खेती के साथ बिजली बेचकर कमा रहे लाखों, किसान कजोड़मल की कहानी

खेती और सौर ऊर्जा को एक साथ जोड़कर किसानों की आमदनी बढ़ाने की नई संभावनाएं सामने आ रही हैं. राजस्थान के जयपुर जिले के कुंदनपुर गांव के किसान कजोड़मल इसकी एक मिसाल बनकर उभरे हैं. उन्होंने अपने खेत में सोलर पैनल लगाकर न सिर्फ बिजली उत्पादन से कमाई का रास्ता बनाया, बल्कि खेती का ऐसा मॉडल भी विकसित किया, जिसमें एक ही जमीन पर बिजली उत्पादन और फसल की पैदावार दोनों हो रही हैं. इंडिया टुडे के भारत एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस 2026 के 'अन्न और ऊर्जा का डबल धमाका' सत्र में कजोड़मल ने अपने इस अनुभव को साझा किया.

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कजोड़मल ने बताया कि उन्होंने 2019 में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (PM-KUSUM) योजना के तहत सोलर प्लांट लगाने के लिए आवेदन किया था, उनका बिजली खरीद समझौता (PPA) 3.14 रुपये प्रति यूनिट की दर से हुआ. उनके पास कुल आठ एकड़ जमीन है. शुरुआत में उन्होंने जमीन पर सामान्य ऊंचाई वाले सोलर पैनल लगाए थे, लेकिन इससे खेती के लिए उपलब्ध जमीन कम हो गई और फसलों की पैदावार प्रभावित होने लगी.

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45 डिग्री तापमान में भी उगाई मक्का, मिर्च और दूसरी सब्जियां

कजोड़मल ने बताया कि सोलर पैनल को ऊंचाई पर लगाने के बाद उनके खेत में खेती की संभावनाएं बढ़ गईं, उन्होंने मक्का, मिर्च और दूसरी सब्जियों की खेती शुरू की. खास बात यह रही कि मई-जून की गर्मी में करीब 45 डिग्री तापमान के दौरान भी उनके खेत में मक्का की अच्छी पैदावार हुई, उन्होंने बताया कि ड्रिप इरिगेशन और मल्चिंग तकनीक का इस्तेमाल करके उन्होंने मक्का की खेती की. इससे पानी का बेहतर उपयोग हुआ और फसल को अनुकूल वातावरण मिला.

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उन्होंने बताया कि अब वह अपने खेत में मिर्च के साथ टमाटर, खीरा और लौकी भी उगा रहे हैं. भविष्य में ड्रैगन फ्रूट और स्ट्रॉबेरी की खेती का प्रयोग करने की भी उनकी योजना है.

सोलर पैनल से फसलों को मिल रहा फायदा

कजोड़मल के मुताबिक, ऊंचाई पर लगे सोलर पैनल से फसलों को कई तरह के फायदे मिल रहे हैं, पैनल के नीचे तापमान अपेक्षाकृत कम रहता है, जिससे गर्मी के मौसम में फसलों को राहत मिलती है. वहीं, सर्दियों में भी फसलों को अनुकूल वातावरण मिलता है, इसके अलावा पैनल ऊंचाई पर होने के कारण चोरी की आशंका कम होती है और उन पर धूल-मिट्टी भी अपेक्षाकृत कम जमती है.

उन्होंने बताया कि अब वह टमाटर की खेती को भी नए तरीके से करने की तैयारी कर रहे हैं, सोलर पैनल के खंभों और बांस के सहारे टमाटर की बेलों को ऊंचाई पर फैलाया जाएगा. मल्चिंग के साथ इस तकनीक से टमाटर की गुणवत्ता और पैदावार बेहतर होने की उम्मीद है.

हर महीने सवा लाख रुपये की बिजली से कमाई

कजोड़मल ने बताया कि सोलर प्लांट से उन्हें बिजली उत्पादन के जरिए भी अच्छी आमदनी हो रही है, उनके प्लांट की क्षमता करीब एक मेगावाट है. बैंक से लिए गए कर्ज की किस्त चुकाने के बाद उन्हें बिजली बिक्री से हर महीने करीब 1.25 लाख रुपये बच जाते हैं. इस तरह सालाना लगभग 15 लाख रुपये की कमाई बिजली से हो रही है. उन्होंने बताया कि बिजली बेचने के लिए बिजली वितरण कंपनी (डिस्कॉम) के साथ उनका पावर परचेज एग्रीमेंट (PPA) हुआ है. इसके तहत उन्हें 3.14 रुपये प्रति यूनिट की दर से भुगतान मिलता है. वहीं, सब्जियों की खेती से होने वाली कमाई अलग है, जिसका भुगतान उन्हें लगभग हर तीन महीने में मिलता है.

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