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प्रयागराज: सात समंदर पार से संगम पहुंचे विदेशी मेहमान, साइबेरियन पक्षियों की चहचहाहट से गुलजार हुए घाट

सर्दियों की दस्तक के साथ ही प्रयागराज के संगम तट पर सात समंदर पार से हजारों साइबेरियन प्रवासी पक्षी पहुंच गए हैं. अनुकूल वातावरण की तलाश में हजारों किलोमीटर का सफर तय कर आए इन परिंदों की चहचहाहट ने संगम की रौनक बढ़ा दी है, जिससे श्रद्धालु और पर्यटक बेहद उत्साहित हैं.

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नावों के बीच विदेशी परिंदों का डेरा (Photo- ITG)
नावों के बीच विदेशी परिंदों का डेरा (Photo- ITG)

आस्था की नगरी प्रयागराज में इन दिनों श्रद्धा के साथ-साथ प्रकृति का भी अनूठा संगम देखने को मिल रहा है. सर्दियों की शुरुआत होते ही साइबेरिया और अन्य ठंडे देशों से हजारों प्रवासी पक्षी हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके संगम तट पर आ पहुंचे हैं. गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर अनुकूल वातावरण और विशाल जल क्षेत्र की तलाश में आए इन सफेद परिंदों ने घाटों को गुलजार कर दिया है. सुबह की धूप में जब ये पक्षी एक साथ उड़ान भरते हैं और पानी की सतह पर उतरते हैं, तो पूरा नजारा जीवंत हो उठता है.

नावों के बीच परिंदों का डेरा, दाना खिला रहे पर्यटक

संगम स्नान और घूमने आने वाले श्रद्धालु तथा पर्यटक इन विदेशी मेहमानों को बड़े प्यार से दाना खिला रहे हैं. घाटों से लेकर नावों तक हर तरफ इन परिंदों की मौजूदगी लोगों को अपनी ओर खींच रही है. नाव पर सवार लोग अपने बीच मंडराते इन पक्षियों के साथ तस्वीरें और वीडियो बना रहे हैं. बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, हर कोई इन मेहमान परिंदों के साथ कुछ सुकून भरे पल बिताने के लिए उत्साहित नजर आ रहा है.

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आस्था के साथ प्रकृति का अद्भुत रंग

हर साल सर्दियों के मौसम में हजारों की संख्या में प्रवासी पक्षी प्रयागराज का रुख करते हैं. यहां का अनुकूल मौसम और संगम का विशाल जल क्षेत्र इन परिंदों के लिए एक सुरक्षित ठिकाना बन जाता है. यही कारण है कि इन विदेशी मेहमानों के आगमन से संगम की खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है. इनकी मधुर चहचहाहट और कलरव घाट पर आने वाले लोगों को मानसिक शांति और सुकून का एहसास कराता है.

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कैमरे में यादें कैद कर रहे सैलानी

संगम तट पर उमड़ रही सैलानियों और स्थानीय लोगों की भीड़ इस प्राकृतिक उत्सव का जमकर आनंद ले रही है. संगम स्नान करने आई युवती वैश्वनी, पर्यटक सुनीता सिंह और घूमने आए युवा विनय यादव समेत तमाम लोग इस मनोरम दृश्य के साक्षी बन रहे हैं. इन चहचहाते परिंदों ने संगम की रौनक में चार चांद लगा दिए हैं. जो भी व्यक्ति संगम पहुंच रहा है, वह इस यादगार नजारे को अपने मोबाइल और कैमरे में कैद किए बिना वापस नहीं लौटना चाहता.

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