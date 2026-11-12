Hyderabad: ब्रेन डेड ASI के अंगदान के लिए आगे आई पत्नी, लेकिन जांच में ट्रांसप्लांट के लिए उपयुक्त नहीं मिले अंग

हैदराबाद में इंसानियत और अंगदान से जुड़ा एक भावुक मामला सामने आया है. यहां तेलंगाना पुलिस के 57 वर्षीय असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (ASI) ई. नरसिम्हा को ब्रेन डेड घोषित किए जाने के बाद उनकी पत्नी ने उनके अंगदान का फैसला किया. पत्नी लक्ष्मी ने उम्मीद जताई कि उनके पति के अंगों से दूसरे जरूरतमंद मरीजों की जान बचाई जा सकेगी.

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हालांकि, मेडिकल जांच के दौरान पता चला कि उनके किसी भी अंग को ट्रांसप्लांट के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. इसके बावजूद परिवार के इस फैसले ने अंगदान के महत्व को एक बार फिर सामने ला दिया है.

ई. नरसिम्हा तेलंगाना पुलिस के आर्म्ड रिजर्व विभाग में असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर के पद पर तैनात थे. वह सिकंदराबाद में गवर्नमेंट रेलवे पुलिस (GRP) के साथ काम कर रहे थे. नरसिम्हा मूल रूप से महबूबनगर जिले के कोडुर गांव के रहने वाले थे.

स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गनाइजेशन (SOTTO), तेलंगाना के मुताबिक, वह एक्यूट किडनी इंजरी (AKI) से पीड़ित थे और उनका इलाज चल रहा था. इस दौरान उन्हें चार बार डायलिसिस भी कराना पड़ा था.

जानकारी के मुताबिक, 3 नवंबर 2026 को नरसिम्हा को तेज बुखार आया. इसके साथ ही उन्हें काफी कमजोरी महसूस होने लगी. इसी दौरान हाई ब्लड प्रेशर की समस्या के बीच वह अचानक बेहोश हो गए और उनकी प्रतिक्रिया देना बंद हो गई.

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उनकी गंभीर हालत को देखते हुए परिवार ने बिना देर किए उन्हें हैदराबाद के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया. डॉक्टरों ने उन्हें बचाने के लिए इलाज शुरू किया, लेकिन उनकी हालत में सुधार नहीं हो सका.

अस्पताल में तमाम मेडिकल कोशिशों के बावजूद नरसिम्हा की स्थिति लगातार गंभीर बनी रही. आखिरकार 10 नवंबर 2026 को डॉक्टरों ने उन्हें ब्रेन डेड घोषित कर दिया. इस खबर से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा.

इसी मुश्किल घड़ी में उनकी पत्नी लक्ष्मी ने एक ऐसा फैसला लिया, जिससे दूसरे मरीजों को नई जिंदगी मिलने की उम्मीद थी. उन्होंने अपने पति के अंगदान के लिए सहमति दे दी, ताकि ट्रांसप्लांट का इंतजार कर रहे जरूरतमंद मरीजों की मदद की जा सके.

लक्ष्मी की सहमति के बाद डॉक्टरों ने अंगदान की प्रक्रिया के तहत नरसिम्हा के अंगों की मेडिकल जांच की. लेकिन जांच में पता चला कि उनका कोई भी अंग ट्रांसप्लांट के लिए उपयुक्त नहीं है. मेडिकल कारणों से उनकी दोनों किडनी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था.

वहीं, लिवर में सेप्सिस से जुड़ी सूजन के लक्षण पाए गए थे. इसके अलावा सांस से जुड़ी जटिलताओं के कारण उनका हार्ट और फेफड़े भी निकालकर ट्रांसप्लांट के लिए इस्तेमाल नहीं किए जा सके.

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इस मामले पर हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार (V.C. Sajjanar) ने भी दुख जताया. उन्होंने शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और पत्नी लक्ष्मी के फैसले की सराहना की.

सज्जनार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए कहा कि परिवार ने मौत के बाद भी इंसानियत का परिचय दिया. उन्होंने इस फैसले को त्याग की ऐसी भावना बताया, जो समाज को लंबे समय तक प्रेरित करती रहेगी.

हालांकि, मेडिकल जटिलताओं की वजह से ई. नरसिम्हा के किसी भी अंग का प्रत्यारोपण नहीं हो सका, लेकिन उनकी पत्नी का फैसला चर्चा में है. अपनों को खोने के गहरे दुख के बीच लक्ष्मी ने दूसरे लोगों की जिंदगी बचाने की कोशिश की.

यह मामला बताता है कि अंगदान के लिए परिवार की सहमति और इच्छा कितनी महत्वपूर्ण है. साथ ही, यह भी साफ करता है कि अंगदान की इच्छा होने के बावजूद अंतिम फैसला मेडिकल जांच और अंगों की उपयुक्तता पर निर्भर करता है.



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