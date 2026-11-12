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कर्ज से करोड़ों के कारोबार तक, विलास शिंदे ने ऐसे बदली हजारों किसानों की किस्मत

विलास शिंदे का मानना है कि खेती को परंपरागत गतिविधि के बजाय एक संगठित बिजनेस के रूप में देखने की जरूरत है, इसके लिए फसल उत्पादन से लेकर प्रोसेसिंग, मार्केटिंग और निर्यात तक एक मजबूत व्यवस्था तैयार करनी होगी.

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किसानों को बाजार से जोड़ रहे विलास शिंदे (Photo-ITG)
किसानों को बाजार से जोड़ रहे विलास शिंदे (Photo-ITG)

खेती को सिर्फ फसल उगाने का जरिया नहीं, बल्कि एक बड़े और मुनाफे वाले कारोबार में बदलने की सोच के साथ विलास शिंदे ने साल 2004 में सह्याद्री फार्म्स की नींव रखी थी. महज 10 किसानों के साथ शुरू हुई यह पहल आज हजारों किसानों की आमदनी का मजबूत जरिया बन चुकी है. शुरुआती दौर में नुकसान और कर्ज जैसी मुश्किलों का सामना करने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और खेती को बाजार, प्रोसेसिंग और निर्यात से जोड़ने की दिशा में काम जारी रखा.

इंडिया टुडे के भारत एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस 2026 में सह्याद्री फार्म्स के संस्थापक विलास शिंदे ने अपने इस सफर के बारे में बताया. उन्होंने कहा कि साल 2004 में महज 10 किसानों के साथ अंगूर को सीधे विदेशी बाजारों तक पहुंचाने की शुरुआत की गई थी, इस दौरान कई चुनौतियां आईं, शुरुआती नुकसान हुआ और कर्ज भी बढ़ा, लेकिन उनका लक्ष्य खेती को एक व्यवस्थित बिजनेस मॉडल में बदलना था.

इसी सोच के साथ साल 2011 में सह्याद्री फार्म्स को किसान उत्पादक कंपनी (FPC) के रूप में स्थापित किया गया, इसका मकसद किसानों को केवल फसल उत्पादन तक सीमित न रखकर उन्हें बाजार, फूड प्रोसेसिंग और निर्यात से जोड़ना था. उस समय देश में किसान उत्पादक संगठनों (FPO) को बढ़ावा देने के लिए आज जैसी सरकारी व्यवस्था और सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं थीं.

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शिंदे ने बताया कि खेती को एक सफल कारोबार बनाने के लिए किसानों का सामूहिक रूप से काम करना जरूरी है, उन्होंने कहा कि अकेले किसान के लिए खेती को आर्थिक रूप से फायदेमंद बनाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन जब किसान एक साथ मिलकर काम करते हैं तो बड़े स्तर पर उत्पादन, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग की संभावनाएं बढ़ जाती हैं.

उन्होंने खेती में वैल्यू एडिशन की जरूरत पर भी जोर दिया, उनके मुताबिक, किसी फसल को केवल कच्चे उत्पाद के रूप में बेचने के बजाय उससे कई तरह के उत्पाद तैयार किए जाने चाहिए, उदाहरण के तौर पर टमाटर से सिर्फ पेस्ट बनाने तक सीमित रहने के बजाय केचप और दूसरे उत्पाद तैयार किए जा सकते हैं. इससे किसानों को अपनी उपज का बेहतर मूल्य मिलता है और ग्राहकों को भी फायदा होता है.

आज सह्याद्री फार्म्स से 30 हजार से ज्यादा किसान जुड़े हुए हैं और कंपनी की सालाना आमदनी 2,609 करोड़ रुपये से अधिक हो चुकी है.

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