नहीं मिलती है तो आम लोगों के बीच यह संदेश जा सकता है कि उनके साथ दोयम दर्जे के नागरिकों जैसा व्यवहार किया जा रहा है.

फिलहाल अदालत ने पंजाब सरकार से जवाब मांगा है. सरकार का पक्ष सामने आने के बाद याचिका पर आगे सुनवाई होगी.

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